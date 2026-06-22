“きっかけ”を生むシェア本棚「cuebooks naha」が九州沖縄地区初オープン

株式会社丸善ジュンク堂書店

株式会社丸善ジュンク堂書店（本社・東京都中央区）は、沖縄県那覇市のジュンク堂書店 那覇店内に、シェア本棚サービス「cuebooks naha」を導入いたします。

2026年8月14日（金）にプレオープン、その後、9月9日（水）にグランドオープンいたします。

cuebooks は、個人や団体がキューブ型の本棚をレンタルし、創作物や自分が読んだ本を販売することができるシェア本棚サービスで、「cuebooks naha」は九州沖縄地区では初のオープンとなります。

2026年1月にジュンク堂書店 大阪本店にオープンした「cuebooks osaka」では、多くの棚主の皆さまにご参加いただき、本や読書を通じた新たなつながりやコミュニティを生み出してきました。本屋を楽しみ、「自分でも本屋をやってみたい」と願う人が、こんなにも多くいること。その思いに触れるたび、私たちは本屋が単なる販売の場ではなく、人と人とをつなぐ場であることを改めて実感しています。

丸善ジュンク堂書店は、読書を単に、“本を読むこと”と定義するのではなく、読む前から読んだ後まで、広く幅があるものだと考えています。

「次に何を読もう」と心を躍らせている時間から、読み終わって「誰かに伝えたい」と思う心のときめきまで。すべてひっくるめて、読書です。

cuebooksのコンセプトは、「この箱から、第一話のようなきっかけを」。

本が好きな方はもちろん、ものづくりに関心のある方にとって、読書やカルチャーにまつわる出会いとコミュニケーションのきっかけとなる、開かれた場を提供します。

すべての“きっかけ”となるシェア本棚cuebooksを、沖縄でもはじめます。

3・2・1・cue!

◇「cuebooks」というネーミングについて

cuebooksは、「cube（キューブ）」と「cue（キュー）」、そして「book（ブック）」を組み合わせた造語です。本の詰まった四角い箱が連なって物語を紡いでいくという意味に加えて、「cue」には、きっかけという意味があります。物語の第一話のようなきっかけを生み出す場になってほしいと思いを込めて、cuebooksと名付けました。

◇料金・お申し込み方法など

棚のサイズ：約32cm四方

棚の総数：160棚

初回登録料（税込）：5,000円

月額料金（税込）：4,500円、6,500円、8,500円 ※棚の位置によって価格が変わります

◇大型書店ならではの特典も

１. 商品の陳列作業時、ジュンク堂書店のエプロンを着用することができます。

２. 棚主が一日店長として店番ができる場所を設け、棚主同士や棚主と購入者のコミュニケーションのきっかけを提供します。

３. cuebooks内で、イベントを無料で開催できます。

◇「cuebooks naha」概要

所在地：沖縄県那覇市牧志1-19-29 D-naha2F（ジュンク堂書店 那覇店内）

プレオープン日：2026年8月14日（金）

グランドオープン日：2026年9月9日（水）

営業時間：10:00～21:00

定休日：ジュンク堂書店 那覇店に準ずる

公式サイト：https://cuebooks.jp

公式SNSアカウント

X：https://x.com/cuebooks_naha

instagram：https://www.instagram.com/cuebooks_naha/

note：https://note.com/cuebooks_

協力会社：LLCインセクツ(https://insec2.com/)、graf(https://www.graf-d3.com/)、NO ARCHITECTS(https://noarchitects.jp/)