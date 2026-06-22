いなばペットフード　猫ちゃん用「鶏づくし」に缶詰が新登場！

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いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、猫ちゃん用「鶏づくし」シリーズより、新たに缶詰タイプを発売いたしました。



レトルトパウチでご好評いただいている魅力はそのままに、缶詰にも鶏の美味しさをたっぷり詰め込みました。毎日の食事だけでなく、保存食としてもご活用いただけます。



缶 とりささみ まぐろ入り

缶 とりささみ かつお節味

缶 とりささみ チキン味

缶 とりささみ 軟骨入り

■商品特徴
- ささみペーストをベースにした「まぐろ入り」「かつお節味」「チキン味」「軟骨入り」の4種類をラインナップ（1缶80g入り）。
- パウチで大人気の鶏の美味しさを、ストックしやすい便利な缶詰にギュッと凝縮。
- 缶からスルッと出しやすく、猫ちゃんも美味しく食べやすいやわらかゼリータイプ。


「鶏づくし」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/cat/search?keyword=%E9%B6%8F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%81%97)


いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)