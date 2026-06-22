【東急Sレイエス フットボールスクール】SUMMER CAMP 2026

東急スポーツシステム株式会社

東急Sレイエス フットボールスクールは、2026年夏のフットボールキャンプ開催を決定いたしました。

千葉・山梨・栃木の3エリア、全4コースを展開。

小学1年生から6年生を対象に、ベーシックコースから選抜コース・大会遠征コースまで、目的と目標に合わせたプログラムをご用意しています。

レイエスのキャンプは、サッカーが上手くなるだけの場所ではありません。

仲間と過ごす3日間が「技術・仲間・成長」という、

ピッチの内外で生きる力を育てます。

それが、私たちが掲げる"more than FOOTBALL"の精神です。

★参加者特典！全コース参加者全員にサッカーボール4号球プレゼント！

■ レイエスが届けたい3つの価値

【技術】ゴールを奪う個人技術を強化

トレーニングと実践を通じ、自信を持ってプレーできる選手へ。

【仲間】共同生活を育む、チームワーク・協調性

一緒に過ごす時間が、一生の仲間と絆を作る。

【成長】ライフスキルを学び、自立した選手へ

オフザピッチの学びを通じて、人としての成長をサポート。

■ 開催コース一覧

【木更津コース１.】

▶ 日程：2026年7月27日（月）～ 7月29日（水）

▶ 会場：木更津スポーツヴィレッジ（千葉県木更津市有吉932）

▶ 対象：U-8（1・2年生）／U-10（3・4年生）／U-12（5・6年生）

▶ 定員：47名 ※最小催行人数24名

▶ 参加資格：会員・非会員どなたでもご参加可能

【木更津コース２.】（選抜コース）

▶ 日程：2026年7月29日（水）～ 7月31日（金）

▶ 会場：木更津スポーツヴィレッジ（千葉県木更津市有吉932）

▶ 対象：U-10（3・4年生）／U-12（5・6年生）

▶ 定員：47名 ※最小催行人数24名

▶ 参加資格：会員（選抜コースに所属するお子様）・非会員（非会員は映像判定必須）

【山梨コース】

▶ 日程：2026年8月3日（月）～ 8月5日（水）

▶ 会場：富士緑の休暇村（山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢字ジラゴンノ8532-5）

▶ 対象：U-8（1・2年生）／U-10（3・4年生・※ベーシック※選抜）／U-12（5・6年生）

▶ 定員：81名 ※最小催行人数42名

▶ 参加資格：会員・非会員（選抜コース非会員は映像判定必須）

【湯西川コース】（選抜限定・大会遠征）

▶ 日程：2026年8月4日（火）～ 8月6日（木）

▶ 会場：西川運動場サッカー場（栃木県日光市西川126-2）

※湯西川温泉サッカー大会への参加

▶ 対象：選抜U-10（3・4年生）／選抜U-12（5・6年生）

▶ 定員：24名（各12名） ※最小催行人数18名（各9名）

▶ 参加資格：会員限定（選抜コースに所属するお子様）

■ 料金

木更津コース１.２.・山梨コース：55,000円（税込）

湯西川コース：68,200円（税込）



【料金に含まれるもの】

バスチャーター代・宿泊代・食事代（初日夕食～最終日昼食）

プログラム代・保険代

※お支払い手数料はお客様にてご負担ください。

【お得な割引】

友達割：友達と一緒のご予約で 2,200円（税込）引き

複数割：複数キャンプのご予約で 1キャンプにつき3,300円（税込）引き

■ 映像エントリーサービス（非会員向け）

スクール未入会のお子様でも、プレー映像の審査を経て選抜コースへの参加が可能です。

「スクールには通えないけど、キャンプなら参加できる！」

「高いレベルの環境に挑戦してみたい！」

そんな意欲あるお子様のチャレンジを、

レイエスコーチングスタッフ一同お待ちしています。

映像エントリーサービス詳細はこちらをクリック≫≫(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/event/summer_camp/camp_eizou.html)

☆スクールキャンプの様子はこちらをクリック>>(https://youtu.be/u6HDxIpoi4c?si=vl7vbv1Y9eHlTl8J)

■ お申込み・お問い合わせ

お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

マイページ登録済みの方、レイエス会員の方は、マイページ→メッセージ→スクール全体イベントからお問い合わせください。

お問い合わせはコチラ :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/event/summer_camp/inquiry26.html