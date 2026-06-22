日本初！熊本県内4～6か所の道の駅をふるさと納税で“旅する”『くまもとぐるっと道の駅定期便』提供開始

株式会社くまもとＤＭＣ熊本県内の道の駅が厳選した特産品を年間を通じてお届け

株式会社くまもとDMC（本社：熊本県熊本市）は、熊本県内の複数の道の駅と連携し、県内各地の旬の特産品（農産物や加工品）を定期的に届けるふるさと納税返礼品『くまもとぐるっと道の駅定期便』の提供を開始致します。

本返礼品は、熊本県内の4～6か所の道の駅が連携し、それぞれの地域を代表する特産品をリレー形式でお届けする定期便です。寄附者は年間を通じて熊本各地の旬の味覚や地域の魅力を楽しむことができ、まるで熊本県内を旅するような体験を味わえます。

近年、ふるさと納税では単一事業者の商品だけでなく、地域全体の魅力を体感できる返礼品への関心が高まっています。本定期便は、県内各地の道の駅ネットワークを活用し、熊本の豊かな食資源や地域の特色を全国へ発信するとともに、地域事業者の販路拡大や交流人口・関係人口の創出を目指します。

1 今回連携する道の駅のご紹介

本定期便では、地域ごとに培われてきた農産物や加工品を組み合わせることで、一つの返礼品で熊本県全体の魅力を体感できる仕組みを実現しました。

本定期便における各道の駅での取り扱い商品は以下の通りです。

2 返礼品の概要

今回提供される返礼品は以下の通りとなります。

先行して「楽天ふるさと納税」での寄附受付開始となります。

〈【年4回定期便】くまもとぐるっと道の駅定期便〉

寄附額：70,000円

https://item.rakuten.co.jp/f430005-kumamoto/888-3339/?variantId=888-3339

お届けする県産品は以下の通り。

〈【年5回定期便】くまもとぐるっと道の駅定期便〉

寄附額：90,000円

https://item.rakuten.co.jp/f430005-kumamoto/888-3339/?variantId=888-3340

お届けする県産品は以下の通り。

〈【年6回定期便】くまもとぐるっと道の駅定期便〉

寄附額：110,000円

https://item.rakuten.co.jp/f430005-kumamoto/888-3339/?variantId=888-3341

お届けする県産品は以下の通り。

3 その他

・画像はイメージとなります。

・熊本県在住の方への「返礼品」の提供は行っておりません。

・募集数量に達し次第、寄附受付を終了いたします。

・天候等の影響で発送期間が前後する場合がございます。

・万が一、生育不良等により本返礼品のお届けが難しい場合は、他の返礼品からお選び直しいただく形になりますので、御了承ください。

４ 本件に関する問い合わせ

株式会社くまもとDMC 地域活性推進部

担当：久野・西村 TEL：096-276-6655

※株式会社くまもとDMCでは熊本県からの委託を受けて、熊本県ふるさと納税の返礼品納税の返礼品の企画・開発を行っています。

https://k-dmc.co.jp/