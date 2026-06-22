【キャンメイク】「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」に発売20周年記念限定デザインが新登場！2026年6月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、高いカールキープ＆アップ効果で大人気のマスカラ「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」の発売20周年を記念した「20th限定デザイン」を2026年6月下旬より発売いたします。

商品概要：「キャンメイク クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」 20th限定デザイン

\748(税込)

まつげ上がりっぱなし(ハート)1本で3役の大人気マルチマスカラ「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」は、今年20周年！

大人気マルチマスカラ「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」は、2006年7月に誕生したキャンメイクを代表するロングセラーアイテムです。下地・トップコート・マスカラとして1本3役で使えるマルチ機能に加えて、ウォータープルーフ・スマッジプルーフ仕様で水・汗・皮脂にも強く、優れたカールキープ効果でくるんと上向きのまつげが長時間キープできるアイテムとして、長年にわたり多くの皆さまに愛され続けています。

クリアタイプ マリン柄がキュートな20th限定デザイン(ハート)

そして今回、「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」発売20周年を記念して、20th限定デザインを発売します！

キャンメイクのイメージカラーであるピンクをベースに、貝殻やサーフボード、ビーチサンダルといったマリン柄が描かれ、夏生まれの「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」らしく夏らしさあふれるポップなデザインに仕上げました。

まつげも気分も上がりっぱなしになること間違いなしのキュートな限定デザインの「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」と一緒に、ぜひこの夏を楽しんでくださいね(ハート)

まつげのお悩みに寄り添って20年！

進化し、愛され続けるロングセラーアイテム「クイックラッシュカーラー」

2006年、キャンメイクは「ヒットするマスカラを作りたい！」という強い思いから、お客様がマスカラ使用時に感じているお悩みを徹底的に調査しました。その結果、最も多かったご意見は、「時間とともにカールが落ちてしまう」というものでした。

そこで「カール落ちを解決する」とのコンセプトのもと、クイックラッシュカーラーの商品企画をスタート。中でも苦労したのが、コームだけで美しいカールを作れる「特殊型Wコーム」の開発です。まつげを持ち上げやすい“ショートコーム”と、セパレートしやすい“ロングコーム”を組み合わせ、使いやすさにも徹底的にこだわりました。

こうして2006年7月に「クイックラッシュカーラー」のクリアタイプが誕生！

とにかくカールアップ＆キープを追求し誕生した「クイックラッシュカーラー」。当初はマスカラの上から塗って下がりかけたまつげをカールアップするトップコートとしての使用を中心に提案していましたが、「下地として使うとカールアップ力・キープ力が高まる」といった口コミが広がり、一気に人気が爆発！

以来、コスメの口コミサイトでの受賞やメディア掲載、さらに多くのヘアメイクアップアーティストの方に支持されていることなども後押しとなり、ロングセラー商品へと成長しました。

2025年には、お客様の声をもとにコームをリニューアル♪

１.コーム間隔を狭くすることでダマになりにくくし、２.先細り形状で細かい部分も塗りやすく改良。

３.全長も長くし、一度により多くのまつげをキャッチできるようにしました。重ね塗り不要なので時短にも◎！

より使いやすく、よりカールアップ＆キープ力にこだわって進化し続ける「クイックラッシュカーラー」は、これからも皆さまのまつげのお悩みに寄り添ってまいります！

【商品特長】

■まつげをばっちりカールキープ＆アップ！

・水よりも軽い油性基材のため、塗布してもまつげが重くならず自然にカールアップ！

・時間が経ってもまつげが下がりにくく、長時間キープ

※仕上がりイメージ

カールキープ＆アップ力が人気のヒミツです♪

■ウォータープルーフ処方＆にじみをブロック

・水、汗、涙、湿気に強いウォータープルーフ処方

・2種類の皮膜形成剤を配合することで目元へのにじみを防ぐ

■1本で3役のマルチなマスカラ

[クリアマスカラとして]…ナチュラルメイクにおすすめ

[マスカラ下地として]…ガンコな下向きまつげやカールが下がりやすいまつげもカールをキープ

[トップコートとして]…下がりかけていたカールが復活！繊維のポロ落ちや目元へのにじみもブロック

■こだわりの使いやすいスリムWコーム

・まつげをとかしてセパレートさせる「ロング面」と、まつげをググッと持ち上げる「ショート面」のスリムWコーム

・コームの間隔を狭めに設定しているため液含みが適量で、まつげをとかしやすく、ダマにもなりにくい

・小回りがきく先細りの形状で細かい部分に塗りやすい

・コームの全長が長めで一度に多くのまつげに塗布できるので時短にも◎！

■まつげを保護するトリートメント効果

・イソステアロイル加水分解シルク（保湿成分）配合

【カラー展開】 全1色 20th限定デザイン

クリアタイプ：目立ちにくい透明。下地やトップコートにおすすめ（クリアマスカラとしても使用可能）

※中身は既存の透明タイプと同じです。

※BK（ブラック）、BR（ブラウン）は、限定デザインの発売はございません。

＜使用方法＞

ナチュラル仕上げ

「ロング面」を使って、まつげをスーッととかすように塗ります。

ばっちり仕上げ

1.「ショート面」をまつげの根元にあててカールアップ↑

2.「ロング面」でまつげをスーッととかすように塗り、セパレートさせます。

クイックラッシュカーラーのオフには…

「クイックラッシュカーラーリムーバー」 \550（税込）

カールキープの強いクイックラッシュカーラー用のリムーバーです。

メイクになじみやすいクレンジングオイル処方により、こすらずするんとオフできます。クイックラッシュカーラー全種はもちろん、他のウォータープルーフ（油性タイプ）のマスカラにもご使用いただけます。

※詳細は以下のページをご覧ください。https://www.canmake.com/item/detail/quick-lash-curler-remover/(https://www.canmake.com/item/detail/quick-lash-curler-remover/)

クイックラッシュカーラー シリーズ

■「キャンメイク クイックラッシュカーラー」 全3色 各\748（税込）

下地・トップコート・マスカラとして1本3役で使えるマルチなマスカラ【繊維なし】

優れたカール＆キープ効果で瞳パッチリ！お手持ちのマスカラの上から重ね塗りするだけで、まるでアイラッシュカーラーで持ち上げたような、くるりんカールが長時間持続します。

透明タイプ：目立ちにくい透明

BK（ブラック）：自然な黒

BR（ブラウン）：ナチュラルに仕上がるブラウン

＜透明タイプ＞ダマになりにくいスリムWコーム＜BK・BR＞特殊型Wコーム左から：透明タイプ（通常版）、BK、BR

■「キャンメイク クイックラッシュカーラーセパレート」 全3色 各\748（税込）

カール長時間キープ！ナチュラルで繊細セパレートに特化したマスカラ【繊維なし】

自まつげが元からカールしていて、そのまま伸びたような繊細ロングな仕上がり。

束やダマになりにくい繊細なセパレートで、乾いてもふわっとやわらかいまつげに！

01 クリア：目立ちにくい透明

02 ブラック：自然な黒

03 ブラウン：やわらかい茶色

超極細ブラシ左から：01クリア、02ブラック、03ブラウン

■「キャンメイク クイックラッシュカーラー ER」 全1色 \748（税込）

落としやすいのに、しっかりカールはキープ！お湯で落とせるマルチなマスカラ【繊維なし】

これ1本でまつげカールアップ＆キープ！上向きまつげが長時間続きます。

ガンコな下向きまつげやカールが下がりやすいまつげの悩みにおすすめです。

01 クリア：使いやすい透明タイプ

まぶたにフィットするカーブブラシ01クリア

キャンメイク 「マスカラ早見表」公開中！

キャンメイクのマスカラは、「クイックラッシュカーラー」シリーズを含め、現在全8種類をラインアップしています。「どれを選んだらいいのか迷っちゃう…」そんな方のために、「マスカラ早見表」を公式HPで公開中です。ぜひご活用ください！

https://www.canmake.com/topics/detail/311(https://www.canmake.com/topics/detail/311)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」との想いから誕生したメイクブランドです。“かわいい！に出会える”をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求し、ニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切に、リーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)

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