【夏季限定メニュー】ちいかわ焼きに、この夏だけの特別なお味が登場致します！

株式会社くりこ「夏季限定メニュー」

株式会社くりこ（神奈川県横浜市、代表取締役社長：磯貝 幸太）が運営する「ちいかわ焼き」では、

このたび、2026年6月29日（月）より、新しいお味のちいかわ焼きが登場します。

バニラ、カレー、レモンの3種類を取り揃え、季節ならではの味わいをお楽しみいただけます。

■「ちいかわ焼き」公式サイト ：https://www.chiikawa-yaki.com/

■「ちいかわ焼き」オンラインショップ：https://chiikawa-yaki.shop/

■ 「ちいかわ焼き」公式X： https://x.com/chiikawayaki

夏季限定！！新しいお味の「ちいかわ焼き」が登場！

夏季限定として、「バニラ」「カレー」「レモン」の3種類を発売いたします。

やさしい甘さが特徴のバニラ、スパイスの風味を楽しめるカレー、さわやかな酸味が魅力のレモンをラインアップ。季節感あふれる味わいを通じて、夏ならではの楽しさをお届けします。

期間限定での販売となりますので、この機会にぜひお楽しみください。

◎【NEW】モモンガ（バニラ）1個350円（税込）

すっきりとした甘さのバニラ風味と、乳のコク深さが広がる、やさしい味わいのクリームです。

１.横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店

期間：6/29～7/5 7/20～7/26 8/10～8/16

２.イオンモール幕張新都心店

期間：6/29～8/30

モモンガ（バニラ）

◎【NEW】くりまんじゅう（カレー）1個350円（税込）

36種類の焙煎スパイスを使用し、玉ねぎの甘みと自家製チャツネのコク、さらに牛肉とグレービーソースの旨味を重ねた、スパイスの香りがふわりと広がるカレー味です。

辛さは控えめとなっているため、お子様でもお召し上がりいただけます！！

１.横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店

期間：7/6～7/12 7/27～8/2 8/17～8/23

２.イオンモール幕張新都心店

期間：7/6～9/6

くりまんじゅう（カレー）

◎【NEW】ラッコ（レモン）1個350円（税込）

手摘みした瀬戸内地方産レモンの果汁と果皮を使用したフルーツクリームです。さわやかな酸味とほのかな苦みが広がる、すっきりとした味わいです。

１.横浜ワールドポーターズ店・名古屋PARCO店

期間：7/13～7/19 8/3～8/9 8/24～8/30

２.イオンモール幕張新都心店

期間：7/13～9/13

ラッコ（レモン）

■新しいお味のちいかわ焼き

※お一人でも多くのお客様にご購入いただけますよう、店舗によっては購入時に個数制限を設けさせていただく場合がございます。

人気の定番メニューも販売中！

ちいかわ焼きオリジナルグッズも販売中！

ちいかわ（小倉あん）ハチワレ（クリーム）うさぎ（チョコレート）

■グッズ

※おひとり様 各1点ずつのお買い上げとなります。

- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなマスコット】各1,870円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなおみやげマグネット 】各770円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなチャーム付きアクリルキーホルダー 】各770円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）- NEW【ちいかわ焼き スマホに貼れるサイズのステッカー 】各330円（税込）（ちいかわ）（ハチワレ）（うさぎ）（ロゴ）（のれん）- NEW【ちいかわ焼き 折り畳みエコバッグ】各1,760円（税込）- NEW【ちいかわ焼き 店員さんなほどよいサイズの巾着】各1,320円（税込）

「ちいかわ焼き」のお店

- NEW【ちいかわ焼き ミニのぼり】各1,320円（税込）

2025年4月7日に1号店「ちいかわ焼き横浜ワールドポーターズ店」が横浜みなとみらいにオープン。

2025年11月25日に2号店「ちいかわ焼きイオンモール幕張新都心店」千葉・幕張にオープン。 2026年3月17日に3号店目となる「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」が愛知・名古屋にオープン。

「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」のお店です。

店舗は、えんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインです。

ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎ、新たにラッコ、モモンガ、くりまんじゅうが加わり皆様をお出迎えします。

その他、ちいかわ焼きオリジナルイラストを使用したグッズも多数展開いたします。

ちいかわ焼きオンラインショップでも販売中

また、2025年7月17日からオンラインショップでも「ちいかわ焼き」の販売を販売中。ぜひ、ご利用くださいませ。

単品での販売を実施中!（1会計６個まで）

オンラインショップ限定のオリジナルボックスでお届けいたします。

オンラインショップ：https://chiikawa-yaki.shop/

※オンラインショップは、ちいかわ焼きのみの販売となります。グッズの販売はございません。

「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くXの漫画作品。



いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの

個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、

楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。



グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。



また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。

2026年7月24日(金)より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

■ちいかわ公式X(@ngnchiikawa)： https://x.com/ngnchiikawa

■ちいかわインフォ： https://chiikawa-info.jp

「ちいかわ焼き」の店舗

＜店舗概要＞

【店舗名】 ：「ちいかわ焼き 横浜ワールドポーターズ店」

【オープン】 ：2025年 4月 7日（月）

【所在地】 ：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1

【営業時間】 ：10:30-21:00

【年間休日】 ：不定休

【入場方法】：フリー入場（一部抽選予約）

【店舗名】 ：「ちいかわ焼き イオンモール幕張新都心店」

【オープン】 ：2025年 11月 25日（火）

【所在地】 ：〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他

【営業時間】 ：10:00-21:00

【年間休日】 ：不定休

【入場方法】：フリー入場（一部抽選予約）

【店舗名】 ：「ちいかわ焼き名古屋PARCO店」

【オープン】 ：2026年 3月17日（火）

【所在地】 ：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館B1F

【営業時間】 ：10:00-20:00

【年間休日】 ：不定休

【入場方法】：フリー入場（一部抽選予約）

■「ちいかわ焼き」公式サイト：https://www.chiikawa-yaki.com/

■「ちいかわ焼き」オンラインショップ：https://chiikawa-yaki.shop/

■ 「ちいかわ焼き」公式X： https://x.com/chiikawayaki