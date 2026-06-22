【noteで反響！】守屋実著『挑戦の連鎖～世界最強の企業集積地が生み出す磁力～』リリース記念イベントを7月22日に開催決定！

一般社団法人TMIP

大企業の新規事業創出支援や大企業とスタートアップ、産・官・学・街との連携で事業創出を目指すオープンイノベーションプラットフォームTokyo Marunouchi Innovation Platform（以下、TMIP）は、新規事業家 守屋実氏の著書「出版しない出版 売らないBOOKSシリーズ(R)」『挑戦の連鎖～世界最強の企業集積地が生み出す磁力～』のnoteでの反響を受け、大企業発の“新規事業創出”を表彰する制度「TMIP Innovation Award 2026」エントリー開始イベントにてリリース記念パネルディスカッションを7月22（水）に開催いたします。

・7月22日（水）TMIP Innovation Award2026 エントリー開始 特別企画 イベント情報

▶全文noteにて公開：https://note.com/moriyaminoru/n/ncd6c724dd647(https://note.com/moriyaminoru/n/ncd6c724dd647)

イベント名：【TMIP Innovation Award 2026エントリー開始 特別企画】守屋実氏と語る！大企業の新規事業最前線-なぜ今大企業新規事業が求められるのか-

開催日時：2026年7月22日（水）17:30～19:30

会場：Global Business Hub Tokyo(https://www.gbh-tokyo.or.jp/access)（東京都千代田区大手町1丁目9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3F）

登壇者：新規事業家 守屋実氏

株式会社ジェイアール東日本企画（新規事業名：Cheering AD） 河原千紘氏

東京ガス株式会社（新規事業名：サステナブルスター） 新谷圭右氏

お申込み：https://www.tmip.jp/ja/event/13661

お申込み期限：2026年7月17日（金）12:00まで

主催：TMIP

・目次

第１章 プラットフォーム立ち上げの胎動

第２章 4つの物語１.京セラ「matoil」 谷美那子の挑戦

第３章 4つの物語２.東レ「MOONRAKERS」 西田誠の挑戦

第４章 4つの物語３.富士通「Ontenna」 本多達也の挑戦

第５章 4つの物語４.ジェイアール東日本企画「Cheering AD」河原千紘の挑戦

・著者 プロフィール

守屋 実（もりや みのる）

新規事業家

ミスミに入社後、新市場開発室でメディカル事業の立ち上げに従事。2002年に新規事業の専門会社エムアウトをミスミ創業オーナーの田口氏とともに創業、複数事業の立ち上げおよび売却を実施。2010年に守屋実事務所を設立。新規事業家としてラクスル、ケアプロの創業に副社長として参画し、2018年にブティックス、ラクスルが2か月連続上場。博報堂、JAXAなどのアドバイザー、東京科学大学客員教授、内閣府有識者委員などを歴任。近著に『新規事業を必ず生み出す経営（日本経営合理化協会）』、『起業は意志が10割（講談社）』、『DXスタートアップ革命（日本経済新聞出版）』、『新しい一歩を踏み出そう! （ダイヤモンド社）』など。

・著者 コメント

出版しない出版 売らないBOOKSシリーズ(R)は「出版しないからこそ伝えられることがある、売らないからこそ届けられるものがある、日本の新規事業について綴るシリーズ」です。本作では東京・丸の内を活動拠点とする新規事業創発プラットフォームTMIPを舞台に実際に起きた「挑戦の連鎖」をテーマに描きました。大企業で新規事業の創出に向き合い、「TMIP Innovation Award」を受賞された4人の挑戦とそれぞれの事業に伴走支援をしたTMIP事務局の2人の活躍にご注目ください。

・書籍概要

書名：出版しない出版の売らないBOOKS シリーズ『挑戦の連鎖～世界最強の企業集積地が生み出す磁力～』

発行者：守屋 実

編集協力 株式会社レゾンクリエイト

デザイン 宮城陽子

・事業成長の起点となる、共創型アワード「TMIP Innovation Award」とは

2023年に設立され、年に一度東京・丸の内で開催される大企業発の“新規事業創出”を表彰する制度「TMIP Innovation Award」。TMIPは本アワードを通して、次なる本業となり得る事業の市場性や革新性、社会インパクトのみならず事業創出に向けた仕組みや工夫にも注目し、大企業の中で挑戦を続ける方々の実践知を発信することで、大企業がオープンに新規事業へ挑戦する社会を目指しています。受賞事業には発信機会のご提供や事業成長に必要なプレイヤー、技術の探索まで『共創型』アワードとして、事業の伴走支援を行っています。

▶TMIP Innovation Award特設サイト：https://lp.tmip.jp/award/(https://lp.tmip.jp/award/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UlD4yBhgKPs ]

ここから はじまる、つながる、動き出す｜TMIP Innovation Awardブランドムービー

2023年度授賞式2024年度授賞式2025年度授賞式

過去受賞事業：谷美那子(https://www.tmip.jp/ja/report/4769)氏（京セラ株式会社「matoil」）、本多達也(https://www.tmip.jp/ja/report/4784)氏（富士通株式会社「Ontennaプロジェクト」）、高津徹(https://www.tmip.jp/ja/report/4787)氏（JR東日本スタートアップ株式会社「CalTa株式会社」）、森本成城(https://www.tmip.jp/ja/report/4792)氏（三井物産株式会社「株式会社T2」）、財津和也(https://www.tmip.jp/ja/report/4795)氏（関西電力株式会社「株式会社ポンデテック」）、藤井康平(https://www.tmip.jp/ja/report/10630)氏（株式会社竹中工務店「Archi-Hub」）、今井香菜子(https://www.tmip.jp/ja/report/10531)氏（三菱商事マシナリ株式会社「SPARE-MARKET」）、西田誠(https://www.tmip.jp/ja/report/10529)氏（Ex東レ株式会社「MOONRAKERS TECHNOLOGIES」）、飯野健太郎(https://www.tmip.jp/ja/report/10513)氏（株式会社NTTドコモ「coordimate」）、河邊俊輔(https://www.tmip.jp/ja/report/10472)氏（株式会社野村総合研究所「Talent Market Place」）、河原千紘(https://www.tmip.jp/ja/report/12619)氏（株式会社ジェイアール東日本企画「Cheering AD」）、菅沼剛(https://www.tmip.jp/ja/report/12617)氏（アサヒ飲料株式会社「CO2を食べる自販機」）、新谷圭右(https://www.tmip.jp/ja/report/12615)氏（東京ガス株式会社「サステナブルスター」）、菅谷百合子(https://www.tmip.jp/ja/report/12612)氏（住友商事株式会社「FIKAIGO」）、堂上研(https://www.tmip.jp/ja/report/12609)氏（株式会社博報堂「株式会社ECOTONE」）

※事業代表者は受賞当時のものです

（関連リリース）

・2025/11/26 大企業発の“新規事業”を表彰する制度「TMIP Innovation Award 2025」

最優秀賞は株式会社ジェイアール東日本企画 Cheering AD 河原千紘氏

優秀賞はアサヒ飲料株式会社 菅沼氏と東京ガス株式会社 新谷氏！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000145849.html

・2024/12/13 大企業発の“新規事業創出”を表彰する制度「TMIP Innovation Award 2024」

最優秀賞は株式会社竹中工務店 Archi-Hub 藤井氏

優秀賞は三菱商事マシナリ株式会社 今井氏とEx東レ株式会社 西田氏！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000145849.html

・2023/12/8 【初開催】大企業における‟新規事業創出”を表彰「TMIP Innovation Award」最優秀賞は京セラ「matoil(マトイル)」～エントリー総数50事業、優秀賞5事業の最終ピッチにて決定～

https://www.tmip.jp/wp-content/uploads/2023/12/8f42e603096b56d3afda35b93d76c054.pdf

TMIP（Tokyo Marunouchi Innovation Platform）

TMIP は、一般社団法人 TMIPが運営する組織で、丸の内エリア（大手町・丸の内・有楽町）のイノベーションエコシステム形成に向けて、大企業とスタートアップ、産・官・学・街との連携で事業創出を目指すオープンイノベーションプラットフォームです。会員、パートナーを含めると 400団体を超える組織になります。

https://www.tmip.jp/ja/