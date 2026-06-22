【スギ薬局×コーナーストーン】最先端店舗「SUGI+ 羽田」で、超濃縮リカバリー飲料「エスペランサ El Capitan」の取扱開始！

株式会社コーナーストーン

「映像」「デザイン」「セルフケア」「アロマ」の4つの領域を融合させ、人々のウェルビーイングに貢献するクリエイティブカンパニー、株式会社コーナーストーン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：早見紀章）は、株式会社スギ薬局（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：杉浦克典）が出店する、最先端のヘルスケアを体験できる店舗「SUGI+（スギプラス）羽田イノベーションシティ店」（東京都大田区）にて、2000年の歴史を持つ伝統植物の力を凝縮したハイパフォーマンスリカバリー飲料「エスペランサ El Capitan（エル・キャピタン）」の取り扱いおよび店頭での体験型展示販売を開始することをお知らせいたします。

■ 最先端の体験型店舗で「限界に挑む人々へ質の高いリカバリー」を提案

「SUGI+ 羽田イノベーションシティ店」は、羽田空港に隣接する大規模複合施設「羽田イノベーションシティ」内に位置し、「未来の健康」をテーマに日本のヘルスケアの最先端を体験・提供するスギ薬局の実験型パイロット店舗です。近隣住民やオフィスワーカーだけでなく、国内外からのインバウンド・観光客が多数訪れ、最先端のウェルネステクノロジーやユニークな健康アプローチに触れる場所となっています。



この度、同店内の体験スペース「スギプラス スタジオ」等にて、日々の活動で蓄積される「疲労の火種」に着目した新発想のリカバリー飲料「エスペランサ El Capitan」の展開をスタートいたします。通常のドラッグストアの枠を超え、体験を重視する「SUGI+」において、実際に商品を「試飲」し、こだわりの超濃縮感を実感していただいた上で、お得に購入できる「店鋪限定10%OFFクーポン」を受け取れるリアル店舗ならではの施策を展開。羽田から世界に向けて、現代のハイパフォーマーに向けた新しいセルフケア習慣を発信してまいります。

■ SUGI+店限定！「エスペランサ El Capitan」体験コンテンツ

「SUGI+ 羽田イノベーションシティ店」の店頭では、お客様に「エスペランサ El Capitan」の魅力を五感で体感していただける限定コンテンツをご用意しております。

- すっきり美味しい「試飲体験」ポリフェノールやクエン酸、リンゴ酸などの有機酸を豊富に含み、翌朝のスッキリを支える「エスペランサ El Capitan」の爽やかな味わいを、その場で実際にお試しいただけます。「さんざしドリンクを飲んだことがない」「1日わずか10mlの濃縮感を確かめてから購入したい」という方も、安心してお立ち寄りいただけます。- 店頭限定「10%OFF特別クーポン」のプレゼント「エスペランサ El Capitan」をご体験いただいたお客様を対象に、ECサイト：マナケアStore(https://www.mana-selfcare.com/)でのご購入が大変お得になる「羽田イノベーションシティ店限定 10%OFFクーポンコード」を配布いたします。

■ ハイパフォーマンス飲料「エスペランサ El Capitan（エル・キャピタン）」の特徴

エスペランサEl Capitan

「エスペランサ El Capitan」は、中国2000年の歴史の中で重宝され、現代の欧米でもその有用性が広く認められている伝統植物「サンザシ（山査子）」の力を、20年来のサンザシ健康食品開発実績を持つ株式会社エヌ・ディ・シーとのパートナーシップにより極限まで抽出・濃縮したプレミアムドリンクです。

- 1日わずか10ml。サンザシの力を極限まで高めた「超濃縮」1回の目安量はわずか10ml。ぎゅっと凝縮された成分が、あなたの毎日にスマートに寄り添います。常にベストなコンディションを求められる過酷な状況下でも、手軽で効率の良いインナーケアを可能にします。- ノンカフェイン処方。夜の習慣が明日の爆発力に睡眠の質を妨げないノンカフェイン仕様のため、おやすみ前の「夜の習慣」に最適です。1日の終わりに心身を深い休息へと導き、翌朝のベストパフォーマンスを引き出すための土壌を整えます。- 日々の活動で蓄積される「疲労の火種（活性酸素）」を明日に残さない新習慣ポリフェノールや有機酸、スーパーオキシド消去活性（抗酸化力）を豊富に含み、限界に挑み続けるアスリートやビジネスパーソンの一日の終わりを、すっきりと澄み渡るリフレッシュタイムへ。

■ 専門家・モニターからも圧倒的な支持

事前モニター調査では多くの方が「3日目から変化を感じる（※）」と回答しているほか、専門家からも高い推奨コメントを得ています。

健康運動指導士 小林竜紀先生

「飲み始めて3日目くらいに入眠もスムーズになり朝の目覚めも軽やか。前日の重だるさを引きずらず、スッキリ過ごせるようになりました。日中の集中力や仕事のパフォーマンスも高まっています。」

理学療法士 清野浩希先生

「内側から整ってきたおかげか、朝起きた時の重だるさが軽減。炭酸割りだけでなく、毎日の『菌活』習慣としてヨーグルトにかけて食べるのも最高です。」

(※自社調べ・モニターアンケートによる実感値であり、効果を保証するものではありません。)

■ 「SUGI+ 羽田イノベーションシティ店」での展開概要

取扱開始日： 令和8年7月1日

展示・体験内容： 「エスペランサ El Capitan」のボトル展示、店頭試飲の実施（1日10ml目安）、限定10%OFFクーポンの配布

販売価格： \4,299（税込）

店舗の特長： 店内の「スギプラス スタジオ」では、従来型のドラッグストアにはない、国内外の先進的なヘルスケア製品や実験的プロダクトを実際に体感することができます。





■店舗概要：SUGI+ 羽田イノベーションシティ店

所在地： 東京都大田区羽田空港一丁目1番4号 羽田イノベーションシティ 2階

アクセス： 京浜急行電鉄空港線・東京モノレール「天空橋」駅直結

営業時間（物販）： 9:00～21:00（月～土）、10:00～21:00（日祝） 年中無休





■ 株式会社スギ薬局について

社名： 株式会社スギ薬局

本社所在地： 愛知県大府市横根町新江62-1

代表者： 代表取締役社長 杉浦克典

事業内容： 在宅医療にも対応した、地域連携・地域密着型ドラッグストアの運営

URL： https://www.drug-sugi.co.jp/

■ 株式会社コーナーストーンについて

「映像」「デザイン」「セルフケア」「アロマ」の4つの領域を融合させ、人々のウェルビーイングに貢献するクリエイティブカンパニーです。多角的なアプローチで“自分を大切にする時間”をデザインし、現代のハイパフォーマーへ質の高いライフスタイルを提案しています。

社名： 株式会社コーナーストーン

本社所在地： 埼玉県所沢市山口762-30

代表者： 代表取締役 早見紀章

URL： https://www.cornerstone-m2142.com/

運営オンラインストア（マナケアSTORE）： https://www.mana-selfcare.com/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社コーナーストーン

担当：早見

メールアドレス：info@cornerstone-m2142.com