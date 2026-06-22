【リカバリー湯治】別府温泉2泊3日の湯治滞在で参加者29名全員の睡眠指標が、自宅入浴時を上回る変化

湯治ぐらし株式会社

湯治ぐらし株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：菅野 静、以下「当社」）は、別府市が推進する「新湯治・ウェルネス」事業の一環として、令和5年度より同市の効果検証事業に協力してまいりました。令和7年度には「睡眠×温泉」をテーマとした実証モニターツアーを実施し、湯治滞在が参加者の睡眠に関する指標へ与える変化を、客観・主観の両面から可視化しました。

本調査は、一般財団法人 日本健康開発財団 温泉医科学研究所 主席研究員・後藤康彰氏（医学博士）の監修のもと、同財団倫理委員会の承認（受付番号：202404）を得て実施したものです。

この度、当社が運営する別府温泉・湯治リトリート施設「七日一巡り（なのかひとめぐり）」において、本モニターツアーで実施したプログラムをベースとした新プラン「眠りを整えるリカバリー湯治｜ブレインスリープ コイン付」の販売を開始いたします。

■ 本リリースのポイント

● 30～50代29名を対象としたモニターツアーで、別府温泉での湯治滞在中、参加者全員が自宅での沸かし湯入浴時と比較して睡眠に関する各種指標の変化を記録

● 主観評価（OSA睡眠アンケート）では、湯治1日目の睡眠時間が前日比+115分、疲労回復感が最高値49ptを記録

● 客観計測（ウェアラブルデバイス）でも、湯治1日目に睡眠スコア最高値76、睡眠効率90.2%を記録

● 上記の知見をもとに、睡眠に課題を持つ方向けの新プラン「リカバリー湯治」を販売開始

● 当社は本プランを起点に、温泉地における健康データの蓄積と、データに基づくウェルネス滞在プログラムの開発・提供を「温泉DX」事業として全国の温泉地・温泉旅館に展開予定

● 8月、11月にそれぞれ「リカバリー湯治」として七日一巡りにて販売開始

※本結果は、上記モニター調査における参加者の指標変化を示すものであり、すべての方に同様の変化が生じることを保証するものではありません。

※本プランは医療行為・治療を目的としたものではなく、休息・リフレッシュを目的としたウェルネス滞在サービスです。

■ プラン販売の背景：令和7年度「睡眠×温泉」モニターツアーの実施

当社は令和7年度（2025年12月～2026年2月）、七日一巡りにおいて30～50代29名を対象とした宿泊型モニターツアーを全3回実施しました。別府温泉での湯治滞在と、自宅での沸かし湯入浴を比較する形式で、睡眠計測ウェアラブルデバイスによる客観計測と、OSA睡眠アンケート・VAS（ビジュアルアナログスケール）による主観評価を組み合わせて検証しました。

その結果、湯治滞在中に下記のような指標変化が確認されました。本リリースで紹介する変化は、いずれもモニター調査における参加者の数値変化であり、効果や効能を保証するものではありません。

● 睡眠時間：湯治1日目に前日比+115分の増加（主観評価／OSA睡眠アンケート）

● 睡眠スコア：湯治1日目に最高値76、睡眠効率は90.2%（客観計測／ウェアラブルデバイス）

● 疲労回復感：湯治1日目に最高値49ptを記録（主観評価／OSA睡眠アンケート）

● 参加者29名全員が、自宅入浴時を上回る睡眠時間・睡眠効率を滞在中に記録

● VAS主観評価では、ストレス感 -44pt、肩こり感 -34pt等のネガティブ指標の減少、リフレッシュ感 +33pt等のポジティブ指標の上昇を確認

この結果を受け、モニターで実施したプログラムを「睡眠×湯治」をテーマとした宿泊プランとして商品化することを決定しました。

■ 新プラン「眠りを整えるリカバリー湯治｜ブレインスリープ コイン付」販売開始のお知らせ

上記モニターツアーで実施した「温泉×睡眠」プログラムをベースに、新プラン「眠りを整えるリカバリー湯治｜ブレインスリープ コイン付」の販売を開始いたします。眠りに課題を感じている30～50代のビジネスパーソンを主なターゲットとし、「別府温泉で、自分の眠りを見つめ直す」滞在体験を提供します。本プランは、別府市内のウェルネスコンテンツや滞在体験を組み合わせたオーダーメイド型旅行サイト「別府たび工房」におけるオーダーメイド型ウェルネス滞在提案の一つとしても活用を予定しています。

◆ プラン概要

対象：眠りの質に課題を感じている方、寝ても疲れが取れにくいと感じている方

日程：2泊3日

１. 8/14（金）~16（日）

２. 10/16（金）~18（日）

３. 11/27（金）～29日（日）

プラン名：「眠りを整えるリカバリー湯治｜ブレインスリープ コイン付」

料金：66,500円～（2名1室利用時、1名あたり／税込）

※睡眠計測デバイス（ブレインスリープ コイン）代込み

予約・詳細：https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/ja/magazine/?resourceType=plan&resourceID=19ea60290871fb(https://nanokahitomeguri.booking.chillnn.com/ja/magazine/?resourceType=plan&resourceID=19ea60290871fb)

※価格・販売開始日・詳細URLは現時点での予定です。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。

◆ 睡眠計測デバイス「ブレインスリープ コイン」について

本プランでは、株式会社ブレインスリープ（本社：東京都千代田区）が開発した睡眠計測ウェアラブルデバイス「ブレインスリープ コイン」をご参加者全員にお渡しします（デバイス代はプラン料金に含まれます）。

ブレインスリープ コインは、睡眠ステージ（深睡眠・浅睡眠・レム睡眠・目覚め）、寝返り・寝姿勢、いびき・環境音、寝床内温度を計測するクリップ型デバイスです。パジャマのウエスト部分に装着するだけで、夜間の眠りに関するデータを記録します。

計測データは専用スマートフォンアプリ「ブレインスリープ コイン」（iOS／Android対応、基本使用料無料）と連携することで、ご自身のスマートフォンからいつでも睡眠スコアや睡眠ステージの詳細をご確認いただけます。チェックアウト後もご自宅で継続的にご利用いただけるため、別府滞在中の眠りと日常の眠りを比較しながら、ご自身の睡眠習慣の振り返りにご活用ください。

※アプリのご利用にはスマートフォンが必要です（iOS 15以降／Android 12以降）。

※ブレインスリープ コインは医療機器ではありません。計測値は睡眠状態を把握するための参考情報であり、医学的診断や疾病の治療・予防の根拠となるものではありません。

◆ 2泊3日の行程

＜Day 1：到着・ほぐれる＞

13:00 チェックイン

14:00 オリエンテーション・計測カウンセリング

ブレインスリープ コインのお渡しと、専用アプリ「ブレインスリープ コイン」のセットアップをサポート。当日の夜から睡眠計測がスタートします。看護師・温泉利用指導者の資格を持つスタッフが、血圧・血管年齢・自律神経バランス・身体の柔軟性などを計測。今の体質・体調に合う泉質や入浴方法の参考情報をお伝えします。

16:30 自由時間

夕食 各自

22:00頃 就寝・ご自身で睡眠計測開始

＜Day 2：浸かる・整える＞

7:00 入浴・朝食各自／自由時間

11:00 旬を味わう腸美活クッキング＆ランチ

大分県産生麹でつくった発酵調味料と旬の食材を使い、参加者の皆さまと一緒に腸にうれしいランチづくりをし、食卓を囲みます。簡単に作れるので料理初心者さんでもOK。

14:00 入浴ガイド付き湯めぐり（入浴料込み）温泉利用指導者の資格を持つスタッフが鉄輪エリアの外湯をご案内。深部体温の変化と睡眠の関係性などを踏まえた入浴方法のガイドを行います。

16:30 自由時間

夕食 各自

22:00頃 就寝・ご自身で睡眠計測



＜Day 3：確かめる・帰る＞

7:00 入浴・朝食各自

9:30 計測カウンセリング（チェックアウト前）2泊の滞在中に取得したデータの変化をご自身のデバイスでご確認いただいた上で、日常での入浴習慣・セルフケアに関する参考情報もお伝えします。

12:00 チェックアウト

※上記スケジュールは予定です。天候・参加人数等により変更となる場合があります。

■（参考）令和7年度「睡眠×温泉」モニターツアー 調査結果

◆ 調査概要

● 調査対象：30～50代 29名（SNS等を通じ募集／抽選）

● 調査期間：2025年12月～2026年2月（全3回実施）

● 調査方法：別府温泉での湯治滞在（七日一巡り）と、自宅での沸かし湯入浴を比較

● 計測ツール：ブレインスリープ コインによる客観計測 ＋ OSA睡眠アンケートによる主観評価 ＋ VAS（ビジュアルアナログスケール）による心理的調査

● 監修：一般財団法人 日本健康開発財団 温泉医科学研究所 主席研究員・後藤康彰氏（医学博士）

● 倫理審査：日本健康開発財団倫理委員会承認（受付番号：202404）

● 実施主体：一般社団法人 別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK「令和7年度 新たな旅行プラン造成事業」

◆ 主観評価（OSA睡眠アンケート）の結果

調査方法：OSA睡眠アンケートによる主観評価。本数値はモニター調査における参加者の指標変化であり、すべての方に同様の変化が生じることを保証するものではありません。

◆ 客観データ（ウェアラブルデバイス）の結果

計測方法：ウェアラブルデバイス「ブレインスリープ コイン」による客観計測。本数値はモニター調査における参加者の指標変化です。

◆ 睡眠以外の指標変化（心と体への波及）

調査方法：VAS（ビジュアルアナログスケール）による心理的調査、および血圧・身体の柔軟性・自律神経バランスの計測。本数値はモニター調査における参加者の指標変化です。医学的診断や治療効果を示すものではありません。

◆ 考察：別府温泉でのウェルネス滞在がもたらす指標変化

考察は、本モニター調査の結果および既存の関連研究・知見をもとに、監修者の助言を踏まえて整理したものです。

■ 別府市「新湯治・ウェルネス」大計測会への協力実績（令和5年度～）

当社は令和5年度より別府市の「新湯治・ウェルネス」事業に協力し、七日一巡りを実証フィールドの一つとして、温泉入浴が心身に与える影響の可視化に取り組んできました。別府市が実施する「市民一斉大計測会」では、入浴前後の数値計測とアンケートにより、温泉入浴に関連したデータを蓄積しています。

■ 大計測会2023（令和5年度）

実施期間：2023年12月2日～2024年1月31日。会場は別府市内の市営温泉7か所。入浴前後に血圧・血管年齢・自律神経バランス・身体の柔軟性などを計測し、温泉入浴に伴う数値変化を「見える化」しました。計測結果に基づく湯治カウンセリングも実施しました。

■ 大計測会2024（令和6年度）

実施期間：2024年9月15日～10月13日。20代～70代の男女60名が参加。別府温泉の多様な泉質（硫黄泉・炭酸水素塩泉・単純泉・塩化物泉・酸性泉）ごとに入浴前後の指標変化を比較検証。約41℃の湯に10分間浸かる統一条件のもと、血圧・血管年齢・自律神経バランス・身体の柔軟性を計測するとともに、別府公式ウェルネスLINEアプリ「湯プリ」を用いて、リラックス感・睡眠・肩こりなど12項目の主観アンケートを実施しました。

これらの蓄積データと方法論を基盤として、令和7年度には「睡眠×温泉」に特化した宿泊型モニターツアーを実施し、より長時間・複合的な湯治滞在が参加者の指標へ与える変化を検証しました。

■ 今後の事業展開について：「温泉DX」による全国展開

当社は本プランを起点として、温泉地における健康データの蓄積と、データに基づくウェルネス滞在プログラムの開発・提供を「温泉DX」事業として推進してまいります。

別府温泉での実証で得られた知見・方法論は、全国の温泉地・温泉旅館・自治体・DMO等への展開を視野に入れています。温泉の科学的な高付加価値化を通じて、日本の温泉文化の再評価と、温泉地の地域経済の持続可能性向上に貢献することを目指します。また、別府市内のウェルネスコンテンツや滞在体験を組み合わせたオーダーメイド型旅行サイト「別府たび工房」と連携し、地域全体でのウェルネスツーリズム推進につなげてまいります。

現在、温泉施設向けの温泉効果測定サービス「湯治チェックアップ」をはじめ、温泉ウェルネスアプリ「おんピタ」、温泉地データ研究機関「おんピタラボ」などの周辺事業を展開・準備中です。事業パートナー・投資家・温泉施設運営者の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。

■ 協力会社

【株式会社ブレインスリープ】

設立：2019年5月

所在地：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役：廣田 敦

事業内容：睡眠医学に基づいた知見とテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニー。本調査での計測ツール「ブレインスリープ コイン」を提供いただいております。

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

【一般財団法人 日本健康開発財団 温泉医科学研究所（監修）】

所在地：東京都中央区日本橋3-1-4 画廊ビル8F

主席研究員：後藤 康彰（医学博士）

当社の温泉効果測定サービス「湯治チェックアップ」の監修・倫理審査・調査設計・調査結果分析等を継続的に担当いただいております。

ホームページ：https://www.jph-ri.or.jp/



【一般社団法人 別府市産業連携・協働プラットフォーム B-biz LINK（実証事業実施主体）】

所在地：大分県別府市末広町１－３ レンガホール 2階

● 別府市の外郭団体として、市内の産業連携・地域活性化を推進。令和7年度「令和7年度 新たな旅行プラン造成事業」の実施主体。あわせて、別府市内の体験・滞在コンテンツを組み合わせたオーダーメイド型旅行サイト「別府たび工房」の運営等を行っている。

別府たび工房サイトURL：https://www.yunotabi.jp/

■ 会社概要

会社名：湯治ぐらし株式会社

代表者：代表取締役 菅野 静

所在地：〒874-0840 大分県別府市大字鶴見401番地の1

設立：2023年4月26日

事業内容：シェアハウス事業、湯治リトリート宿泊事業、コンサルティング事業、温泉に関わる企画・制作・プロデュース・開発・管理 等

HP：https://www.toji-gurashi.jp/

■ 施設概要

施設名：別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り（なのかひとめぐり）」

所在地：大分県別府市小倉町26-13

運営：湯治ぐらし株式会社

公式サイト：https://www.toji-gurashi.jp/nanokahitomeguri

公式LINE：https://lin.ee/TLUlMdm

■ 本リリースに関するお問い合わせ

湯治ぐらし株式会社 広報担当

Email：contact@toji-gurashi.jp

【本リリースに関する注意事項】

・本リリースに記載のモニターツアーで得られた数値変化は、参加者の調査期間中の指標を示すものであり、効果・効能を保証するものではなく、すべての方に同様の変化が生じることを示すものではありません。

・本プランは医療行為・治療・疾病の予防を目的としたものではなく、休息・リフレッシュを目的としたウェルネス滞在サービスです。

・睡眠計測ウェアラブルデバイス「ブレインスリープ コイン」は医療機器ではありません。計測値は睡眠状態を把握するための参考情報です。

・本リリースに記載の価格・日程・プラン名・販売開始日等は現時点での予定であり、変更となる場合があります。正式情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。