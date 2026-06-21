立浪和義総監督率いる「負けん氣クラブ」公式配信が6月21日19時よりスタート！有料会員向けコンテンツとYouTube配信を同時展開

有限会社オフィスビバーチェ

立浪和義が総監督を務める少年野球チーム「負けん氣クラブ」は、

2026年6月21日（土）19時より公式配信コンテンツをスタートいたします。

「負けん氣クラブ」は、野球を通じて子どもたちの挑戦する心や人間力を育み、

野球界のすそ野を広げることを目的に設立されたプロジェクトです。

今回スタートする配信では、チーム活動の裏側や選手たちの成長、監督の想い、

試合や練習の様子などを継続的に発信してまいります。

有料会員向け配信について

有料会員向けサイトでは、2週間に1回のペースで配信を実施いたします。

1回の配信で、YouTubeで公開される約3本分の内容をまとめて視聴することができ、より深く、

より早く負けん氣クラブの活動をお楽しみいただけます。

さらに、有料会員限定の特別映像や未公開シーンなど、ここでしか見ることのできないコンテンツも随時公開予定です。







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有料会員サイトはこちら

https://makenki-club.com/

YouTube配信について

YouTube公式チャンネルでは、毎週定期配信を行います。

選手たちの挑戦や成長の過程を多くの方に知っていただくため、誰でも視聴できる形で継続的に情報を発信してまいります。

YouTube公式チャンネルはこちら

https://www.youtube.com/@makenki03

立浪和義総監督コメント

「子どもたちが目標に向かって努力し、成長していく姿を多くの方に見ていただきたいと思っています。野球を通じて挑戦することの大切さや、仲間とともに成長する喜びを発信していきます。

ぜひ応援よろしくお願いいたします。」

負けん氣クラブについて

負けん氣クラブは、「野球のすそ野を広げる」ことをテーマに活動する少年野球チームです。

勝敗だけでなく、人として成長することを大切にしながら、子どもたちが夢に向かって挑戦できる環境づくりを目指しています。

今後も配信を通じて、選手たちのリアルな成長物語を全国へ届けてまいります。