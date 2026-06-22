ほっかほっか亭創業50周年記念！ほっかアプリ会員さま限定！50周年ロゴ入り「ほっかオリジナルグッズ」第2弾が6月22日より登場！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、公式アプリ「ほっかアプリ」会員さま限定のポイント制度「ほっかポイント」において、ご好評をいただいている「ほっかオリジナルグッズ」交換サービスの第2弾として、ほっかほっか亭創業50周年を記念する新たなグッズを2026年6月22日（月）より展開いたします。

また、「ほっかアプリ」会員さま限定で、好きな名前や言葉を入れられる50周年記念グッズ「お箸袋風 名入れキーホルダー」が3ヶ月連続、毎月抽選で5名さまに当たるキャンペーンを、7月1日（水）より開催いたします。

ほっかアプリ会員さま限定！50周年ロゴ入り「ほっかオリジナルグッズ」第2弾が6月22日より登場

https://www.hokkahokka-tei.jp/hokkaapp/goods

■ 【ほっかポイントで交換！】大好評につき第2弾が登場！「ほっかオリジナルグッズ」

手づくりのお弁当のおいしさだけでなく、日常にたのしさをお届けしたいという想いから、2026年2月より新たにスタートした、「ほっかオリジナルグッズ」交換サービス。開始以来、多くのお客さまにご好評をいただいております。

この度、50周年ロゴや人気メニューをモチーフとした第2弾グッズが登場！ここでしか手に入らない、ほっかほっか亭ファンの方は必見の限定アイテムたちを、ぜひこの機会に手に入れてください。

▼ ラインナップ

● 【1,100ポイントで交換可能】マスキングテープ（50周年ロゴシリーズ）

ほっかほっか亭とお客さま、そして一緒に食事を楽しむ家族や仲間が「笑顔でつながる」姿を表した、50周年記念ロゴを使用。手帳やノートのデコレーション、ラッピングや目印など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

・サイズ：幅25mm

マスキングテープ（50周年ロゴシリーズ）

● 【1,600ポイントで交換可能】アクリルキーホルダー（50周年バージョン のり弁当／50周年バージョン チキンかつナポリタン弁当）

不動の人気NO.1を誇る「のり弁当」と、50周年記念弁当の第1弾「チキンかつナポリタン弁当」がかわいいアクリルキーホルダーに！裏面は50周年記念ロゴをあしらった、今年だけの特別仕様です。

・サイズ：幅45mm（個体差があります）

アクリルキーホルダー（50周年バージョン のり弁当／50周年バージョン チキンかつナポリタン弁当）

● 【2,500ポイントで交換可能】フレークシール

お弁当をはじめ、おかずやサイドメニューなど、ほっかほっか亭のメニューたちがかわいいシールになって大集合！手帳に貼ったり、スマホケースに挟んだり、今流行りのシール交換にもぴったりです。

・仕様：15種1セット

フレークシール

▼お申し込み方法など、詳細は特設ページをご覧ください。

https://www.hokkahokka-tei.jp/hokkaapp/goods

※写真はイメージです。実際の商品と色味・仕様が異なる場合がございます。

※グッズには、それぞれ交換に必要なポイント数がございます。

※1回のお申込みについて、交換は最大4品までとさせていただきます。

※グッズ交換のお申込みから発送まで、土日祝を除く7日程度お日にちをいただきます。

※発送をもって、保有ポイントから該当グッズ分のポイントを使用いたします。

※発送およびポイント使用が完了しましたら、メールにてご案内を送付いたします。

※発送時点で保有ポイントがご希望のグッズのポイント数に満たない場合は交換対象外となり、発送は致しかねます。ご了承ください。

■ 【ほっかポイントで応募！】あなただけの50周年記念グッズ！抽選で「お箸袋風 名入れキーホルダー」を3ヶ月連続でプレゼント！

おなじみの“お箸袋”をイメージしたキーホルダーに、50周年を機に作成したほっかほっか亭のオリジナルフォント「ほっかフォント」で、好きな名前や言葉を入れられる「お箸袋風 名入れキーホルダー」の抽選キャンペーンを開催！ほっかポイント＜100ポイント＞でご応募いただけ、3ヶ月連続・毎月抽選で5名さまに当たるチャンスです！

自分の名前を入れるもよし、好きな言葉や、推しの名前などを入れるもよし。あなただけの50周年記念グッズで、いつも身近にほっかほっか亭を感じてください。

【ほっかポイントで応募！】あなただけの50周年記念グッズ！抽選で「お箸袋風 名入れキーホルダー」を3ヶ月連続でプレゼント！

・賞品詳細：オリジナル「お箸袋風 名入れキーホルダー」（アクリル製／ひらがな・カタカナ・所定の漢字・数字から最大10文字まで指定可能）

・応募条件：1応募につきほっかポイント＜100ポイント＞を使用し、特設ページ内の応募フォームよりエントリ-。

・応募期間：１.2026年7月1日（水）～31日（金） ２.2026年8月1日（土）～31日（月）

３.2026年9月1日（火）～30日（水）

※当選発表は、各応募月の翌月末頃に賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※画像はイメージです。仕様は変更となる場合があります。

※応募ポイント（100ポイント）は、ご応募の翌営業日に差し引かれます。

※抽選に外れた場合も、応募ポイント（100ポイント）は返却いたしかねます。

■ ほっかほっか亭公式「ほっかアプリ」とは

https://www.hokkahokka-tei.jp/hokkaapp

スマホで注文・決済ができる「モバイルオーダー」をはじめ、お得で便利な機能が充実した、ほっかほっか亭の公式アプリです。モバイルオーダーは、スマホで事前予約・決済により、店頭での待ち時間ゼロでスムーズに商品をお受け取りいただけます。

また、購入金額に応じて還元率がアップする、ほっかほっか亭のポイント制度「ほっかポイント」も貯まります！貯まったポイントは、モバイルオーダーで使えるお得なクーポンや、オリジナルのほっかグッズと交換可能です。

さらに、アプリ会員さま限定のクーポンや、新商品・キャンペーン情報などのお知らせもいち早くお届けいたします。

ほっかほっか亭公式「ほっかアプリ」

＜アプリダウンロード先＞

・AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1371369490)

・Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hurxley.app.hurxley&hl=ja&pli=1)

※「ほっかアプリ」は秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方のほっかほっか亭でご利用いただけます。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年6月で創業50年を迎えました。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国714店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy