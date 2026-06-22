海外送金サービス「DCOM Money Express」、ゆうちょ銀行の双方向即時振替サービスに対応

株式会社ディコミュニケーションズ

株式会社ディコミュニケーションズ（本社：福井県坂井市、代表取締役：出口 隆弘、以下「DCOM」）は、DCOMが提供する海外送金サービス「DCOM Money Express」において、株式会社ゆうちょ銀行（以下「ゆうちょ銀行」）の「双方向即時振替サービス」を導入し、お客様がDCOMに送金を依頼される際、お客様のゆうちょ銀行口座から送金代り金を即時に引き落とす新サービスを開始いたします。

本サービスにより、お客様はDCOMのスマートフォンアプリの「DCOM Money Express」サービス上で、ご自身のゆうちょ銀行口座を一度登録するだけで、ATMへ足を運ぶことなく、いつでもアプリ操作のみで、DCOMにご依頼される送金の代り金のDCOMへのチャージから海外送金依頼とその実行まで手元で完結できるようになります。

なお、資金移動業者が提供する海外送金サービスにおいて、ゆうちょ銀行の双方向即時振替サービスを導入することは、今回、国内初※の取り組みとなります。

DCOMはこれまで、ベトナム、インドネシア、フィリピンをはじめとするアジア圏を中心に、安全かつ迅速な海外送金サービスを提供してまいりました。今回の連携により、日本全国でゆうちょ銀行に口座をお持ちになっているお客様へ、より利便性の高い金融インフラを提供し、ストレスフリーな送金環境の実現を目指します。

※2026年6月時点、当社調べ

※ゆうちょ銀行の双方向即時振替サービスは、こちら （ https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/sokujifurikae/kj_sk_sj_index.html ）をご確認ください。

＜ディコミュニケーションの会社概要＞

会社名： 株式会社ディコミュニケーションズ（DCOM Money Express）

所在地： 福井県坂井市三国町三国東6-5-5

設立： 2011年3月

代表者： 代表取締役 出口 隆弘

事業責任者：ホアン クアン タイ

事業内容： 資金移動業

登録番号： 資金移動業北陸財務局長 第00001号

HP： https://sendmoney.co.jp/jp