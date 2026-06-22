【YUGENGallery】「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2026」への3年連続の出展が決定

株式会社ジーン

現代アートギャラリー「YUGEN Gallery（東京・表参道／運営：株式会社ジーン）」は、2026年10月2日（金）～10月4日（日）の期間に、福岡国際センターで開催される「ART FAIR ASIA FUKUOKA 2026」（AFAF2026）へ出展いたします。同フェアへの出展は3年連続となります。

YUGEN Galleryは、東京と福岡を拠点に活動する現代アートギャラリーとして、福岡・九州にゆかりのあるアーティストの紹介と支援に継続的に取り組むとともに、国内外のアートシーンの第一線で活躍するアーティストの作品を発表してまいりました。

本フェアでは、地域に根ざした視点と国際的な感覚が交差する展示を通じて、多様な表現の可能性を提示します。福岡・九州から新たな才能を発信すると同時に、日本国内外で高い評価を受けるアーティストたちの作品を紹介し、幅広いコレクターや来場者との接点を創出してまいります。

2024年、YUGEN Galleryは東京に続く第二の拠点として福岡ギャラリーを開設しました。アジアへの玄関口として独自の文化を育んできた福岡に拠点を持つギャラリーとして、地域と世界をつなぐ役割を担いながら、福岡のアートシーンのさらなる発展とアートマーケットの活性化に貢献してまいります。

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2026」（AFAF2026）では、YUGEN Galleryならではの視点で選出したアーティストによる展示を予定しております。出展作家や展示内容の詳細については、後日改めて発表いたします。

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2025 に出展したYUGEN Galleryの展示風景ART FAIR ASIA FUKUOKA 2024 に出展したYUGEN Galleryの展示風景開催概要

会 期：2026年10月2日（金）～10月4日（日）

開催時間：10月1日（木）13:00 - 19:00 ※VIP Preview

10月2日（金）11:00 - 19:00

10月3日（土）11:00 - 19:00

10月4日（日）11:00 - 18:00

会 場：福岡国際センター／ロビーギャラリー（福岡県福岡市博多区築港本町2-2）

公式サイト：https://artfair.asia/

アクセス

【地下鉄 / 電車でお越しの方】

地下鉄呉服町駅より徒歩12分

地下鉄中洲川端駅より徒歩15分

天神駅より徒歩20分

西鉄福岡 (天神) 駅より徒歩20分

JR博多駅より徒歩27分

【バスでお越しの方】

国際センターサンパレス前 徒歩すぐ

国際会議場サンパレス前 徒歩すぐ

【タクシーでお越しの方】

福岡空港より約15分

JR博多駅より約10分

天神駅より約6分

YUGEN Gallery展示スケジュール

【東京】

2026年6月20日（土）～7月20日（月・祝）「松田啓佑 Works 2009-2026｜世界は〈空っぽ〉から」

2026年8月1日（土）～2026年8月30日（日）倉本裕梨・中川晶子「対岸の眼下に」

【福岡】

2026年6月13日（土）～7月15日（水）特別企画展「西元祐貴の今」-2026-

2026年8月1日（土）～ 8月30日（日）グループ展「いきものたち」



年間スケジュールは下記ページをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/pages/exhibition-schedule



※状況により会期等が予告なく変更となる場合がございますのでご了承下さい。

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/

■公式ＳＮＳ

X： https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメティックス事業「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048