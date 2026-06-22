7月7日15時開催｜なぜあの店舗に外国人が集まるのか？北海道・東北に特化したインバウンドMEO戦略

株式会社イースト・デイリー

北海道・東北地区に拠点を置く広告会社 株式会社イースト・デイリー（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前田基貴）は、2026年7月7日（火）15:00開催のインバウンド集客に関する【無料オンラインセミナー】を開催いたします。

＜本ウェビナーで得られること＞

お申込みはこちら :https://r.qrqrq.com/IhWgoZfl

本ウェビナーでは、最新の訪日外国人トレンドを徹底解説。

数ある観光地の中から自社・自地域が「選ばれる理由」の作り方を紐解きます。さらに、独自の強みを活かして大躍進を遂げている【北海道・東北エリア】のリアルな成功事例も大公開！一歩先を行くインバウンド戦略が1時間で丸ごとわかる、必見のセミナーです。

＜ポイント＞

・訪日外国人の最新動向がわかる！

・訪日外国人の「幅広い検索行動」を捉え、訪日客を掴む手法がわかる！

・AI検索への対策と、北海道・東北エリアのリアルな成功事例が学べる

＜プログラム＞

【第一部】 インバウンド市場最新動向＆未来展望

（登壇者：元国土交通省北海道運輸局 安田 稔幸）

【第二部】 訪日外国人の「検索行動」に合わせたGoogleマップ最適化戦略

（登壇者：弊社 佐藤 尊徳）

【第三部】 AI検索に選ばれるポイント！ インバウンド集客の成功事例

（登壇者：弊社 台湾人スタッフ 黄 詩晴）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160465/table/11_1_8481e08ced0c1b626240cbaa396c57d1.jpg?v=202606221052 ]

お申込みはこちら :https://r.qrqrq.com/IhWgoZfl

＜会社概要＞

広告会社DACグループの一員として、北海道・東北エリアに深く根ざしたマーケティングおよびプロモーションを展開。観光振興、イベントプロモーション、地域活性化事業をはじめ、地域の魅力を国内外に発信する多様なコミュニケーションデザインを手掛けています。

社名： 株式会社イースト・デイリー

本社所在地： 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 6階

代表者： 前田基貴

URL： https://www.east-daily.jp/