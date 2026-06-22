工事不要！新感覚の水遊び場「スプラッシュ迷路」のレンタルを開始

株式会社ワン・ステップ

イベント遊具のレンタルおよび企画運営を行う株式会社ワン・ステップ（本社：宮崎県宮崎市、代表：山元洋幸）は、水道とホースを繋ぐだけで設置できるパレット噴水と、子どもたちに大人気のエア迷路を組み合わせた新商品「スプラッシュ迷路」のレンタルを開始いたしました。

大がかりな水道工事を一切必要とせず、商業施設の広場や屋外イベント会場に、圧倒的な集客力を持つ臨時の水遊びエリアを1日から構築することが可能です。

商品画像：スプラッシュ迷路

▶商品ページ：スプラッシュ迷路(https://onestep-miyazaki.com/67283/)

開発背景：夏の水遊びイベントにおける施設側の課題に対応

近年、夏の猛暑対策やファミリー層向けの集客施策として、地面から水が吹き出す「床噴水」を導入する商業施設が増加しています。

しかし、施設のご担当者様からは「本格的な床噴水は大規模な掘削・配管工事が必要でコストも期間もかかる」「床噴水だけだと高さがないため、遠くから会場を見たときに何をしているイベントなのか分かりづらい」という課題の声が寄せられていました。

「スプラッシュ迷路」の4つの特徴

1. 上からも下からも水が降り注ぐ、新感覚の「噴水迷路」

パレットから勢いよく吹き出した水が、エア迷路の屋根に当たってボタボタと上からも落ちてくる構造になっています。下から湧き上がる水と、上から降り注ぐ水のダブルの効果により、子どもたちが飽きずに楽しめる非日常のびしょ濡れ体験を提供します。

▼遊んでいる様子を動画で見る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PcmGllAf5Ow ]

2. 水遊びをしながら熱中症対策

迷路で遊びながら水に濡れることで、自然と体温が下がります。

1日中のお買い物客の滞在時間を延ばし、夏のクールダウンイベントとして機能します。

3. 着替えの準備がなくても参加できる「ちょうどいい濡れ感」

プールのように全身が完全に水に浸かるわけではないため、「しっかり濡れて楽しいけれど、しばらく休憩していれば服が乾く」という絶妙な濡れ感を実現。

保護者様がタオルや水着、大量の着替えを事前に準備していなくても、その場で「飛び入り参加」がしやすく、ファミリー層の参加ハードルを大幅に下げます。

運用テスト（5月中旬・曇り）：20分ほどで完全に乾いた状態

施設ご担当者様へのおすすめポイント

1. 遠目からでも目立つ圧倒的なアイキャッチ効果

高さのある巨大なエア迷路を設置することで、遠方からでもイベントの実施がはっきりと分かります。「何か面白そうなことをやっている」という視覚的フックにより、お買い物目的で来店されたお客様の足を止め、会場へと誘導する強力な集客力を発揮します。

2. 大がかりな工事は一切不要、水道にホースを繋ぐだけで設置完了

基礎となるパレット噴水は、一般的な水道にホースを繋ぐだけで稼働します。

地面を掘り起こすような配管工事が不要なため、アスファルトやインターロッキングの広場でも傷をつけることなく設置でき、週末の短期イベントでも手軽に導入いただけます。

床噴水部分のみの画像3. 柔軟な運用

1日間の短期レンタルから数か月単位の長期レンタルまで、ご要望に合わせて対応可能です。

また、「念のため更衣室を設置したい」「びしょ濡れになって遊べる場所を作りたいので、ウォータープールやウォータースライダーもレンタルしたい」といったご要望にも対応可能です。

70種類以上のウォーターアイテムから、最適な遊具をご提案いたします。

開発者の声

商品画像：エアー式更衣室ウォーターパーク 開催の様子

「弊社の強みを活かした、新しい水遊びアトラクションをリリースしました。エアー遊具 × 床噴水という、今までにない新しい組み合わせの新商品です。

「床から水が吹き出す迷路」は、想像するだけでも胸が躍るような仕掛けとなっております。

私も実際にテスト運営に立ち会いましたが、予想を上回る「びしょ濡れ感」を体感することができ、その迫力と楽しさを確信いたしました。

これからの季節、新しい水遊びの定番として、多くのお客様に楽しんでいただけたらと考えております」

（関東支店 マーケティング担当）

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166643/table/30_1_e992af96129bdc2293a2eba03d2c1faa.jpg?v=202606221052 ]

ワン・ステップでは、機材のレンタルだけでなく、安全な運営のためのノウハウ提供やサポートも行っております。今年の夏の目玉集客イベントとして、ぜひご検討ください。

【本件に関するお問い合わせ・ご相談】

株式会社ワン・ステップ

MAIL：event@onestep-miyazaki.com

URL：https://onestep-miyazaki.com/

TEL：050-5893-3780

会社概要

会社名：株式会社ワン・ステップ

本社所在地：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1

事業内容：イベント遊具・体験型コンテンツの企画・製作・レンタル

全国各地で恐竜イベントやファミリー向け体験型イベントを展開。

【拠点情報】- 本社：宮崎県宮崎市清武町今泉甲4625-1- 関西支店：兵庫県姫路市網干区新在家1283- 東海支店：静岡県浜松市中央区下江町531- 関東支店：千葉県千葉市若葉区若松台1丁目3-1株式会社ワン・ステップ

「社員・スタッフ・お客様が心の底から感動できるシーンを創造する会社になる」ことを使命とし、お客様の「あってよかった」を形にするイベント用品・遊具のレンタル・販売、およびイベント企画運営を行っております。

常に新しい価値を提供するため、2025年は約60種類もの新規アイテムをリリース。商業施設やレジャー施設、公園、公共施設など幅広いシーンで笑顔をお届けしています。

また、宮崎本社をはじめ関東・東海・関西の全国4拠点のネットワークと豊富な実績をもとに、日本全国のお客様へスピーディーかつきめ細やかな対応が可能です。