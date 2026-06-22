オーガニックタオルブランド「Hippopotamus」より、 「 Ron Herman 」との “コラボレーションアイテム” をリリース

株式会社HPS

夏のあそびに、プレイフルなときめきを。

心が弾む、思い出までカラフルに。

毎日をもっと楽しくしてくれるコレクション。

スタイリッシュなパパママたちに絶大な人気のロンハーマンキッズとこだわりのカラーリングで独自の世界観を持つHippopotamusとのコラボレーション第二弾がついに登場！

今回の発売に合わせ、ロンハーマン千駄ヶ谷店・二子玉川店の2店舗で

店頭の刺繍機でお好きな刺繍を入れられるワークショップを開催します。

今回のコラボレーションでは、第一弾で好評を博したKids向けのラップタオルとミニハンカチ、

Baby向けのビブエプロンに加え、新たにヘアバンドとプールキャップが仲間入りしました。

パターンはハートとダイナソーの2種。

愛らしさのあるハートと、子どもたちの想像力をくすぐるダイナソー。

さらに、ミニハンカチとビブエプロンには、柄ごとに異なるパイピングカラーを採用。

ハートはピンクとレッド、ダイナソーはブルーとグリーン。

1つの柄につき、2色のバリエーションからお選びいただけます。

細部の色使いが、さりげないアクセントに◎

可愛いモチーフも、甘すぎず、ポップでスタイリッシュに。

Hippopotamusとロンハーマンがデザインから共同制作した、特別なコレクションです。

＜カラーラインアップ＞

【Heart】

前回のハートモチーフから表情を変え、今回は

より軽やかでリズミカルなハートをデザイン。

子どもたちの素直な「好き！」の気持ちや

愛らしさを映し出す、ポップでチャーミングな

モチーフです。

*ハンカチーフタオル/ビブエプロンのパイピングは、ピンク/レッドの2色展開となります。

【Dinosaur】

ダイナソーと星をちりばめた、子どもたちの

好奇心と冒険心をくすぐるモチーフ。

遊び心のある柄をスタイリッシュに落とし込み、甘すぎないポップさが魅力のデザインです。

*ハンカチーフタオル/ビブエプロンのパイピングは、ブルー/グリーンの2色展開となります。

＜アイテムラインアップ＞

HEART / PINK（ハート / ピンク）

ミニハンカチーフタオル

お子様がポケットに入れやすい、コンパクトなサイズのハンカチーフ。パイピングはコットンベースにPUを混ぜることで製品に馴染み安い生地感になっています。

カラー：ダイナソー(ブルー/グリーン)・ハート(ピンク/レッド)

DINOSAUR / BLUE（ダイナソー / ブルー）

ビブエプロン

ロンハーマンのベストセラーアイテム、ビブエプロンにHippopotamusのエッセンスを加えアップデートして登場。

パイルとナイロンのコンビネーションでリバーシブルで使用する事が可能。スタイとしてだけではなくお食事エプロンとしてもマルチに活躍します。

両端にボタンを取り付けることで、お口から溢れた食事もキャッチ。お子様の食事をサポートします。

カラー：ダイナソー(ブルー/グリーン)・ハート(ピンク/レッド)

HEART（ハート）

ラップタオル

夏の水遊びやプールに欠かせないラップタオル。

コットンとレーヨンの異なる糸を撚り合わせて作ることにより

柔らかで独自の風合いを再現。

旅先でも目を引くキャッチーなカラーリングで、

お子様たちの夏の体験をより明るく彩ります。

カラー：ダイナソー・ハート

DINOSAUR（ダイナソー）

ヘアバンド

お風呂上がりやプール後に便利な耳付きヘアバンド。

キャッチーなモチーフがコーディネートのアクセントになり、

思わず写真に残したくなるような愛らしさも魅力です。

カラー：ダイナソー・ハート

HEART（ハート）

プールキャップ

濡れた髪をやさしく包み込み、水分をすばやく吸収してくれるタオル素材のプールキャップ。スイミングスクール帰りや、ドライヤー嫌いなお子さまにもうれしい、可愛いのに優秀なアイテムです。

カラー：ダイナソー・ハート

＜商品情報＞

商品名：コットン＆バンブー Ron Herman ミニハンカチーフタオル

価格： \1,320（税込）

カラー： ダイナソー（ブルー／グリーン）、ハート（ピンク／レッド）

サイズ： 20cm × 20cm

素材： 綿65％＋再生竹繊維35％

パイピング： ポリエステル65％＋コットン35％

商品名：コットン＆バンブー Ron Herman ビブエプロン

価格： \6,600（税込）

カラー： ダイナソー（ブルー／グリーン）、ハート（ピンク／レッド）

サイズ： 横幅27.5cm、首から下27cm、総丈41cm

素材： 表 ナイロン100％ ／ 裏（タオル地） 綿65％＋再生竹繊維35％

商品名：コットン＆バンブー Ron Herman ラップタオル

価格： \9,900（税込）

カラー： ダイナソー、ハート

サイズ： 総丈75cm、幅118cm

※参考対象年齢：5歳頃～8歳頃

素材： 綿65％＋再生竹繊維35％

商品名：コットン＆バンブー Ron Herman ヘアバンド

価格： \3,850（税込）

カラー： ダイナソー、ハート

サイズ： 頭囲66cm（平置き21cm）、帯幅7cm、耳モチーフ 縦6.5cm × 横6cm

素材： 綿65％＋再生竹繊維35％ ／ 耳の内側（耳裏） ナイロン100％

商品名：コットン＆バンブー Ron Herman プールキャップ

価格： \6,600（税込）

カラー： ダイナソー、ハート

サイズ： 横幅33.5cm（対応頭囲：約52～55cm）、高さ44.5cm、後ろスリット12.5cm

※参考対象年齢：5歳頃～8歳頃

素材： 綿65％＋再生竹繊維35％

【Workshop @Ron Herman】

コラボレーションアイテムのリリースを記念して、特別なワークショップを開催いたします。

ロンハーマン二子玉川店・千駄ヶ谷店にて、店頭の刺繍機を使用し、お好きなモチーフやお名前をその場で刺繍できるカスタムイベントを実施。

さらに、ご参加いただいた皆様には、このワークショップのためだけにご用意した限定ベアチャームをプレゼントいたします。

また、お子様にもお楽しみいただけるよう、オリジナルイラストのぬり絵もご用意しております。

お子様との思い出づくりに、ぜひこの機会にご参加ください。

開催場所・日時

2026年6月27日(土)、28日(日)：Ron Herman二子玉川店

2025年7月4日(土)、5日(日)：Ron Herman千駄ヶ谷店

刺繍代：1,100円(税込) / 1個

ノベルティ：イベントご参加の皆様へ「くまチャーム」をプレゼントいたします。

お子様向けのオリジナルぬり絵もご用意しております。

詳細を見る :https://ronherman.jp/news/45445

【About HIPPOPOTAMUS】

HIPPOPOTAMUS〈ヒポポタマス〉は、個性的なカラーリングと上質な心地よい素材にこだわったオーガニックタオルブランドとして2007年に誕生しました。

Made in Japanだからこそ、作り手と対話を重ねて、妥協のない、質の高いものづくりを実現してきました。寝具、ベビーアイテムなども加わり、日常に彩りと心地よさを届けるライフスタイルブランドとして、こだわりの商品を生み続けています。大きく口を開けたカバのロゴデザイン。これは、「長年愛されるものづくりをしたい」という創業者の想いを、幼い頃から好きだったカバでデザインすることで表現しました。ブランド名にも、その愛情が込められています。HIPPOPOTAMUSのタオルは、製織・染色・縫製までを一貫生産することで、こだわり抜いた品質を実現。自然やアート、歴史からインスピレーションを受けた個性的な色彩は、タオルブランドの中でも独自の世界観を作り出しています。使うほどに愛着が深まり、暮らしに優しく寄り添うプロダクトは、どれも心を豊かにしてくれるものばかりです。

【販売開始】

2026年6月26日(金)

【販売店舗】

・Hippopotamus Online Shop

・Hippopotamus 白金店

・伊勢丹新宿店 本館5F（Hippopotamus In Shop）

＜Ron Herman＞

ロンハーマン：千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、大阪店、六本木店、福岡店、京都店、横浜店、仙台店

RHC ロンハーマン：みなとみらい店、大阪店、豊洲店、七里ヶ浜店、川崎店、名古屋店、熊本店、船橋店

オンラインストア：https://ronherman.jp/item?goods_class=4&order_by=1(https://ronherman.jp/item?goods_class=4&order_by=1)

【会社概要】

社名:株式会社 HPS

住所:〒113-0033 東京都文京区本郷1-21-5第4太平ビル5F

TEL : 03-3817-0855

WEB : http://hippopotamus.co.jp

Instagram :https://www.instagram.com/hippopotamus_japan/?hl=ja

Facebook : https://www.facebook.com/organic.hippopotamus