夏休みの準備をもっと楽しく。親子で参加するInstagramキャンペーン「おやこで夏あつめミッション」を開催

伊藤手帳株式会社

手帳製造・OEMを手がけて89年の伊藤手帳株式会社（本社名古屋市：代表取締役社長 伊藤 亮仁は、親子向け商品「おやこ夏休みてちょう」（以下、当商品）の本販売に先駆け、Instagram上で参加型キャンペーン「おやこで夏あつめミッション」（以下、本キャンペーン）を開催します。

本キャンペーンでは、期間中に夏にまつわるミッションを出題し、親子でお絵描きやエピソードを投稿。夏休みへの期待や楽しみを少しずつ集めながら、親子のコミュニケーションを深めるきっかけを提供します。

共働き世代が増える中で、子どもたちの夏休みをより楽しく充実させ当商品を通じて、保護者、子どもが一体となって予定や計画、日々の動きを共有することで、多忙な時間を有効活用し、親子の絆を深めるとともに、楽しい思い出を作ることを目指しています。

今回は「おやこ夏休みてちょう2026」を10名様にプレゼントいたします。ぜひご参加くださいませ。

企画の背景

近年、夏休みは始まってからの過ごし方だけでなく、始まるまでの準備期間も親子にとって大切な時間になっています。

一方で、保護者にとっては予定調整や宿題の計画など、準備に追われることも少なくありません。

そこで当社は、夏休み前から親子で会話を楽しみながら、夏への期待をふくらませるきっかけを作りたいと考えました。

キャンペーン概要

「おやこで夏あつめミッション」

おやこで会話を楽しみながら、夏へのワクワクを集めるミッションに挑戦してみませんか？

夏休みが始まる前の時間も、親子の大切な思い出に。

出題されるミッションをクリアしながら、夏への期待をみんなで共有するInstagramキャンペーンです。

・開催、応募期間：2026年6月22日(月)～2026年6月28日(日)

・賞品：抽選で10名様に「おやこ夏休みてちょう2026」をプレゼント

・参加方法： 応募方法や注意事項などの詳細は、Instagramキャンペーン投稿をご確認ください。

・当選発表：当選者には、投稿いただいたアカウント宛にユメキロック公式Instagramアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

参加方法

1.『ユメキロック』公式Instagram（@yumekirock）をフォロー

2.ミッション（３つの内いずれか）に沿った内容を記入・撮影

3.ハッシュタグ「#おやこで夏ミッション」「#おやこ夏休みてちょう」を付けてInstagramに投稿

投稿ミッション：夏にまつわる簡単なミッションをご用意（3日間）

ミッションは期間中、Instagram公式アカウント（@yumekirock）のストーリーズにて配信予定です。

ユメキロック公式Instagram：https://www.instagram.com/yumekirock/

おやこ夏休みてちょうとは

デイリーページワクワクページマンスリー＆ガントチャート

当商品は2026年7月中旬-2026年8月の1ヶ月半のみ使用できる夏休み専用手帳です。

- お母さん、お父さんからのコメントも残せる、親子のコミュニケーションが広がるデイリーページ。- "やってみたい”や"頑張りたい”を言葉にして書く、お子さまの小さな成長につながるワクワクページ。- "できた”の積み重ねを楽しく残せるマンスリー＆ガントチャート。

全てのページがフルカラーで、ページを開くたびに“書きたい・描きたい”気持ちがふくらみます。

お絵描きも楽しめるよう、紙にもこだわりました。

安心の日本製。愛知県で職人がひとつひとつ丁寧に製本します。

本キャンペーンでは、参加者がミッションに沿って写真やエピソードを投稿しながら、夏の楽しみや発見を共有できます。

夏休みが始まる前の時間も、親子にとってかけがえのない思い出となることを願い、本キャンペーンを実施します。

▼ 伊藤手帳ECサイト ユメキロック

本店：https://www.yumekirock.com/

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/

yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumeirock/(https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/)

公式Instagram：https://www.instagram.com/yumekirock/

「おやこ夏休みてちょう 2026」関連リリース：

6月1日配信「教育関係者・子育て支援に取り組む企業・団体向け無料配布受付開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000261.000031231.html)」

6月10日配信「予約販売開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000262.000031231.html)」

伊藤手帳株式会社について

創業89年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。

1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。

2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。

2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月には、名古屋市立大学経済学部のチームと企画開発した「パッチワーク日記」を発売。新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めました。2025年は神戸大学経済学部のチームと大人の学び直し手帳「Re：Buddy（リ：バディ）」を企画開発。7月～8月に開催したクラウドファンディングでは開始から25時間で目標を達成し、期間終了前に予定数量を完売する好評を得ました。

商号： 伊藤手帳株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁

所在地： 〒461-0034 本社：愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL:052-936-2363

事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造

資本金： 10,000,000円

URL：伊藤手帳オフィシャルサイト https://ito-techo.jp/