店舗で購入した商品を最短で翌日にご自宅へお届け！コメリの配送サービス”コッコ便”の対応可能エリアが拡大（岩手県）

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は配送サービス「コッコ便」の対応エリアに2026年6月21日（日）より岩手県の一部店舗を追加し、全21都道府県にサービスを拡大いたしました。

自転車、家具、大型家電製品などの商品は、品目ごとに配送の価格や条件が異なります。そのため、お客様が車をお持ちでなかったり、車に積み込めない大きな商品を購入したりした際、配送料金が高額になってしまうことがあります。

そこで、シンプルで分かりやすく低価格なサービスを目指して、コメリ独自の「配送サービス」を2020年にスタートし、これまで順次サービス対応エリアを拡大してまいりました。大型で配送料金が高い商品のほか、洗剤などの日用品、ペット用品のまとめ買いにもご活用いただいております。

そしてこの度、岩手県12店舗にてサービスがスタートし、岩手県内への配送が可能になりました（一部離島を除く）。

【配送プラン】

お客様の用途に応じて2つの配送プランをご用意しました。

■レギュラープラン

レギュラープランは、主に個人のお客様向けのプランです。コメリで購入した商品（※上限5梱包）をご指定のお届け先へ受付の翌日から３日以内に配送いたします。配送料金は税込1,100円から承ります。また、オプションサービスとして、配送日時の指定や商品の開梱・組立・設置のサービスもございます。

■プロ向けプラン

レギュラープランでは運べないような大きさの商品や重量物の大口商品には、プロ向けプランをご用意しております。受付の翌日から７日以内に配送いたします。積載物は、最長6.0m、最大積載量4.0tまで。価格は税込4,400円から承ります（積載量・配送距離によって異なります）。

【岩手県 受付店舗】

・コメリパワー水沢店

・コメリパワー北上店

・コメリパワー花巻店

・コメリPRO盛岡上堂店

・コメリPRO盛岡津志田店

・コメリハード＆グリーン水沢大鐘店

・コメリハード＆グリーン和賀店

・コメリハード＆グリーン松園店

・コメリハード＆グリーン岩手東和店

・コメリハード＆グリーン石鳥谷店

・コメリハード＆グリーン大迫店

・コメリハード＆グリーン金ケ崎店

【配送対応エリア】

・北海道エリア（北海道札幌市・恵庭市周辺地域）

・東北エリア（岩手県 ※1 /宮城県/福島県）

・信越エリア（長野県/新潟県）

・関東エリア（東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県/栃木県/群馬県）

・関西・東海エリア（岐阜県/愛知県/三重県/滋賀県/大阪府/兵庫県）

・九州エリア（福岡県/熊本県）

※1 受付店舗は盛岡市・花巻市・北上市・奥州市・金ケ崎町の12店舗になります。

※配送距離によってはお届けできない場合がございます。

※離島は除きます。

※配送先は同一都道府県のみ1ヶ所までとなります。

※一部、配送曜日が固定の店舗、配送日数の異なる店舗、サービス対象外の店舗がございます。

詳細は各店舗にお問い合わせください。

【注文方法】

１.店頭にて商品ご購入後、従業員に配送サービスをご依頼

２.サービス説明後、配送先情報を専用用紙にご記入いただき、サービス料金をお支払い

３.ドライバーよりお客様へ配送日のご連絡

４.ご指定のお届け先へ配送

※配送先は、原則として購入店舗の都道府県内のみとなります。

【配送サービス コッコ便について】

https://www.komeri.com/contents/event/Service_Items_list/delivery_service.html

【こちらも便利！ネットで注文、店舗で受取！コメリの「取り置きサービス」】

配送サービスは必要ない、それよりも送料を安く抑えたいというお客様や、店舗で商品を探すのが手間だと感じるお客様にはコメリの「取り置きサービス」がおすすめです。コメリのショッピングサイト「コメリドットコム」やコメリのアプリから利用でき、ネットで注文した商品をご指定のコメリ店舗でお受け取りいただくと、送料・手数料がかかりません。引っ越し先近くの店舗で商品を受け取りたい場合などにも便利なサービスです。

https://www.komeri.com/shop/pg/1005024008/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26