【東急Sレイエス フットボールスクール】SUMMER CAMP 2026

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東急スポーツシステム株式会社


東急Sレイエス フットボールスクールは、2026年夏のフットボールキャンプ開催を決定いたしました。




千葉・山梨・栃木の3エリア、全4コースを展開。
小学1年生から6年生を対象に、ベーシックコースから選抜コース・大会遠征コースまで、目的と目標に合わせたプログラムをご用意しています。




レイエスのキャンプは、サッカーが上手くなるだけの場所ではありません。


仲間と過ごす3日間が「技術・仲間・成長」という、


ピッチの内外で生きる力を育てます。




それが、私たちが掲げる"more than FOOTBALL"の精神です。



★参加者特典！

全コース参加者全員にサッカーボール4号球プレゼント！


■ レイエスが届けたい3つの価値


【技術】ゴールを奪う個人技術を強化


トレーニングと実践を通じ、自信を持ってプレーできる選手へ。



【仲間】共同生活を育む、チームワーク・協調性


一緒に過ごす時間が、一生の仲間と絆を作る。



【成長】ライフスキルを学び、自立した選手へ


オフザピッチの学びを通じて、人としての成長をサポート。



■ 開催コース一覧


【木更津コース１.】




▶ 日程：2026年7月27日（月）～ 7月29日（水）


▶ 会場：木更津スポーツヴィレッジ（千葉県木更津市有吉932）


▶ 対象：U-8（1・2年生）／U-10（3・4年生）／U-12（5・6年生）


▶ 定員：47名　※最小催行人数24名


▶ 参加資格：会員・非会員どなたでもご参加可能


【木更津コース２.】（選抜コース）




▶ 日程：2026年7月29日（水）～ 7月31日（金）


▶ 会場：木更津スポーツヴィレッジ（千葉県木更津市有吉932）


▶ 対象：U-10（3・4年生）／U-12（5・6年生）


▶ 定員：47名　※最小催行人数24名


▶ 参加資格：会員（選抜コースに所属するお子様）・非会員（非会員は映像判定必須）　


【山梨コース】




▶ 日程：2026年8月3日（月）～ 8月5日（水）


▶ 会場：富士緑の休暇村（山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢字ジラゴンノ8532-5）


▶ 対象：U-8（1・2年生）／U-10（3・4年生・※ベーシック※選抜）／U-12（5・6年生）


▶ 定員：81名　※最小催行人数42名


▶ 参加資格：会員・非会員（選抜コース非会員は映像判定必須）


【湯西川コース】（選抜限定・大会遠征）




▶ 日程：2026年8月4日（火）～ 8月6日（木）


▶ 会場：西川運動場サッカー場（栃木県日光市西川126-2）


　　　　※湯西川温泉サッカー大会への参加


▶ 対象：選抜U-10（3・4年生）／選抜U-12（5・6年生）


▶ 定員：24名（各12名）　※最小催行人数18名（各9名）


▶ 参加資格：会員限定（選抜コースに所属するお子様）



■ 料金


木更津コース１.２.・山梨コース：55,000円（税込）


湯西川コース：68,200円（税込）


【料金に含まれるもの】


バスチャーター代・宿泊代・食事代（初日夕食～最終日昼食）


プログラム代・保険代


※お支払い手数料はお客様にてご負担ください。



【お得な割引】


友達割：友達と一緒のご予約で 2,200円（税込）引き


複数割：複数キャンプのご予約で 1キャンプにつき3,300円（税込）引き




■ 映像エントリーサービス（非会員向け）



スクール未入会のお子様でも、プレー映像の審査を経て選抜コースへの参加が可能です。


「スクールには通えないけど、キャンプなら参加できる！」


「高いレベルの環境に挑戦してみたい！」



そんな意欲あるお子様のチャレンジを、


レイエスコーチングスタッフ一同お待ちしています。



映像エントリーサービス詳細はこちらをクリック≫≫(https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/event/summer_camp/camp_eizou.html)




☆スクールキャンプの様子はこちらをクリック>>(https://youtu.be/u6HDxIpoi4c?si=vl7vbv1Y9eHlTl8J)




■ お申込み・お問い合わせ


お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームよりお願いいたします。


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お問い合わせはコチラ :
https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/event/summer_camp/inquiry26.html