いなばペットフード 猫ちゃん用「鶏づくし」に缶詰が新登場！
いなば食品株式会社
缶 とりささみ まぐろ入り
缶 とりささみ かつお節味
缶 とりささみ チキン味
缶 とりささみ 軟骨入り
■商品特徴
- ささみペーストをベースにした「まぐろ入り」「かつお節味」「チキン味」「軟骨入り」の4種類をラインナップ（1缶80g入り）。
- パウチで大人気の鶏の美味しさを、ストックしやすい便利な缶詰にギュッと凝縮。
- 缶からスルッと出しやすく、猫ちゃんも美味しく食べやすいやわらかゼリータイプ。
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用「鶏づくし」シリーズより、新たに缶詰タイプを発売いたしました。
レトルトパウチでご好評いただいている魅力はそのままに、缶詰にも鶏の美味しさをたっぷり詰め込みました。毎日の食事だけでなく、保存食としてもご活用いただけます。
缶 とりささみ まぐろ入り
缶 とりささみ かつお節味
缶 とりささみ チキン味
缶 とりささみ 軟骨入り
■商品特徴
- ささみペーストをベースにした「まぐろ入り」「かつお節味」「チキン味」「軟骨入り」の4種類をラインナップ（1缶80g入り）。
- パウチで大人気の鶏の美味しさを、ストックしやすい便利な缶詰にギュッと凝縮。
- 缶からスルッと出しやすく、猫ちゃんも美味しく食べやすいやわらかゼリータイプ。
「鶏づくし」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/cat/search?keyword=%E9%B6%8F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%81%97)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)