AIがチャート画像から相場の見方を整理する「TRENDMAP NINJA」を提供開始

グリーンモンスター株式会社

グリーンモンスター株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川 亮、証券コード：157A、以下グリーンモンスター)は、体験型投資学習事業で培った知見と生成AI技術を掛け合わせ、チャート画像から相場の見方を整理するAIチャート分析アプリ「TRENDMAP NINJA（トレンドマップ ニンジャ）」をリリースしたことをお知らせいたします。投資初心者から個人投資家まで、チャート分析の学習や振り返りを手軽に行える新たな体験を提供いたします。

AI技術を活用し、チャート分析の学習ハードルを下げる新サービス

近年、生成AIや画像解析AIの進化により、画像から複雑な情報を読み取り、整理する技術が急速に発展しています。一方で、投資への関心が高まるなか、実践的なチャート分析については、「どこを見れば良いのかわからない」「相場状況をうまく整理できない」といった課題があり、投資初心者にとっては特にハードルの高い領域となっています。

当社は、シリーズ累計1,000万ダウンロードを突破した体験型投資学習アプリの運営を通じて、投資をより身近に学べる環境づくりに取り組んでまいりました。そのなかで、チャート分析は知識や経験による差が生まれやすく、多くの方が最初につまづくポイントの一つであると考えています。

本アプリは投資判断を提供するものではなく、ユーザー自身がチャート分析を学び、自らの見立てとAIの視点を比較しながら理解を深めるための学習支援ツールとして設計しています。

「TRENDMAP NINJA」について

「TRENDMAP NINJA」は、FXや個別株、暗号資産、株価指数などのチャート画像をもとに、AIがチャートの特徴や相場の見方、注目ポイントを整理するAIチャート分析アプリです。トレンドの方向感やチャートパターン、注目すべき値動きなどをわかりやすく表示し、投資初心者から個人投資家まで、ユーザーのチャート分析における学習や振り返りをサポートします。

また、アカウント登録やログインを行うことなく利用できるほか、「Quick分析」と「Deep分析」の2種類の分析スタイルを用意しており、トレンドの方向感を手軽に確認したい場合から、値動きの特徴や注目ポイントを詳しく把握したい場合まで、目的に応じて利用することができます。

※本アプリは教育・学習支援を目的としたサービスであり、金融助言や投資判断を提供するものではありません。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9745/table/147_1_fbe475f501619914f4b7b4de46e41213.jpg?v=202606221052 ]

*備考

・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

・iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・「FXなび」「株たす」「グリーンモンスター」「グリモン」はグリーンモンスター株式会社の登録商標です。

グリーンモンスター株式会社

「株たす」「トウシカ」「FXなび」など体験型投資学習アプリシリーズを運営。ユーザー体験に寄り添ったプロダクト開発を強みに、投資学習や金融教育、資産形成をどなたでも手軽に学んでいただけるよう取り組んでおります。この体験型投資学習アプリシリーズは、累計で1,000万インストールを突破し、大変多くの方にご利用いただいております。

グリーンモンスターは「おかねに対する意識と行動を変える」というミッションを掲げ、「お金のための投資」という考えからステップアップし、投資を通じて「消費者から支援者へ」と人々と社会とのかかわり方を変えていくことを目指しております。社会の支援者としての投資家を増やすことで、起業家に対する挑戦とイノベーションの土壌を培い、日本の世界における新たなプレゼンス発揮の促進に貢献してまいります。

■会社概要

社名 ：グリーンモンスター株式会社

所在地 ：東京都渋谷区神南１-４-９

代表者 ：小川 亮

設立 ：2013年7月29日

証券コード：157A(東京証券取引所グロース市場)

事業内容 ：体験型投資学習事業・資産形成事業・ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業

HP ：https://greenmonster.co.jp