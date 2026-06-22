【2026年上半期ベストコスメ】FEMMUE ル・ルージュが「美的」にてベストコスメ受賞！

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つ美しさのエッセンスでINNER＆OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉初のカラーメイク「FEMMUE ル・ルージュ」が、美的 2026年8月号掲載の「『美的』美容賢者が選ぶ 2026 年上半期 韓国ベストコスメ」でメイク部門 リップスティック編1位を受賞しました。

美容誌『美的』にて、ブランド初のカラーメイク「FEMMUE ル・ルージュ 903 アーバンモーヴ」が「『美的』美容賢者が選ぶ」2026 年上半期 韓国ベストコスメ メイク部門リップスティック編1位を受賞しました。

｜受賞詳細

『美的』美容賢者が選ぶ 2026 年上半期 韓国ベストコスメ

メイク部門 リップスティック編1位

・製品名：FEMMUE ル・ルージュ（903 アーバン モーヴ）

内容量：3.3g

価格：3,410円（税込）

FEMMUE初のリップスティックコレクションは、グロウな質感とクラシックなカラーが、唇を自然に 美しく飾り、洗練された印象に。独自の複合成分マックスリップ*1が唇をふっくらとすこやかにし、バオバブ種子油やシア脂などの植物由来成分と5種のセラミド複合体*2がうるおいを守り、花由来のステムセルコンプレックス*3が乾燥による唇のくすみをケアして、なめらかさとツヤを長時間キープ。自然な血色感とともに、みずみずしさやハリ感も叶えます。

○主要成分：マックスリップ*1、バオバブ種子油、シア脂、オールインセラ*2、ステムセルコンプレックス*3、ビタミンC&E*4

○効果：保湿、鎮静、くすみケア、ハリ、ツヤ

○香り：ほのかなフローラルの香り

○カラー：自然な色づきで 都会的で洗練された印象に。落ち着きがありながらモダンな 深みを持つ、ドライローズカラー

*1 イソステアリン酸ソルビタン、パルミチン酸エチルヘキシル、トリベヘニン、パルミトイルトリペプチド-1 *2 セラミド NP、セラミド NS、セラミド AP、セラミド AS、セラミド EOP *3 トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ハイブリッドローズ花 エキス、メマツヨイグサ花/葉/茎エキス、ボタン枝/花/葉エキス *4 パルミチン酸アスコルビル、酢酸トコフェロール

｜イエベもブルベも似合う、5つの万能ニュートラルトーン

クラシックカラーに、モダンな一滴を添えて。 なじみ深いのにあたらしく、さまざまな肌トーンに調和する5つのカラーが、メイクの仕上がりを洗練されたムードに。

愛されてきたクラシックな色調に、現代的なニュアンスをプラスして、自然になじみながらあたらしい感性を呼び起こします。

901 アイコニック ピンク

FEMMUEのアイコニックピンク

トレンドや文化に左右されず、 感性に訴える特別なピンク

902 フィアレス レッド

新しいバランスをまとう大胆なレッド

力強さと洗練を同時にまとわせる、深みを帯びたチリレッド

903 アーバン モーヴ

自然な色づきで都会的で洗練された印象に

落ち着きがありながらモダンな深みを持つ、ドライローズカラー

904 ヌード ブラッシュ

シックな色づきが心地よいヌードカラー

ほんのりと血色感を与える、肌なじみのいい自然なピンク

905 サンリット フィズ

コーラルに宿る夕焼けの余韻

温かい日差しのように明るく、いきいきとしたオレンジカラー

｜FEMMUEについて

ファミュは、幼少期からコスメに魅了されて育ったKelly S. Chung（ケリー・ジョン） が、4年の研究開発期間を経てローンチした韓国発スキンケアブランド。

花たちが持つ美しさのエッセンス。それは肌によいスキンケア効果だけでなく目にうつる姿ややわらかい感触、心を満たす香りもそう。花たちがくれる「幸せ」を感じる瞬間が多ければ女性たちはそれだけ美しくなれる。FEMMUE〈ファミュ〉は、「女性」を意味するFEMMEと「変化」を意味するMUEを掛け合わせた言葉。自分を愛し始める瞬間から、女性は美しく変化していきます。その変化の瞬間をとらえ、いつもサポートするブランドありたい。それが〈ファミュ〉の想いです。

｜FEMMUE 取扱店舗

FEMMUE 公式オンラインストア、Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各 Web ストア、@cosme TOKYO、Amazon、伊勢丹新宿店 ビューティアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、LINE ギフト、ZOZOCOSME、楽天公式ストア

※一部取扱のない店舗があります

｜FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS

オンラインストア：https://femmue.jp/

Instagram：@femmue_japan

X：@FEMMUE_japan

LINE：https://lin.ee/dzYpyAb