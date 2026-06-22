7月18日（土）から、小樽芸術村「浮世絵美術館」にて葛飾北斎「雪中美人図」を一般公開

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス代表取締役会長の似鳥昭雄が代表理事を務める公益財団法人似鳥文化財団（事務所：北海道小樽市）は、小樽芸術村「浮世絵美術館」にて、「葛飾北斎 雪中美人図」を、2026年7月18日（土）から一般公開することとなりましたのでお知らせいたします。

葛飾北斎「雪中美人図」（1813～19年、部分）

「雪中美人図」は1813年から1819年ごろにかけて制作された、北斎の円熟期の作品であり、「富嶽三十六景」制作以前に描かれた秀作とされています。

縦約１メートルに及ぶ画面に、雪の降る吉原に佇む花魁（おいらん）とみられる女性が描かれており、妖艶な表情と鮮やかな青が印象的です。

2025年11月に本作品を取得後、この貴重な肉筆画を専門的な技術を駆使して、繊細かつ丁寧に修復を行い、この度、小樽芸術村開館10周年を迎える節目に、皆様にご紹介できるはこびとなりました。

「雪中美人図」の公開と同時に「小樽芸術村開館10周年記念・名品展」として、収蔵作品の中から北斎の代表作である「富嶽三十六景」「神奈川沖浪裏」のほか、5大絵師である喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川広重、歌川国芳の代表的な作品を展示いたします。

小樽芸術村浮世絵美術館コレクションの精華を、是非ご覧ください。

小樽芸術村 詳細情報

■開館時間

[5～10月] 9:30～17:00

[11～4月] 10:00～17:00（入場は閉館30分前まで）

■休館日

[5～10月] 毎月第4水曜日

[11～4月] 毎週水曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始

■入場料

・浮世絵美術館

一般1,400円、大学生1,000円、高校生800円、中学生600円、小学生400円

・5館共通券

一般3,500円、大学生2,700円、高校生2,100円、中学生1,400円、小学生900円

※詳細は変更になる場合があります。最新の開館状況はホームページでご確認ください。

■小樽芸術村ホームページ

https://www.nitorihd.co.jp/otaru-art-base/