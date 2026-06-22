【TOKYO MX『ええじゃないか！！』】高橋みなみが新レギュラーとして新加入！6月28日（日）放送から番組が大幅パワーアップ！

株式会社全力エージェンシー左から：矢口真里・柴田英嗣（アンタッチャブル）・高橋みなみ

TOKYO MXで放送中の人気情報バラエティ番組『ええじゃないか！！』に、タレントの高橋みなみが新レギュラーとして加入することが決定いたしました。

202６年6月28日（日）の放送回より出演し、番組はさらなる進化を遂げてより魅力的な情報をお届けしてまいります。

本番組は、日常生活を豊かにしてくれる便利なサービスや商品に加え、日本全国の自治体の魅力を深掘りする人気コーナー「今週のスゴマチ」などを展開する情報バラエティです。

今回、新たにレギュラーメンバーとして高橋みなみを迎え、視聴者の皆様へより一層パワーアップした、わくわくするような情報をお届けしてまいります。

【高橋みなみさんからの意気込み】

このたび『ええじゃないか！！』にレギュラー出演させていただくことになりました！

新たに仲間入りさせていただけることを、とても嬉しく思っています。

「そんなものがあったんだ！」「行ってみたい！」「試してみたい！」と、

わくわくする情報がたくさんで、収録中も一視聴者として楽しませていただきました！

視聴者の皆さんと同じ目線で驚きや発見を楽しみながら、番組をさらに盛り上げていけるよう頑張ります！！

【出演者】

柴田英嗣（アンタッチャブル）、矢口真里、高橋みなみ、ほか

【番組概要】

番組名 ：『ええじゃないか！！』

放送局 ：TOKYO MX

放送日時 ：2020年6月28日（日） 25:35～26:05 （隔週 第２・第４日曜日）

番組公式サイト ：https://eejyanaika.tv/

今週のスゴマチコーナー ：https://sugomachi.jp/ 公式Instagram(https://www.instagram.com/sugomachi/)

東京MXにて第２・第４日曜日放送中！人気コーナー「今週のスゴマチ」レギュラーメンバー

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社全力エージェンシー

担当：小材（こざい）

TEL：03-5217-6755 / Email：kozai@zenryoku.co.jp

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代表取締役 ：青山譲