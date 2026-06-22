〈SNIDEL BEAUTY〉スキンケア感覚のクリームを採用したマルチパレットが登場　潤いと血色感を纏う秋の新コレクション

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が展開する、“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトとしたビューティーブランド「SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)」は、幸福感を帯びたピンクカラーを主役に、潤いと血色感が滲む2026 AW Collectionを2026年8月14日(金)より予約開始、2026年8月21日(金)よりSNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストア他にて新発売いたします。

Still in the Afterglow

騒がしかった夏が終わりを告げ

静かに、そして優しい光と共に届く秋の気配。

相変わらずせわしない街中でも

私はひとり、幸福感で満たされる。

まぶたに、頰に、唇に広がる、温かくも穏やかな余韻。

それはまるで、夕暮れ時の太陽が描くエモーショナルなワンシーンのよう。

これから始まるストーリーに想いを馳せ、

ふと微笑む横顔を色づける、

ときめきにも似た湿度を帯びたつややかさ。

Still in the Afterglow――

消えることのないきらめき、そして温もり。

わたしが描く幸せの余韻で、街を、世界を包み込む

アイテムラインアップ

SNIDEL フェイス スタイリスト n

新色2種 6,600円(税込)

色彩とビジューの輝きが出逢い、表情に恋するときめきが溢れ出す

スキンケア感覚のクリームを採用した、多幸感も潤いも滲む新マルチパレット

ブランドのシグネチャーでもある、自分史上最高の“可愛い”を無限に引き出すマルチパレットに、新2色が追加。

温もりと立体感を描くピンク系と締め色の4色のアイカラーに加え、アイシャドウベースやハイライトとして使えるスキンケアクリームのようなマルチクリームを採用。

目元に重ねるアイカラーの発色や密着力を高める他、目周りや鼻筋、唇の山などにナチュラルでしっとりとしたツヤを与えます。

また、パウダーはモイストフィッティングパウダーベースにアルガンオイル等の植物由来オイル*¹を高配合し、従来よりもオイルリッチな処方にアップデート。目元に潤いを与えながら、崩れも防ぎます。

くすみをカバーし、柔らかな印象を後押しするピンク～コーラル系と、透明感のあるデリケートなムードを高めるピンク～パープル系の多幸感溢れる2色を展開。

美しい色づきときらめきに加え、潤いも血色感も滲み出る表情を演出します。

07 Snug Romance

コーラルニュアンスを湛えた穏やかなアイシャドウとペールピンクのマルチクリームが、くすみを払拭しながら自然な血色感をプラスするパレット。まるで、上質なニットの温もりと柔らかさに包まれるような印象に。

08 Sugary Trick

微かに青みがかったピンクトーンのアイシャドウと淡いパープルがかったマルチクリームが、透明感と繊細かつ儚げなムードを静かに盛り上げるパレット。秋冬のひんやりとした空気に寄り添う、ピュアな血色感を後押し。

新処方について

4色のパウダーアイシャドウが従来品よりもオイルリッチな処方となっているため、しっとり感や密着力、色づきもアップ。締め色が必須の方にも満足度の高いカラーバリエーションに。また、アイシャドウベースやハイライトとして使用可能なクリームを採用。乾燥やアイメイクの持ちが気になる方、潤った印象の欲しい方にオススメです。

*¹アルガニアスピノサ核油、クランベリー種子油、ホホバ種子油（全て保湿）

SNIDEL メルティング カラー バーム

新色2色 3,520円(税込)

むっちりと厚膜なツヤに心までとろけ、ピュアに潤む唇に。

モダンなムードを醸し出し、大人の余韻を感じさせるクリアカラー2色が登場

大人気のリップバーム「メルティング フィット バーム」のむっちり厚膜なツヤ感と潤い持続力はそのままに、ピュアな色づきを可能にしたバームルージュに、クリア発色の2色が仲間入り。

共に温もり感じさせるピンクをベースに、都会的な印象を与えるブラウンをブレンドし、表情にアーバンな余韻を宿します。

4種の植物オイル*¹やプランプ成分*²の他、ナイアシンアミド*³やビタミンＣ誘導体*⁴等、乾燥で荒れやすい唇をケアする美容保湿成分(*¹～⁴)を配合。

メルティなテクスチャーで唇を包み込み、クリアでみずみずしい発色と共に潤いを閉じ込め、縦ジワの気にならないぷっくり濃密な仕上がりに。

03 Weekend Maple

微かなブラウンを抱えた、温もりのあるクリアなアンバーピンク

04 Rose Syrup

芳醇なベリーをひとかじりしたような、都会的なクリアローズ

*¹アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アーモンド油、アボカド油*²ホホバ種子油、ザクロ花エキス、ジソステアリン酸ポリグリセリル-3*³保湿*⁴アスコルビルグルコシド(*³以外すべて保湿成分)

SNIDEL コントゥアリング パレット

新製品2種 4,400円(税込)

光と影を自在に操り、表情に自然な立体感をふんわりと描き出す。

シェーディング＆ハイライトが1つで叶う、スマートパレットが完成

引き締まった表情を思いのままにコントロール出来る、シェーディングとハイライトパレットが誕生。

粉っぽさを感じさせることなく肌に馴染み、柔らかに透ける影と光になりすます発色が特徴です。

濃淡のシェーディングカラー2色と濡れたようなツヤを演出するハイライトカラー1色をセットし、肌トーンに合わせた、ウォームトーンとクールトーンの2色を展開。

淡いシェーディングカラーはフェイスライン、濃い方は小鼻や鼻筋等の細かな陰影に。

また、ハイライトカラーは目頭やCゾーン、鼻筋や唇の山等、光を集めたい部分に。

毛穴や肌の凹凸をカバーし、乾燥を防ぐ植物由来の美容保湿成分*¹を配合。持ち運びにも便利なミラー付きで、顔立ちの印象を整えるだけでなく、佇まいまでもスマートに演出する新たな相棒に。

01 Soft Caramel

ブラウンの中にじんわりと温かみが潜むウォームトーンパレット

02 Frost Mocha

グレイッシュでシックなニュアンスを帯びたクールトーンパレット

(上段左)フェイスラインを引き締める、コントゥアリングカラー

(上段右)小鼻や鼻筋など、細かい部分におすすめのシェーディングカラー

(下段)目頭やCゾーン、鼻筋、唇の山などに明るさを加えるハイライトカラー

*¹アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、カニナバラ果実油、ジパルミチン酸アスコルビル、カミツレ花エキス、グリチルリチン酸２Ｋ

SNIDEL シェーディングブラシ

新製品1種 4,180円(税込)

ただ肌に滑らせるだけで、ふわり、ムードのある影が宿る。

フェイスラインにフィットする、こだわり抜いた熊野筆のシェーディングブラシ

今回新たに登場する「コントゥアリング パレット」に合わせ、より効果的に使用可能なシェーディングブラシが誕生。

熟練の職人が一つ一つ丁寧に作り上げる熊野筆を採用し、天然のヤギ毛*を使用。

大きすぎないブラシ幅と絶妙な斜めカットにより、フェイスラインや頬骨、鼻筋の凹凸にフィットしやすいだけでなく、あえてコシを強くしすぎないことで柔らかくふんわりとシームレスにパウダーをのせることが可能に。そのため自然なグラデーションを作りやすく、テクニックレスで陰影メイクが楽しめます。

*天然毛は食用動物の毛をアップサイクルしたものを採用

発売について

予約開始日：2026年8月14日(金)

全国発売日：2026年8月21日(金)



※オフィシャルオンラインストアでの予約・発売は午前10時より開始

SNIDEL BEAUTYについて

“きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ”をコンセプトに、ポイントメイク、ベースメイク、スキンケアラインまで、天然由来成分をたっぷりと配合したナチュラルな処方のアイテムを展開。ビューティーを自分のためだけに消費する時代をこえて、ポジティブな新しい選択肢として提案したいと考えました。機能や仕上がりへのこだわりも諦めない上質な製品づくりを通して、天然素材がもつ生命力を余すことなく届けます。



■SNIDEL BEAUTY 公式Instagram

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