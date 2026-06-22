株式会社JERAの「PHONE APPLI PEOPLE」導入事例を公開！

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、株式会社JERA（本社：東京都中央区、代表取締役会長Global CEO：可児 行夫、代表取締役社長 CEO兼COO：奥田 久栄 以下、JERA）における、当社提供のコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」の導入事例インタビュー記事を公開したことをお知らせします。

インタビューでは、JERAが、共通アドレス帳を起点に協働を促進し、新たな企業文化を築いてきた取り組みについて、導入背景から具体的な活用、導入後の効果、今後の展望まで詳しく紹介しています。

導入事例詳細

中央：藤冨 知行 氏（執行役員 デジタルソリューション統括部長）、右：佐藤 雄哉 氏（プラントソリューション部 O&M・E ITソリューションユニット 課長）、左：杉村 瞭太 氏（デジタルインフラサービス部 ユーザーサービスユニット）

共通アドレス帳が組織を変えた。JERAが「PHONE APPLI PEOPLE」で実現した“新たな企業文化の構築”

導入の背景

閲覧はこちら :https://phoneappli.net/casestudy/casestudy-94/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_pp_pt_rel_press_20260622_01

株式会社JERAは、東京電力フュエル&パワーと中部電力の燃料・火力事業統合により2015年に誕生し、その後、段階的な事業統合を進めながら組織規模を拡大してきました。2018年当時、約5,000人規模への統合を見据えるなかで、同社では組織全体のコミュニケーションのあり方をあらためて見直す必要性を感じていました。

その背景として、事業統合後も、東京電力出身者と中部電力出身者がそれぞれ出身組織のアドレス帳（電話帳）を継続して利用しており、コミュニケーションの基盤自体は統合されていない状態が続いていたためです。

事業統合を機に「対等・互譲精神」を掲げ、新しい企業文化の形成を目指していたJERAにとって、出身組織ごとに分かれたアドレス帳の運用は、今後の組織づくりやグローバル展開を進めていくうえで、見過ごすことのできない課題となっていました。そこで同社では、コミュニケーションの前提となるアドレス帳のあり方そのものを見直す必要があると判断しました。

導入の決め手

JERAでは、過去の導入実績にとらわれるのではなく、将来的なグローバル展開や組織拡張を見据え、「未来の成長に耐えうる基盤」であることを重視しました。クラウド基盤による柔軟な拡張性、Microsoft Entra ID連携を含むセキュアで効率的な運用、スマートフォンを前提とした直感的なUIなどが評価され、PHONE APPLI PEOPLEの導入が決定しました。

導入後の効果

PHONE APPLI PEOPLEの導入により、JERAでは次のような効果が生まれています。

・出身組織の違いを越え、共通のアドレス帳を起点とした協働が促進

・グループ全体のうち世界16ヵ国・約40社を対象に、共通のコミュニケーション基盤を実現

・スマートフォン × クラウドアドレス帳により、必要なときにすぐつながれる働き方が定着

・迷惑電話対策など、現場の小さな困りごとの解消による業務効率の向上



これらの取り組みを通じて、単なるツール導入にとどまらず、組織全体の協働のあり方や文化そのものに変化が生まれています。

今後の展望

JERAではアドレス帳を起点として職責や役割情報の確認しやすさの向上、社内外を横断し、仕事の連携力の強化などを進めていく予定です。さらに将来的には、進展するAI技術の活用を進めながら、人と人とのコミュニケーションも従来以上に強化していくことで、組織力をさらに高めていきたいと考えています。PHONE APPLIは、JERAのこうした取り組みに今後も伴走しながら、組織と人をつなぐコミュニケーション基盤づくりを支援してまいります。

「PHONE APPLI PEOPLE」について

PHONE APPLI PEOPLEは、コミュニケーションを変え、風通しの良い組織をつくるコミュニケーションポータルです。名刺・Web電話帳の連絡先管理、人材・スキルの可視化、居場所表示、サンクスカードなど社内に浸透させたい様々なツールと連携し、集約することで利用ユーザーの導線や煩雑化しやすい複数ツールの管理環境をシンプルにします。そして、キーワードやスキルなどで社内の専門家を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール(チャット、メール、電話、Web会議等)でコミュニケーションをとることができ、人と人のコラボレーションを活性化させます。この「シンプルな導線」と「人と人をつなげる情報」の集約により、お互いの強みや個性を知るきっかけを提供します。多様な働き方を実現する企業を支援し、組織を強化するコミュニケーションポータルとして、多くの企業様への支援実績を有しています。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら：https://phoneappli.net/papeople/(https://phoneappli.net/papeople/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_pp_pt_rel_press_20260622_02)

《株式会社JERA 会社概要》

代表取締役会長 Global CEO：可児 行夫

代表取締役社長 CEO兼COO：奥田 久栄

所在地 ：〒103-6125 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング25階

設立 ：2015年4月

資本金 ：1,000億円

事業内容 ： 火力発電事業、再生可能エネルギー事業、ガス・LNG事業

上記各事業に関するエンジニアリング、コンサルティングなど

URL ：https://www.jera.co.jp/

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net