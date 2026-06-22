『Jiffcy』が「Dots」機能をアップデート。「カレンダー機能」をリリース
『Jiffcy』大型アップデート。カレンダー機能をリリース
Jiffcy（ジフシー）』を提供している株式会社Jiffcy（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西村成城）は、『Jiffcy』において、6月22日より新機能となる「カレンダー機能」の提供を開始したことをお知らせいたします。
■写真機能「Dots」とは
「Dots」は一つの最高の投稿を、仲の良い友達と一緒につくる写真機能です。1日1枚、仲の良い友達と自撮りを送りあうと、自動でコラージュが作成されます。作成されたコラージュには日付が刻印され、思い出として溜まっていきます。
■「カレンダー機能」とは
「カレンダー機能」は、「Dots」で作成した思い出のコラージュを、カレンダー形式で振り返ることができる新機能です。大切な人と撮り溜めてきたコラージュが日付ごとにカレンダー形式で並び、「あの日の思い出」を一気に見返すことができます。コラージュが溜まるほどカレンダーは賑やかに彩られ、大切な人との思い出の記録として育っていきます。
「カレンダー機能」のメリット
・これまでのコラージュが日付ごとにカレンダーへ並び、過去の思い出をまとめて見返せる
・Dotが溜まるほどカレンダーがにぎやかに彩られ、関係の積み重ねが目に見える形になる
・作成したコラージュが日付ごとに自動で記録・保管されるので、自分で整理する必要がない
■『Jiffcy』とは
『Jiffcy』は仲の良い友達、恋人、家族ともっと仲良くなれる、最高のSNSです。
「Dots」機能は、一つの最高の投稿を、仲の良い友達と一緒につくる写真機能（特許出願済）です。1日1枚、仲の良い友達と自撮りを送りあうと、自動でコラージュが作成されます。作成されたコラージュには日付が刻印され、思い出として溜まっていきます。
「テキスト通話」機能では、電話のように相手を呼び出して、相手が応じると入力した文字が１文字ずつ変換前から表示されるリアルタイムトーク（特許取得済）をすることができます。電話している感覚で声を出さずにコミュニケーションをすることができます。
直近では日経トレンディ「2025年ヒット商品30」にランクイン。また、「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー'25 / 第31回AMD Award」にて映画『国宝』等に並び優秀賞を受賞いたしました。
■Jiffcy ダウンロード
以下のURLよりJiffcyをダウンロードいただけます。
https://jiffcy.go.link/19XLX
■会社概要
社名：株式会社Jiffcy
本社所在地：東京都新宿区中里町29番地3 菱秀神楽坂ビル10F
代表者：代表取締役CEO 西村 成城
事業内容：インターネットサービス
設立：2018年1月
HP：https://jiffcy.com
■採用情報
『Jiffcy』を提供する株式会社Jiffcyは、エンジニア及びマーケティング、PM他さまざまなポジションの募集を行なっています。私たちと一緒に世界を変えませんか？
・マーケティングマネージャー
https://www.notion.so/career-jiffcy/24f7641a95218091981df49bafb6248b
・ショート動画担当
https://www.notion.so/career-jiffcy/SNS-eb4a72f787be486cb690c7a2b5a26af2
・PM
https://www.notion.so/career-jiffcy/PM-1a47641a9521805babefe9d458b0d75b
・Androidエンジニア
https://www.notion.so/career-jiffcy/Kotlin-1a47641a9521804092fcfe2e0f3ec432
・iOSエンジニア
https://www.notion.so/career-jiffcy/Swift-137b81c38bcb4bca91f7fce5f01e67fa
・PR広報
https://www.notion.so/career-jiffcy/PR-1d97641a95218033939cebe679e2e49a
・CFO
https://www.notion.so/career-jiffcy/CFO-1d37641a9521805790fefd210306660b
・CUSO
https://www.notion.so/career-jiffcy/CUSO-1d37641a9521800c9aefc6e1dc78119c
・CMO
https://www.notion.so/career-jiffcy/CMO-1d27641a952180249683fc3d6e749b83