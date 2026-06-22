【日本初※】ノンカフェイン「ジャスミンルイボス茶葉」使用。「Le Cafe（ルカフェ）」より新商品ジャスミンルイボスティーが登場！ジャスミンとルイボスの良さをぎゅっと1本に詰め込みました

ハルナプロデュース株式会社

ルカフェ：https://haruna-brand.com/lecafe/(https://haruna-brand.com/lecafe/)

「おいしさ」と「楽しさ」で皆さまの毎日に彩りをご提供するハルナプロデュース株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：栗原 健一）は、暮らしのアクセントになる多彩なお茶シリーズ「Le Cafe（ルカフェ）」（以下、ルカフェ）より、日本初※となる「ジャスミン着香ルイボス」を使用したノンカフェインの「ジャスミンルイボスティー」（350ml）をラインナップに追加し、2026年6月22日（月）に一般販売いたします。

本商品は、ジャスミンの圧倒的な華やかさとルイボスのノンカフェインを両立。お仕事中のリフレッシュや、おやすみ前の心安らぐひとときなど、日常のあらゆるシーンに彩りを添える一杯です。

コンビニエンスストア、スーパー、ECサイト「Haruna Online Shop」にてお買い求めいただけます。

※レッドルイボスにジャスミンを着香した「ジャスミンルイボス茶葉」から抽出したPET飲料（26年3月当社調べ）

Le Cafe（ルカフェ）新商品 「ジャスミンルイボスティー」

ジャスミンの花をルイボスの葉に香り付けした、華やかでやさしい香りを楽しめるジャスミンルイボスティー。カフェインを含まないルイボスを使用しているため、時間を問わずリラックスしたひとときをお楽しみいただけるお茶です。

ジャスミンティーとルイボスティーを単にブレンドした商品とは異なり、ルイボス茶葉にジャスミンの香りを丁寧に着香した“ジャスミンルイボス茶葉”を使用。日本初※となるこだわりの製法を採用し、PET商品として展開しました。茶葉そのものに香りをまとわせることで、混ぜ合わせた味わいではなく、自然で一体感のある香り立ちを実現しました。

ひと口飲んだ瞬間に広がるジャスミンの華やかな香りと、ルイボスならではの、まろやかですっきりとした後味。クセが少なく飲みやすいため、食事中はもちろん、仕事や家事の合間のリフレッシュタイム、そして就寝前まで、時間帯を気にせず毎日の暮らしの幅広いシーンに寄り添います。

【開発者・企画担当者コメント】

すでにジャスミンティーとルイボスティーをブレンドした飲料はありますが、今回の新商品はそれらとは異なる新しいアプローチに挑戦しました。最大の特徴は、ルイボスの茶葉そのものにジャスミンの香りをじっくりとまとわせた「ジャスミンルイボス茶葉」から抽出している点です。2種類のお茶を混ぜ合わせるのではなく、1つの茶葉に仕上げて抽出することで、これまでにない自然で一体感のある香りを引き出すことができました。また、一般的なジャスミンティーは緑茶にジャスミンの香りを着香させるため、カフェインを含みますが、今回はルイボスに着香しているため、ノンカフェインでお楽しみいただける点も特徴のひとつです。

この新しいおいしさやこだわりを、どのようにお客様へお届けするか、パッケージデザインの表現にも細部まで検討を重ねました。

また、この製法を用いた飲料の商品化は「日本初※の試み」となるため、確かな情報をお届けするための調査にも真摯に向き合ってまいりました。試行錯誤を経てようやく完成したこの一杯。華やかな香りとすっきりとした後味を、ぜひ多くの方に楽しんでいただければ幸いです。

※レッドルイボスにジャスミンを着香した「ジャスミンルイボス茶葉」から抽出したPET飲料（26年3月当社調べ）

Le Cafe（ルカフェ）新商品 「ジャスミンルイボスティー」 商品概要

【商品情報】

詳細URL：https://haruna-brand.com/lecafe/

■ Le Cafe（ルカフェ）ジャスミンルイボスティー

ひと口飲んだ瞬間に広がるジャスミンの華やかな香りと、ルイボスならではの、まろやかですっきりとした後味が特長です。

原材料名：ジャスミンルイボス（ルイボス（南アフリカ）、ジャスミンの花（中国））

容量：350ml

原産国：日本

賞味期限：12カ月

価格：オープン価格

※ルカフェは、コンビニエンスストア、スーパー、ECサイト「Haruna Online Shop」でお買い求めいただけます。

【特徴】

１.日本初※の「ジャスミンルイボス茶葉」を使用

PETボトル飲料として日本初※となる、ジャスミンの新鮮な花をルイボスの茶葉へ直接着香した特別な原料を使用しています。一般的なジャスミンティーと同様に、茶葉そのものへ香り付けを行う製法を採用。これにより、華やかなジャスミンの香りを最大限に引き立たせながら、ルイボス本来のノンカフェインという価値を実現しました。2つの飲料を単純に混ぜ合わせたブレンド茶とは一線を画す、自然で一体感のある香り立ちと、ルイボスの深い味わいをお楽しみいただけます。

※レッドルイボスにジャスミンを着香した「ジャスミンルイボス茶葉」から抽出したPET飲料（26年3月当社調べ）

２.ジャスミンの華やかな香りと、すっきりしたルイボスの後味

ひと口飲んだ瞬間に広がるジャスミンの華やかな香りと、ルイボスならではの、まろやかですっきりとした後味が特長です。クセがなく飲みやすい味わいのため、食事中はもちろん、仕事や家事の合間のリフレッシュ、夜のリラックスタイムにも最適です。ノンカフェインのため、時間帯を気にせず、いつでも毎日の暮らしに寄り添う一杯としてお楽しみいただけます。

３.日常にやさしく馴染む、さわやかで洗練されたパッケージ

ジャスミンの華やかさとルイボスのやさしい印象を表現した、リボンと繊細な花のイラストが映えるデザインです。さわやかなブルーを基調とすることで、日常のリラックスタイムに寄り添う世界観を演出。食卓やデスク周りなど、どのようなシーンにも自然に馴染む、手元に置いておきたくなるような佇まいを目指しました。

ハルナプロデュース株式会社 会社概要

社名：ハルナプロデュース株式会社

所在地：東京都中央区日本橋3-8-4日本橋さくら通りビル2階

代表取締役社長：栗原 健一

会社HP：https://harunabev.co.jp/

ハルナブランドサイト：http://haruna-brand.com/

X（旧Twitter）：http://twitter.com/_HarunaHaruna

Instagram：http://www.instagram.com/_harunaharuna/