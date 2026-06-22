「アイシティ ecoプロジェクト」　大阪府大阪市都島区と協定を締結市内自治体との協定締結は5例目

HOYAアイケアリテイリング合同会社

https://www.eyecity.jp/eco/

コンタクトレンズ専門店「アイシティ」を事業展開するHOYAアイケアリテイリング合同会社（本社：東京都中野区）は、2026年6月22日（月）に、大阪府大阪市都島区との『使い捨てコンタクトレンズ空ケースの回収に関する協定』を締結いたしました。

本件は、“安全・安心のまち、人がつながり・いきいきと暮らせるまち、子どもが輝くまち、明日に誇れるまち”を「都島区将来ビジョン2030」として掲げる都島区と、さらなる“循環型社会（リデュース・リユース・リサイクル）の構築”をめざす「アイシティ ecoプロジェクト」の目的とが相まって実現に至りました。

この協定内容は、当社が行う、使い捨てコンタクトレンズ空ケース回収の取り組みについて、大阪府大阪市都島区が情報発信・回収活動を行い、区民の皆様に広くプラスチックごみ削減と資源再生の意識を啓発していくというものです。世界で広がっているSDGs社会の実現への取り組みに、当社が少しでも貢献できるよう、これからも「アイシティ ecoプロジェクト」を推進していきます。

【締結概要】

・ 協定の名称：『使い捨てコンタクトレンズ空ケースの回収に関する協定』

・ 協定締結日：2026年6月22日（月）

・ 回収拠点 ：都島区役所1階

※詳細は都島区総務課までお問い合わせください。

・ 役割分担 ：大阪府大阪市都島区｜事業の周知・適正排出の広報 / 回収した空ケースの収集・運搬

HOYAアイケアリテイリング合同会社｜回収資源の管理 / 回収ボックス等の提供

■アイシティ ecoプロジェクト

「アイシティ ecoプロジェクト」は、リサイクルが可能な使い捨てコンタクトレンズの空ケースを対象に、全国のアイシティ店舗に加え、活動にご賛同いただいた自治体・企業・学校など全国約8,900箇所に専用ボックスを設置して回収するリサイクル活動です。3つの社会貢献（1.空ケースの再資源化による環境保全、2.障がい者の自立・就労支援、3.日本アイバンク協会への寄付）へとつないでいくことを目的として、2010年より業界で初めてこの活動をスタートし、今年で活動期間は16年目を迎えました。

店舗やメーカー問わず回収した後はリサイクルメーカーに売却。その対価を公益財団法人 日本アイバンク協会に寄付し、視力を再び取り戻したいと願う方々のために役立てています。しかし、年間約4,000トンが未だゴミとして処分されているのが現状です。その為、今後も、より多くの方々にご協力いただきながら、社会貢献活動の輪を広げていけるよう、取り組んでまいります。

■現在の参加団体数（2026年5月時点）

- 学校：3,370校（小・中・高・大学・専門含む）- 企業：1,246社4,672拠点（事業所・支店含む）- 自治体：489拠点（公共施設含む）

回収活動にご協力いただける団体様を随時募集しております。



■回収量と寄付金額（2026年5月時点）

- 累計884.67 t（コンタクトレンズ空ケース約8億8,400万個分）- 累計2,441.69 t-co2（東京ドーム146.2個分）の二酸化炭素の削減に貢献- 累計寄付金額19,197,437円

■回収方法

■HOYAアイケアリテイリング合同会社

「ライフケア」「情報・通信」の分野でグローバルに事業を展開するHOYA株式会社のグループ企業として、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」を全国に370店舗以上展開。コンタクトレンズおよび関連商品の販売を通じて、お客さま一人ひとりの“見える”を支えるアイケアサービスを提供しています。

■会社概要

‐ 会社名／事業部名：HOYAアイケアリテイリング合同会社

‐ 事業部所在地：東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス6F

‐ 事業内容：コンタクトレンズおよびコンタクトレンズ関連商品の販売

‐ アイシティ店舗数 ：380店舗（2026年6月1日時点）

‐ URL：https://www.eyecity.jp/(https://www.eyecity.jp/)