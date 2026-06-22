「めしあがれ♪すみっコレストラン」の世界観をたっぷり味わう、かわいすぎるコラボレーションビュッフェが期間限定で開催決定！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/special/sumikko/

ホテルニューオータニ幕張では、「めしあがれ♪すみっコレストラン」の世界観をたっぷりと味わえるコラボレーションビュッフェ『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』 を、2026年8月1日（土）～31日（月）の期間限定で開催します。大人気ビュッフェのお席を確約できるプレミアムステイプランと、オリジナルゴールドボトル付プランは6月26日（金）12:00～、一般予約は7月1日（水）12:00～予約受注を開始します。

■おいしそうなスイーツや洋食メニューになりきったすみっコたちが大集合！

この夏のビュッフェのテーマは「めしあがれ♪すみっコレストラン」。すみっコたちが、スイーツや食事になりきって皆さまをお迎えします。

注目のスイーツは高級スイーツで知られる「パティスリーSATSUKI」のパティシエが、巧みな技で“すみっコぐらし”を表現。小ぶりでかわいい6種類のご褒美スイーツが誕生しました。

＜提供予定メニュー＞

しろくまの塩シフォンケーキ、ぺんぎん？の抹茶ロールケーキ、とんかつのマロンブッセ、ねこのパンケーキ、とかげのミニパフェ、えびふらいのしっぽのカヌレ

■すみっコたちをイメージしたお食事も！

左上から時計回りに、しろくまの塩シフォンケーキ、ぺんぎん？の抹茶ロールケーキ、とんかつのマロンブッセ、えびふらいのしっぽのカヌレ、とかげのミニパフェ、ねこのパンケーキ左からしろくまのオムライス、ぺんぎん？のナポリタンドッグ、とんかつのミートボールシチュー

すみっコたちをイメージした食事メニューもご用意しました。ふわふわの卵と特製ケチャップソースの相性が抜群な“しろくまのオムライス”にはタコさんウィンナーを添えて。濃厚なナポリタンパスタをほうれんそうのパンで挟んだ“ぺんぎん？のナポリタンドッグ”、そしてお子さまが好きなミートボールをシチュー仕立てにした“とんかつのミートボールシチュー”もぜひ味わっていただきたいメニューです。

（提供予定メニュー）

しろくまのオムライス、ぺんぎん？のナポリタンドッグ、とんかつのミートボールシチュー

■ホテル自慢のスイーツに、食事系メニューも充実！

“すみっコぐらし”をイメージしたメニュー以外にも、ニューオータニの代名詞ともいうべき「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、数々のスイーツがメディアを賑わせているスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の凄腕パティシエが手掛ける自慢のスイーツが登場します。

また、毎朝焼き上げるホテルメイドブレッドで作るサンドウィッチにサラダバー、スープ、パスタやカレー、ローストビーフや店内で焼き上げるピッツァなどバリエーション豊富な食事メニューにもご期待ください。

スーパーメロンショートケーキ※写真はイメージ

“すみっコぐらし”の可愛いキャラクターをイメージしたコラボメニュー以外にも、ホテル自慢のローストビーフに、店内で焼き上げるピッツァ、そのほか、サンドウィッチやパスタなど、ボリューム満点の食事系メニューも登場します。

オリジナルゴールドボトル付プランは6月26日（金）から先行予約開始！

オリジナルゴールドボトル

本ビュッフェ限定のオリジナルゴールドボトル付プランも同時販売！学校やオフィスはもちろん、夏のお出掛けにも活躍してくれる“ちょうどいい”サイズのオリジナルボトルです。シャンパンゴールドの色味は、高級感はありながらも上品な輝きを放ち、大人が持っても違和感のないデザインに仕上げました。他では手に入らない限定ボトル付きプランをお見逃しなく！

[先行予約開始] 6月26日（金）12:00～

※予定数量に達した時点で次第終了となります。

サイズ：直径62mm × 高さ195mm

容量：310ml

■夏休みの家族旅行におすすめ！プレミアムステイプランもご用意

モデレートツインルーム

『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』のお席を優先的に確保できるほか、コラボドリンクが1名さまにつき1杯付いたプレミアムステイプランを、一般予約に先立って先行販売します。

[先行予約開始] 6月26日（金）12:00～

■＜嬉しい来場者特典＞オリジナルステッカー＆ランチョンマットをプレゼント！

オリジナルステッカー

『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』 にご来場のお客さまには、1名さまにつきオリジナルステッカーを1枚プレゼント。デザインは2種類をご用意（デザインはお選びいただけません）。

さらに、各卓にランチョンマットを1名さまにつき1枚ご用意いたします。

■＜すみっコぐらし展来場の方限定＞ポストカードをプレゼント！

ポストカード（2枚セット）

7月17日（金）～30日（木）に京王百貨店 新宿店で開催される「すみっコぐらし展 ～めしあがれ♪すみっコレストラン～」にて商品をご購入のうえ、本ビュッフェをご利用いただいた方を対象に、先着500名へさまへ限定ポストカード（2枚セット）をプレゼントいたします。ご希望の方は、展覧会での商品購入レシートまたは会場内に設置している本ビュッフェのリーフレットをご持参のうえ、ご来店時にスタッフへご提示ください。

※予定数に達した時点で終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

■「すみっコぐらし」とは？

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▼もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/sumikkogurashi/

▼すみっコぐらし公式X

https://x.com/sumikko_335

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

『すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/special/sumikko/

[開催期間] 8月1日（土）～31日（月）

[予約開始]■プレミアムステイプラン・オリジナルボトル付プラン先行予約 6月26日（金）12:00～

■一般予約 7月1日（水）12:00～

[時間]

ランチ 11:00～16:00（お料理終了）※120分制

ディナー 17:30～20:00（お料理終了）※毎週土・日曜日、8/12～14 ※各120分制

[基本料金]

大人（平日）\8,000 /（土・日・祝日・8/12～14）\8,800

小学生 \4,000 / 幼児（4歳以上） \2,500

＜オリジナルゴールドボトル付プラン＞

平日 \9,500

土・日・祝日・8/12～14 \10,300

※いずれも税金・サービス料共

※大人・小学生・幼児（4歳以上）同料金となります。

＜コラボドリンク付プレミアムステイプラン＞

2名さま1室ご利用時 1室 \46,200～ / 3名さま1室ご利用時 1室 \63,600～

※1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク、税金・サービス料共

[店舗]

ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）

[ご予約・お問合せ]

Tel: 043-299-1847（ザ・ラウンジ 10:00～18:00）