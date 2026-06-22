ひんやりアイスから濃厚なくちどけへ、ふたつの味わいをひとつに。牛乳月間に贈る、生クリーム専門店ミルク「夏の雪解けミルクケーキ」新発売

株式会社 オペレーションファクトリー

生クリーム専門店ミルクは、ミルク月間である6月に合わせ、夏限定の新商品「夏の雪解けミルクケーキ」を発売いたします。

北海道産生クリームを使用し、店舗で人気のソフトクリームの味わいをイメージして仕立てた本商品は、食べるタイミングによって異なる味わいを楽しめる新感覚スイーツです。

届いてすぐはひんやり軽やかなアイスケーキ。時間とともにミルクの味わいが深まり、濃厚でとろけるミルクムースのような口どけへ。まるで雪解けのように変化する、夏だけの特別なミルク体験をお届けします。

夏の雪解けミルクケーキ

届いてすぐは、ひんやりアイスケーキ。

時間とともに、濃厚でとろけるミルクムース。

時間とともに深まる、ミルクのおいしさ。

届いてすぐは”ひんやりアイスケーキ”時間がたつと”濃厚ムースケーキ”

時間とともに深まる、ミルクのおいしさ。

「夏の雪解けミルクケーキ」は、食べるタイミングによって全く異なる味わいを楽しめる新感覚のミルクスイーツです。

届いてすぐは、ひんやり軽やかなアイスケーキ。

2時間以上冷蔵庫で解凍すると濃厚でなめらかなミルクムースのような口どけへ。

ひとつでふたつのおいしさをお楽しみいただけます。

あのソフトクリームの味わいを、ケーキに。

生クリーム専門店ミルクで愛されるソフトクリームの味わいをイメージし、北海道産生クリームを使用して仕立てました。

ミルク本来のやさしい甘みとコク、そして後味の軽やかさまで表現しています。

ミルク月間に贈る、夏だけの涼やかなミルク時間。

6月のミルク月間に合わせて誕生した、夏限定の特別なミルクスイーツ。

酪農が盛んな地域では牛たちが牧草地で過ごす季節を迎えることから、世界各国でミルクや酪農に感謝する取り組みが行われています。日本でも6月は、牛乳や乳製品のおいしさを楽しむ「ミルク月間」として親しまれています。

暑い季節にひんやり楽しむアイスケーキとして、ゆっくり解凍して味わうミルクムースとして。

気分に合わせて楽しめる、新しい生クリーム体験をお届けします。

2通りの食べ方をお楽しみください

アイスケーキとして

❄ 冷蔵庫で5分ほど解凍。

ひんやり軽やかなアイスケーキのような食感。

ムースケーキとして

冷蔵庫で2時間以上解凍。

濃厚でとろけるミルクムース食感。

※解凍時間は目安です。

人気の生クリームアイスも一緒に。夏のひんやりミルクセット

生クリーム専門店ミルクの人気商品「濃厚生クリームアイス(https://shop.opefac.com/products/milk-icecream)」2個と、夏限定「夏の雪解けミルクケーキ」を詰め合わせた特別なセット。ひんやりとろけるミルクの味わいを楽しめる、夏のご挨拶やお中元にもぴったりのギフトです。

商品概要

夏の雪解けミルクケーキ

販売期間：夏季限定

保存方法：冷凍保存

価格：2,700円（税込）

販売開始：6月27日(土)10：00～

販売場所：

・生クリーム専門店ミルク公式オンラインストア

https://shop.opefac.com/products/milk-mousse

※オンラインストアは毎週土・日限定

・吉祥寺店(発酵バター専門店HANERUPOPUP内)

東京都武蔵野市吉祥寺南町２丁目１－２ キラリナ京王吉祥寺 2F

・北千住店(発酵バター専門店HANERUPOPUP内)

東京都足立区千住旭町42－1 改札内 EQUiA2階 北千住駅

夏のひんやりミルクセット

【内容】生クリームアイス×2個、夏の雪解けミルクムース×1個

販売期間：夏季限定

販売開始：6月27日(土)10：00～

毎週土・日限定

販売場所：生クリーム専門店ミルク公式オンラインストア

保存方法：冷凍保存

価格：3,500円（税込）

生クリーム専門店ミルクとは

2017年7月に誕生した生クリーム専門店「ミルク」

北海道産生クリーム・ブレンド・製法にこだわり

本当に美味しい生クリームを追求した、生クリームが主役のスイーツ専門店。

日本の生クリームの美味しさを世界に発信し続けています。

公式WEBサイト https://www.opefac.com//takeout-or-ec/milk/

公式Instagram https://www.instagram.com/milk20170701/

公式オンラインストア：https://shop.opefac.com/

牛乳でスマイルプロジェクト

生クリーム専門店ミルクは農林水産省と一般社団法人Jミルクが立ち上げた「牛乳でスマイルプロジェクト」に参加しています。この取組を通して、日本の酪農・乳業関係者を応援し、牛乳・乳製品の消費拡大に繋がるよう、共通ロゴマークを使用することで消費者へ取組をPRしています。

［会社概要］

社名：株式会社オペレーションファクトリー

大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F

東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F

代表者：代表取締役 笠島 明裕

設立：1998年7月

従業員数：正社員 363名 アルバイト 1,066名(2026年4月1日現在)

店舗数：46店舗 （2026年6月1日現在 大阪28店舗/東京15店舗/福岡3店舗)

事業内容：レストラン事業 / EC事業 / 飲食店運営受託事業 / 飲食店プロデュース＆コンサルティング / デザインワークス

URL https://www.opefac.com/