【京都・ホテル長楽館】限定50セット、年6回だけの特別なお取り寄せスイーツ定期便「季節のプレミアムスイーツコレクション」7月1日より予約開始

株式会社 長楽館プレミアムスイーツコレクション2026

京都・東山のホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、2026年7月1日（水）より、長楽館オンラインストアにて「季節のプレミアムスイーツコレクション 一期一会のお届け」の早期予約受付を開始いたします。

本コレクションは、長楽館のパティシエがこの企画のためだけに季節ごとに創作する新作限定スイーツ5品に、毎年早期完売となる人気商品「お菓子なおせち」を加えた、年6回お届けする数量限定の定期便です。

2か月に一度、その季節だけの味わいをご自宅へお届け。長楽館で過ごす上質な時間を、ご自宅でもお楽しみいただきたいという想いから生まれた本コレクションは、今年で3年目を迎えます。

これまで継続してご購入くださるお客様も多く、季節ごとの味わいを楽しみにお待ちいただく長楽館の人気企画としてご好評をいただいております。

本年はさらに内容を磨き上げ、旬の素材や季節の魅力を表現した新作スイーツをご用意いたしました。一般販売では出会えない、このコレクションだけの特別な味わいをお楽しみいただけます。

ラインナップは、本コレクションのために新たに仕立てる限定スイーツ5点と、毎年完売する人気商品「お菓子なおせち」を含む全6回。限られた数量だからこそ実現できる繊細な手仕事と、長楽館ならではの趣向を凝らした仕立てが魅力です。

ご自身へのご褒美としてはもちろん、大切な方への贈り物としてもお喜びいただける自信作です。

年6回の定期便でしか出会えない、一期一会のスイーツ体験。

京都・ホテル長楽館がお届けする特別なプレミアムスイーツコレクションをぜひお楽しみください。

■年間のお届け予定

2026年

・ 8月：「4種の果実とハーブのレアチーズケーキ」

・10月：秋らしい焼き菓子

・12月：新春華菓子「お菓子なおせち」

2027年

・ 2月：「5種のナッツのプラリネ・アソート」

・ 4月：「ピスタチオとチェリーのガトー」

・ 6月：初夏を彩る生菓子



※内容・名称は変更となる場合がございます。

■お届けするスイーツのご紹介

2026年8月のお届け「4種の果実とハーブのレアチーズケーキ」

第一便として8月にお届けするのは、4種の果実とハーブが織りなすレアチーズケーキです。

桃とミント、ライチとレモングラス、マンゴーとバジル、青リンゴとディル。それぞれの果実に寄り添うハーブを組み合わせ、爽やかな香りとみずみずしい味わいを一つのケーキに閉じ込めました。

果肉感を残したフルーツゼリーとレアチーズケーキ、軽やかなダックワーズが重なり合い、果実の甘みとハーブの清々しい余韻が広がります。

4つの味わいを食べ比べながら楽しめる、夏にふさわしい涼やかな一品です。

2026年12月のお届け「お菓子なおせち」

年の瀬にお届けするのは、人気のスイーツおせち「お菓子なおせち」です。

多彩な味わいや食感を詰め込んだ3段重には、クッキー、ナッツショコラ、パート・ド・フリュイなどをバランスよく詰め合わせ、新春を祝う華やかなひと箱に仕上げます。

毎年多くのお客様にご好評をいただき、早期に完売する長楽館の人気商品を、本コレクションの冬のお届けとしてご用意いたしました。

2027年2月のお届け「5種のナッツのプラリネ・アソート」

2月には、5種のナッツの個性を味わう「プラリネ・アソート」をお届けいたします。

アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピーカンナッツ、マカダミアナッツ、ピスタチオをそれぞれ最適な火加減でローストし、やさしくキャラメリゼすることで豊かな香りと香ばしさを引き出しました。

さらに、ナッツごとに異なるカカオ分のチョコレートを組み合わせ、一粒ごとに異なる味わいに。ナッツの個性とカカオの魅力が重なり合う、冬にふさわしいプラリネ・アソートです。

2027年4月のお届け「ピスタチオとチェリーのガトー」

春の訪れを感じる4月には、「ピスタチオとチェリーのガトー」をお届けいたします。

長楽館の定番かき氷「チェリーピスタチオ」の味わいを、一台のガトーに仕立てました。

ピスタチオは生地やムース、クリームに用いることで香りやコクを重ね、チェリーはコンフィとジュレで華やかな果実味と心地よい酸味を表現。濃厚なピスタチオと甘酸っぱいチェリーが調和する、春にふさわしい華やかな味わいです。



※10月・6月の商品は、旬の素材や長楽館ならではの趣向を込めて、現在開発中です。

季節ごとの“ここでしか出会えない味”にどうぞご期待ください。



この時期、この便でしか出会えない、特別な逸品。

大切な方への贈り物やご自身へのご褒美にも。

■概要

季節のプレミアムスイーツコレクション ～一期一会のお届け～

予約受付期間：2026年7月1日（水）10:00 ～ 7月31日（金）

早期申込期間：2026年7月1日（水）～7月15日（水）

予約受付 ：長楽館オンラインストア（https://www.chourakukan-store.com/）

限定数 ：50点

お届け月 ：2026年8月・10月・12月・2027年2月・4月・6月（全6回）

料金 ：39,000円（消費税・送料込み）

早期申込特典：2026年7月15日（水）までの申込で38,000円



※価格は税込金額です。

※限定数に達し次第、受注を終了いたします。

※第1回のお届けは2026年8月20日（木）頃より順次発送予定です。

※食材の入荷状況により、お届け時期が変更となる場合がございます。

※北海道・沖縄宛のお届けは別途追加送料を申し受けます。

ホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バーを備え、併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟致しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

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