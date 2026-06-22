YouTubeチャンネル登録者計338万人超え！ 大人気インフルエンサー、カズチャンネル・勝村和央の初著書『働くカメの攻略本 凡人が天才を上回る勝利のロジック』2026年6月22日（月）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月22日（月）に『働くカメの攻略本 凡人が天才を上回る勝利のロジック』（著：勝村和央）を発売いたします。

YouTube黎明期を駆け上がった勝利の考え方をこの1冊に

著者の勝村和央氏は、メインチャンネルとゲームチャンネルを合わせて登録者数338万人を超え、デバイス紹介やマラソン動画、日常の出来事を発信する動画などで絶大な人気を誇るインフルエンサーです。

YouTubeが動画のメインストリームになっていく黎明期から活躍しているだけでなく、現在は映写スクリーン事業も運営しています。アウトドアブランドの立ち上げやランニングチームの発足、貸別荘事業の開始など、YouTubeの活動だけでなく、多角的に活躍する著者の仕事や人生の考え方をこの1冊にまとめています。

著者の根底にあるのは、「できない」ことを認めること。自身を、1歩ずつ着実に歩みを進める「カメ」と認識し、凡人の自分を見つめることで、仕事や人生の進化は止まらなくなると言います。

本書では、スペックがないからこそ、長く進み続けられる「ゼロ・デフォルト」の考え方を大公開しています。

「成長を感じない」「これからのキャリアをどうしたいか」「いま仕事がいっぱいいっぱいだ」という方の助けとなることでしょう。

著者からのメッセージ

この本を開いたあなたは、おそらく“成功法則”という種のものを追いかけることに、少々疲れているのではないでしょうか？ そして、「それでも、今を変えたい」と思っていることでしょう。

僕も、ずっと同じような感覚がありました。

僕は、運動も勉強も得意ではありません。むしろ、すべてが平均以下です。

そんな僕が、気づけば15年以上、YouTubeという世界で生き残り、動画事業と映写スクリーン事業の2つの会社を経営し、貸別荘事業を始め、私生活ではフルマラソンも走るようになりました。

「才能があったからでしょ？」と言われることもありますが、僕の感覚は真逆です。

なににおいても才能がないからこそ、僕は“長く進み続けられる設計”に全振りしてきました。

その設計の中心にあるのが、本書のキーワードである「ゼロ・デフォルト」というものです。

小難しい理論ではありません。

- できなくて当たり前- だから、傷つかない- だから、続けられる- だから、経験値が高まる

というようなものです。

本書で、あなたに一番渡したい約束はこれです。

経験をする凡人は、経験をしていない天才を凌駕する。

“経験”というと、「今さら」と感じる人がいるかもしれませんね。僕のいう経験は、何歳からでも始められるものです。むしろ、年齢を重ね、背負っているものが大きい人ほど、取り入れやすいと思います。

（本書「はじめに」より一部抜粋）

書誌情報

書名：働くカメの攻略本 凡人が天才を上回る勝利のロジック

著者：勝村和央

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年6月22日（月）

判型：四六判

ページ数：224ページ

ISBN：978-4-04-330056-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601001059/)

目次

第1章 カメの流儀

第2章 ゼロ・デフォルト

第3章 行動と思考変化

第4章 確信と伸びしろ

著者略歴

勝村和央（かつむら かずひさ）

福井県出身。UUUM所属。YouTubeをメインに活動しており、主に日常動画を発信。デバイス紹介や旅、体を張った企画やコラボ動画をはじめ、プロポーズまで動画化するなど、多様なジャンルの動画にチャレンジし、多くの話題を呼んでいる。2026年6月で活動15周年を迎える。メインの『カズチャンネル』は184万人、ゲーム動画を発信する『カズゲームズ』は154万人のチャンネル登録者を獲得している（2026年5月現在）。

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