株式会社ウィルネクスト、『初めての方向け　採用KPIの立て方』を無料公開--ゼロから5STEPで学べる、採用担当者のための実践ガイド

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://willnext.jp/contents/GL5hlTn_■ 公開の背景

厚生労働省の調査によれば、中途採用の充足率は年々低下しており、採用競争は2026年現在も深刻化が続いています。

採用担当者の多くが日々の業務に追われる中、「KPIは設定しているが活用できていない」「そもそも歩留まり率をどう計算すればいいかわからない」という声が、弊社への相談の中でも増加傾向にあります。

原因は、採用KPIの設定手順や運用方法を体系的に学ぶ機会が、現場担当者に届いていないことにあります。

AI採用ツールの普及により採用チャネルが多様化する一方、KPIの設計思想が追いついていないケースも多く見られます。

本資料は、採用KPIをゼロから設定・運用するための手順を5STEPで整理し、歩留まり率の計算事例やチャネル別KPI例も含めてまとめたものです。

■ 本資料の特徴

・KGI設定→目標逆算→歩留まり設定→KPI設定→SMART検証の5STEPを一気通貫で解説

・応募55名→書類25名→面接20名→内定10名→入社5名の具体的な逆算シミュレーション付き

・求人サイト・スカウト採用（SNS X・LinkedInのダイレクトリクルーティング含む）のチャネル別KPI設計例を収録

・「歩留まり分析の実践事例」を収録し、内定率20%・内定承諾率33%といった改善ポイントの特定方法を図解

・ウィルネクストの知見をもとに、KPI運用5原則（見直し・固執しない・データ分析etc.）を解説

■ 収録内容- KPI設定で得られる副次的メリット- いきなり着手は失敗！？ KPI設定前に抑えるべき2つのポイント- この順番で間違いなし！ KPI設定の5STEPと6つのポイント- これを押さえれば、必ず成功につながる5つの運用ポイントダウンロードはこちら！ :https://willnext.jp/contents/GL5hlTn_■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp