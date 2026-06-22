京都の食材の魅力や家庭料理のコツをお届け！

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京都府

■京都府では、若い世代や子育て世代に向けて、京都の食材や食文化を取り入れた、家庭でできる、楽しい食育について提案する「食育トークショー」を7月25日に開催します。


■参加者は6月23日から7月22日まで募集します。（先着100名（会場）、参加無料）



１　日　　時


　　令和8年7月25日（土）13:30～15:00（13:00受付開始）



２　場　　所


　　京都リサーチパーク　バズホール（京都市下京区中堂寺粟田町93 番地）


　　オンライン：YouTubeによる同時配信を実施



３　内　　容


　　料理研究家、農業者、学識者による食育トークショー


　〔話題〕


　・料理の楽しさ、家庭料理のコツ


　・農業を楽しく伝える～地域での食育活動を通して～　


　・家庭でおいしく、楽しく食育



４　出 演 者　


　　小宮　理実(こみやりみ)　氏（料理研究家）


　　清水　大介(しみずだいすけ)　氏（農業者〔京都市〕／清水農園 代表）


　　小切間　美保(こぎりまみほ)　氏（同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科 教授）



５　定　　員　


　　会場：100人（先着順）、オンライン：制限なし



６　参加申込方法（要事前申込/参加無料）


　　必要事項を記入の上、以下の方法で申込


　　【必要事項】氏名、電話番号又はメールアドレス（必須）、出演者への質問（任意）


　　【申込期限】7月22日（水）24時（申込多数の場合は先着順となります）


　　【申込方法】（参加申込フォーム）https://forms.cloud.microsoft/r/r3YSx12AYT


　　　　　　　　＜電話・メールの申込先：京都府府民総合案内・相談センター＞


　　　　　　　　（電話）075-411-5000〔平日9:00～17:00〕


　　　　　　　　 (メール）411-5000@pref.kyoto.lg.jp



７　プレゼント企画


　トークショー参加者で、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で5名の方に京都府産のお米を1～2kgプレゼント



８　主　　催


　　京都府、大阪ガスネットワーク株式会社、きょうと食育ネットワーク



９　協　　力


　　京都リサーチパーク株式会社






＜参考：きょうと食育ネットワーク＞


　府内で食育に取り組む関係者が協働し、府民運動として食育を推進するネットワークであり、87団体が登録（令和7年5月現在）



＜参考：「“できる”から始まる楽しい食育」レシピ動画＞


　「ごはんづくりがちょっと楽しくなる」身近な食材を使った、忙しい毎日でも作りやすいレシピを生産者の声とともに、料理研究家の小宮理実さんが伝授する動画2編を、本日から京都府ホームページに公開します。


（京都府HP「“できる”から始まる楽しい食育」について）


　https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/shinpojiumu.html）


　１.厚揚げの卵とじバターじょうゆ丼


　　https://www.youtube.com/watch?v=Mu3DsyLU2xo


　２.トマトのおかか和え／大葉ときゅうりのちくわ巻き


　https://www.youtube.com/watch?v=CNuZXQfOTpU




１.厚揚げの卵とじバターじょうゆ丼

２.トマトのおかか和え/大場ときゅうりのちくわ巻き