京都の食材の魅力や家庭料理のコツをお届け！

京都府

■京都府では、若い世代や子育て世代に向けて、京都の食材や食文化を取り入れた、家庭でできる、楽しい食育について提案する「食育トークショー」を7月25日に開催します。

■参加者は6月23日から7月22日まで募集します。（先着100名（会場）、参加無料）

１ 日 時

令和8年7月25日（土）13:30～15:00（13:00受付開始）

２ 場 所

京都リサーチパーク バズホール（京都市下京区中堂寺粟田町93 番地）

オンライン：YouTubeによる同時配信を実施

３ 内 容

料理研究家、農業者、学識者による食育トークショー

〔話題〕

・料理の楽しさ、家庭料理のコツ

・農業を楽しく伝える～地域での食育活動を通して～

・家庭でおいしく、楽しく食育

４ 出 演 者

小宮 理実(こみやりみ) 氏（料理研究家）

清水 大介(しみずだいすけ) 氏（農業者〔京都市〕／清水農園 代表）

小切間 美保(こぎりまみほ) 氏（同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科 教授）

５ 定 員

会場：100人（先着順）、オンライン：制限なし

６ 参加申込方法（要事前申込/参加無料）

必要事項を記入の上、以下の方法で申込

【必要事項】氏名、電話番号又はメールアドレス（必須）、出演者への質問（任意）

【申込期限】7月22日（水）24時（申込多数の場合は先着順となります）

【申込方法】（参加申込フォーム）https://forms.cloud.microsoft/r/r3YSx12AYT

＜電話・メールの申込先：京都府府民総合案内・相談センター＞

（電話）075-411-5000〔平日9:00～17:00〕

(メール）411-5000@pref.kyoto.lg.jp

７ プレゼント企画

トークショー参加者で、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で5名の方に京都府産のお米を1～2kgプレゼント

８ 主 催

京都府、大阪ガスネットワーク株式会社、きょうと食育ネットワーク

９ 協 力

京都リサーチパーク株式会社

＜参考：きょうと食育ネットワーク＞

府内で食育に取り組む関係者が協働し、府民運動として食育を推進するネットワークであり、87団体が登録（令和7年5月現在）

＜参考：「“できる”から始まる楽しい食育」レシピ動画＞

「ごはんづくりがちょっと楽しくなる」身近な食材を使った、忙しい毎日でも作りやすいレシピを生産者の声とともに、料理研究家の小宮理実さんが伝授する動画2編を、本日から京都府ホームページに公開します。

（京都府HP「“できる”から始まる楽しい食育」について）

https://www.pref.kyoto.jp/shokuiku/shinpojiumu.html）

１.厚揚げの卵とじバターじょうゆ丼

https://www.youtube.com/watch?v=Mu3DsyLU2xo

２.トマトのおかか和え／大葉ときゅうりのちくわ巻き

https://www.youtube.com/watch?v=CNuZXQfOTpU

１.厚揚げの卵とじバターじょうゆ丼２.トマトのおかか和え/大場ときゅうりのちくわ巻き