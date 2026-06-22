『Jiffcy』が「Dots」機能をアップデート。「カレンダー機能」をリリース

株式会社Jiffcy『Jiffcy』大型アップデート。カレンダー機能をリリース

Jiffcy（ジフシー）』を提供している株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村成城）は、『Jiffcy』において、6月22日より新機能となる「カレンダー機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■写真機能「Dots」とは

「Dots」は一つの最高の投稿を、仲の良い友達と一緒につくる写真機能です。1日1枚、仲の良い友達と自撮りを送りあうと、自動でコラージュが作成されます。作成されたコラージュには日付が刻印され、思い出として溜まっていきます。

■「カレンダー機能」とは

「カレンダー機能」は、「Dots」で作成した思い出のコラージュを、カレンダー形式で振り返ることができる新機能です。大切な人と撮り溜めてきたコラージュが日付ごとにカレンダー形式で並び、「あの日の思い出」を一気に見返すことができます。コラージュが溜まるほどカレンダーは賑やかに彩られ、大切な人との思い出の記録として育っていきます。

「カレンダー機能」のメリット

・これまでのコラージュが日付ごとにカレンダーへ並び、過去の思い出をまとめて見返せる

・Dotが溜まるほどカレンダーがにぎやかに彩られ、関係の積み重ねが目に見える形になる

・作成したコラージュが日付ごとに自動で記録・保管されるので、自分で整理する必要がない

■『Jiffcy』とは

『Jiffcy』は仲の良い友達、恋人、家族ともっと仲良くなれる、最高のSNSです。

「Dots」機能は、一つの最高の投稿を、仲の良い友達と一緒につくる写真機能（特許出願済）です。1日1枚、仲の良い友達と自撮りを送りあうと、自動でコラージュが作成されます。作成されたコラージュには日付が刻印され、思い出として溜まっていきます。

「テキスト通話」機能では、電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。

直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'25 / 第31回AMD Award」にて映画『国宝』等に並び優秀賞を受賞いたしました。

■Jiffcy ダウンロード

以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。

https://jiffcy.go.link/19XLX

■会社概要

社名：株式会社Jiffcy

本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F

代表者：代表取締役CEO 西村 成城

事業内容：インターネットサービス

設立：2018年1月

HP：https://jiffcy.com

■採用情報

『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？

・マーケティングマネージャー

https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b

・ショート動画担当

https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2

・PM

https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b

・Androidエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432

・iOSエンジニア

https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa

・PR広報

https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a

・CFO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b

・CUSO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c

・CMO

https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83