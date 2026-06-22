「ずんだもん」と学ぶ！運送会社向け「安全12項目研修」e-ラーニングをスマホアプリで提供開始

株式会社AppLogi

物流・運送業界のDXを推進する株式会社AppLogi（本社：大阪府大阪市）は、車両台数20～50台規模の中小運送会社を対象に、「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」の人気キャラクター「ずんだもん」（VOICEVOX）が解説するドライバー向け法定12項目研修システムを提供開始いたしました。

本システムは、国土交通省の指導・監督指針（12項目）に完全準拠した約80本の動画コンテンツをスマートフォン上で受講できるSaaS型サービスです。集合研修が困難な運送業の特性を踏まえ、ドライバーが空き時間にスマホで学習でき、管理者側では受講状況の自動記録・教育計画書の自動出力まで一気通貫で対応します。

ドライバー向け法廷12項目研修サービス

■ニュースサマリー

■ 背景：運送会社が抱える安全教育の課題

詳細を見る :https://app-logi.co.jp/lp/12koumoku_kenshu_lp.html- 「ずんだもん」（VOICEVOX）が解説する親しみやすい動画で、ドライバーの受講意欲が向上- 国交省の指導・監督指針（12項目）に完全準拠。法令対応を確実に実現- スマホ完結・集合研修不要。いつでもどこでも受講可能（約10分×約80本）- ドライバー別進捗ダッシュボードで未受講者を即座に把握- 年間計画書作成サポートや受講実績から教育計画書・監査書類を自動生成。監査対応が劇的に簡素化- ドライバー数無制限・初期費用なし。月次定額10,000円（税抜）～- AppLogi DX Platformの運行管理・点呼機能・日報機能・配車機能・台帳機能とシームレスに連携

トラック運送業界では、国土交通省の「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「12項目指針」）に基づき、ドライバーへの安全教育が法的に義務付けられています。

しかし、中小規模の運送会社においては以下のような構造的課題が存在し、適切な教育が実施できていないケースが多く見受けられます。

【集合研修の困難性】 ドライバーの勤務時間がバラバラで全員を集めることが難しい

【管理者リソース不足】 日々の運行管理に追われ、安全教育の計画・実施に手が回らない

【受講記録の煩雑さ】 紙やExcelでの管理が中心で、監査前に書類をまとめる作業が膨大

【教育計画書の作成負担】 法律で義務付けられた教育計画書の作成・保管に多大な手間がかかる

特に車両台数20～50台規模の事業者では、専任の安全教育担当者を設けることが難しく、運行管理者が兼務で対応しているケースが大半です。このような現場の実態に応えるべく、AppLogiは本研修システムの開発・提供に至りました。

■ 「ずんだもん」の法定12項目研修システムとは

AppLogi（アップロジ）の法定12項目研修システムは、「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」とAppLogiが提携、「ずんだもん」（「VOICEVOX」）がナレーターとなり、12項目の安全教育コンテンツをわかりやすく動画で解説するSaaS型研修システムです。

▼「ずんだもん」が研修を変える

従来の安全教育は、管理者が手作りの資料を使って研修を実施するスタイルが主流でした。そのため「内容が堅く、真剣に聞かないドライバーもいる」「毎回同じ内容で形骸化しているケースもある」という問題が指摘されてきました。

本システムでは、SNSや動画サービスで広く親しまれている人気キャラクター「ずんだもん」が、専門的な安全知識を身近でわかりやすい言葉で解説します。導入企業からは「今までの堅い研修資料と違って、自分から進んで見るようになった」「ずんだもんが解説してくれるので頭に入りやすい」といった声が多く寄せられており、研修への苦手意識解消と定着率向上に貢献しています。

▼ システムの主な機能

■ 国交省指針「法定12項目」とは

- スマホ受講：ドライバーが自分のスマートフォンでいつでもどこでも受講- 豊富なコンテンツ：国交省12項目に準拠した約10分×約80本の動画- Webテスト：各コンテンツ受講後の理解度確認テストを自動採点- 進捗ダッシュボード：ドライバー別の受講状況・テスト合否を一覧管理- 書類自動出力：受講実績から教育計画書・個人別記録を即時生成- 年間計画作成：法定研修スケジュールをシステムが自動提案- AppLogi連携：運行管理・点呼機能・日報機能・配車機能・台帳機能とドライバー情報を一元管理

国土交通省の指針に基づき、トラック運送事業者がドライバーに対して実施する安全教育の必須項目です。本システムはこの12項目すべてに対応したコンテンツを提供します。

■ 選ばれる6つの理由

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154624/table/4_1_29dba8a5e212f45d5563e2d005125692.jpg?v=202606221052 ]- 国交省指針12項目に完全準拠 国土交通省の指導・監督指針（12項目）に完全準拠したコンテンツで、法令対応を確実に実現。監査時に必要な書類も自動生成されるため、コンプライアンス体制を継続的に維持できます。- 「ずんだもん」でわかりやすく、続けられる 人気キャラクター「ずんだもん」（VOICEVOX）が解説するため、従来の堅い研修資料と異なり、ドライバーが積極的に受講するようになります。約10分の動画はスキマ時間でも完結する設計です。- スマホ完結・今日から使える簡単導入 アカウント発行後すぐに利用開始可能。複雑な設定や専用機材は不要で、ドライバーのスマートフォンさえあれば即日研修を開始できます。集合研修が不要になり、管理者の負担も大幅に軽減します。- ドライバー数無制限の明確な料金体系 月次定額10,000円（税抜）～で、ドライバーが何名増えても追加費用なし。集合研修にかかる人件費・会場費と比較して大幅にコストを削減できます。- AppLogi DX Platformとのシームレス連携 点呼・運行管理・日報などAppLogiの他機能とシームレスに連携。ドライバー情報を一元管理でき、業務全体の効率がさらに向上します。- 専任スタッフによる安心のサポート体制 導入時の初期設定から運用中のお問い合わせまで、専任スタッフが丁寧にサポート。現場の声を反映したコンテンツの継続的な改善も行っています。

■ 他社サービスとの比較

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154624/table/4_2_ac087e1c6050139a9c5417677582674d.jpg?v=202606221052 ]

■ 導入事例

事例１. 車両約40台 ／ 長距離運行メイン（ワールドライン株式会社）

【課題】 毎月ドライバーを集めた集合研修を実施していたが、長距離運行が多いため全員の予定を合わせることが困難。受講確認も紙への手書きで管理しており、準備から管理まで多大な工数が発生していた。

【導入後】 ドライバーがスマホで動画を視聴して受講できるため、集合研修が不要に。管理者の教育業務の負担が大幅に軽減し、未受講者の確認も即座に行えるようになった。

「集合研修を実施する負担がゼロになりました」 - 代表取締役社長 稗田 健吾 様

事例２. 車両約20台 ／ 巡回指導・監査対応（株式会社いのうえ運送）

【課題】 繁忙期は全員のスケジュール調整が困難で受講漏れのリスクが発生。受講管理のしにくさも課題だった。

【導入後】 気づいたら受講記録がしっかり積み上がっており、巡回指導・監査の際にも即時対応できる状態に。「ずんだもん」が解説する動画でドライバーが自分から進んで受講するようになり、理解度も向上。

「気づいたら、巡回指導・監査の対応がきちんと整っていました」 - 取締役 井上 智博 様

事例３. 車両約30台 ／ 個別研修運用（国田運送有限会社）

【課題】 帰社時間が変動するため集合研修が難しく、個別での研修スタイルに。繁忙期は研修が後回しになり実施漏れのリスクも生じていた。

【導入後】 ドライバーが待機時間を利用して動画を視聴できるようになり、タイミング調整が不要に。管理者側で未実施状況をすぐ確認できるため、実施漏れを未然に防止できるようになった。

「研修タイミングを調整する必要がなくなりました」 - 代表取締役 國田 泰宜 様

■ 導入前後の業務変

■ 料金プラン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154624/table/4_3_544f7491c234c91394e7863d149d3ac6.jpg?v=202606221052 ]月次定額：10,000円（税抜）／ 月～

・ ドライバー数無制限

・ 初期費用なし

・ 追加費用なし

中小運送業に必要なITシステムをフルスペックで実現する「AppLogi DX Platform」の一機能としてもご利用可能（5万円/月～）。

■ 資料請求・お問い合わせ

無料資料ダウンロード・無料相談を随時受け付けております。30秒で資料請求が完了し、即日対応いたします。

https://app-logi.co.jp(https://app-logi.co.jp) （コーポレートサイト）

https://app-logi.co.jp/lp/12koumoku_kenshu_lp.html(https://app-logi.co.jp/lp/12koumoku_kenshu_lp.html) （サービスサイト）

■ 会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/154624/table/4_4_7a4c64a2f6ae86d6f07972162acb82fa.jpg?v=202606221052 ]

本プレスリリースに関するお問い合わせ：株式会社AppLogi 広報担当 E-mail: info@app-logi.co.jp ／ URL: https://app-logi.co.jp