“社長依存から抜け出し、任せられる幹部を育て、後継体制を強くする方法” 経営陣・人事部門のための「このままでは、社長を辞められない」経営セミナーを、7月27日に東京にて開催

株式会社新経営サービス

日本の人材・組織開発に強みがある、株式会社新経営サービス（本社：京都府京都市、代表取締役社長：森谷克也）は、会場参加型セミナー「このままでは、社長を辞められない」経営セミナーを、2026年7月27日（月）14:00～16:30東京のTKP東京駅カンファレンスセンター（東京都中央区）にて開催いたします。

https://www.skg.co.jp/tokyo/5465/

本セミナーは、中小企業の経営者、後継経営者、人事部門責任者を対象に、任せられる幹部をどう育て、社長依存から脱しながら次の経営体制を築いていくか、その実践手法をわかりやすく解説します。

■ 開催背景

～社長依存から抜け出し、任せられる幹部を育て、後継体制を強くする方法～

-経営セミナーのご案内-

人口減少による採用難、原材料費・人件費の上昇、AIの進展による競争環境の変化など、中小企業を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しています。

こうした時代に、中小企業において社長が中心となって経営をリードしていくことは、ごく自然な姿です。しかし、この先も持続的に成長していくためには、社長の考えを理解し、自ら判断し、周囲を動かせる幹部人材を計画的に育て、段階的に権限移譲を進めていくことが欠かせません。

本セミナーでは、30年以上にわたり中小企業を支援してきたベテランコンサルタントが、任せられる幹部をどう育て、社長依存から脱しながら次の経営体制を築いていくか、その実践手法をわかりやすく解説します。

■ 登壇者

講師：志水浩志水 浩 （新経営サービス 専務取締役）

１９６７年京都府生まれ。経営コンサルタントとして３４年のキャリアを有しており、一部上場企業から中小企業まで幅広い企業規模、業種・業態の企業支援を実施中。

また、各種団体での講演活動を全国で行っている。コンサルティング・研修のリピート率は８５％以上を誇り、顧客企業・受講生からの信頼は厚い。

■ プログラム内容

■ セミナー開催概要 このままでは、社長を辞められない

■ 過去のセミナー開催実績

■ 関連情報

■ 株式会社新経営サービスについて

I．われわれ中小企業で「幹部」育成が進まない理由- 前提としての「消去法社会」「モデル不足」「人材環境」- 管理職時代のマネジメントの質的問題- ストレス・負荷（頭に汗をかく経験、眠れない経験、胃が痛くなる経験）不足II．任せられる「幹部」を育てる４つのポイント- まずは経営幹部の役割認識を深めて「健全な問題意識」を醸成させる- 「３視（視座向上・視野拡大・視点多角化」を鍛える環境づくり- 経営幹部のマネジメントの要諦は「先行管理」- 中小企業の幹部はスキルよりも「当事者意識」III．中小企業の「幹部」はこうして鍛え、育てる！- 社長と同じ視座で未来の経営を考えさせる「ジュニアボード（中計型・ビジョン型）」- 「暗闇体験」と「責任移譲」 ～人は厳しい環境・体験で鍛えられる～- 社長の意思決定基準・価値観・情報分析などの「思考共有」をこうして行う- 事業運営を破壊的に変えていくＡＩ知見を向上させるIV.中長期的にマネジメント人材を育成する仕組みづくり- 「新２：６：２の法則」 ～売れる仕組みをつくる２割へのエリート教育が全体レベルを上げる～- 「人材育成会議」 ～役員を巻き込んだ中核人材・候補人材の計画的育成～- 「アクション・ラーニング」 ～学びと現実の問題解決一体型で人材は鍛える～[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/80_1_08bcc4663e3c31db880c7ea0b593a164.jpg?v=202606221052 ]【東京開催】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/80_2_85b13f14a7eb50c8f9b5a0501d1d2967.jpg?v=202606221052 ]- 2026年05月19日(火) 【東京】なぜ中小企業の管理職は経営目線で「考えない」のか？「動かない」のか？「育てない」のか？(https://www.skg.co.jp/tokyo/5372/)- 2026年03月25日(水) 【大阪】評価制度が機能しない原因は「評価者」にある(https://www.skg.co.jp/osaka/5192/)- 株式会社新経営サービス コーポレートサイト(https://www.skg.co.jp/)- 過去のセミナー実績(https://www.skg.co.jp/seminar_list/)- 人材・組織開発サービス(https://skg-od.jp/)- 管理職研修 専門サイト(https://kanri-syoku.com/)- 評価者研修 専門サイト(https://hyoukasya.com/)

株式会社新経営サービスは、1957年に税理士事務所として創業し、1978年には経営支援部門を独立させ、株式会社として設立しました。現在では、一部上場企業からスタートアップ企業まで、2,000社を超えるお客様にご信頼をいただき、企業の持続的な成長と発展を支援する経営の専門家集団として活動しています。

成長戦略の策定と推進、人事制度改革、人材育成、企業文化の浸透など、幅広い経営課題に対応し、実践的なソリューションを提供しています。

また、商工会議所、金融機関、経営者協会、産業支援機関など、多様な団体に専門コンサルタントを講師として派遣し、知見の共有にも力を注いでいます。これまでに当社コンサルタントによる出版書籍は30冊を超え、経営ノウハウの情報発信にも積極的に取り組んでいます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/65378/table/80_3_59e838f1d530cff22763eb214a92faa0.jpg?v=202606221052 ]

◆ 人事戦略研究所 （https://jinji.jp/(https://jinji.jp/)）

人事戦略研究所は、上場企業から中小企業まで、これまでに累計1,000社を超える企業の人事制度改革を支援してきました。

業種や規模を問わず、人事評価制度・賃金制度の構築をはじめ、制度の定着支援や人事戦略コンサルティングなど、企業の実情に沿ったサービスを全国で提供しています。

私たちは、制度設計にとどまらず「現場で機能する運用」までを視野に入れ、経営の意図を人事の仕組みに落とし込みながら、社員の成長を組織成果へと結びつけることを重視しています。

経営者・人事責任者と伴走し、課題の整理から設計、導入、定着までを一貫して支援することで、企業の組織力強化と人材育成の実行力向上に貢献しています。

◆ 人材開発部 （https://skg-od.jp/(https://skg-od.jp/)）

人材開発部は、中堅・中小企業を対象に、理論や知識の習得にとどまらず、現場の実践に根ざした人材・組織開発、研修、コンサルティングを展開しています。

基幹講座である「経営者大学」は、1987年の開講以来、経営者・後継者・経営幹部を中心に、1,400名を超える企業リーダーを育成してきました。また、「実践管理者養成講座」は1991年のスタート以来、500名以上の管理者の成長を支援しています。さらに、管理者パフォーマンス向上プログラム、組織変革プログラム、360度リーダーシップ研修、組織マインド変革プログラム、評価者研修、OJT教育推進プログラムなど、多彩な人材育成メニューを通じて、組織の成長をサポートしています。

◆ 経営支援部 （https://chusho-keiei.jp/(https://chusho-keiei.jp/)）

経営支援部は、中堅・中小企業の経営改善を専門とするプロフェッショナル集団です。

これまでに700社を超える企業の経営計画策定を支援しており、そこで培った実績とノウハウを活かして、事業承継後の経営基盤強化やさらなる成長をサポートしています。

経営革新や補助金の活用など、企業成長に向けたあらゆる取り組みを、計画策定から実行まで一貫して支援。総合的なアプローチと時流を踏まえたノウハウで、実効性の高い成果を生み出します。

また、顧客企業の顧問税理士との連携はもちろん、事業承継をはじめとする経営課題にも、グループ内の税理士・社労士や提携弁護士などの専門家とチームを組み、総合的な解決を図っています。