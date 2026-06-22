【6/3新発売】″だし専門店″が作る無添加の粉末パスタソース。1人前未満から作れる「ささっと粉末 完熟トマトパスタの素」

開発背景

株式会社オーガランドささっと粉末 完熟トマトパスタの素（https://item.rakuten.co.jp/oga16c/h00138801/）

忙しい日のお昼ごはんや、お弁当づくりの一品として人気のパスタ。

一方で、市販のパスタソースは1人前単位の商品が多く、「少しだけ作りたい」「お弁当用に少量だけ使いたい」というシーンでは使い切りにくい場合もあります。

そこで、必要な分だけ使えて、手軽に味付けができる粉末タイプのパスタの素を開発しました。

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/oga16c/h00138801/

商品の特長

1. 茹でたパスタに混ぜるだけの簡単調理

茹でたパスタに本品とゆで汁を混ぜるだけで、完熟トマトの旨みを感じるトマトパスタが完成します。

忙しい日のランチや、お弁当のおかずにも手軽に使えます。

2. 粉末タイプだから、少量調理や味の調整がしやすい

1人前未満の少量でも作りやすく、使う量を調整することで味の濃さをお好みに合わせられます。

お弁当用のミニパスタや、あと一品ほしい時にも便利です。

3. 6種類の厳選素材を使用したシンプルな味わい

原材料はシンプルに、6種類の厳選した素材を使用。

トマトの美味しさをしっかり楽しめる味わいにこだわりました。

パスタ以外にも広がる、さまざまなアレンジ

本商品はパスタだけでなく、さまざまな料理へのアレンジも楽しめます。

- チキンライスの味付け- ハンバーグのソース作り- 鶏肉や野菜炒めの味付け- スープやリゾットのベース

粉末タイプなので、料理に合わせて量を調整しやすく、日々の献立づくりにも活躍します。

こんなシーンにおすすめ

- 忙しい日のランチ- お弁当用のミニパスタ- 子どもの少量ごはん- ひとり分だけ作りたい時- パスタソースを使い切れず余らせてしまう方- 常温でストックできる調味料を探している方

商品概要

商品名：ささっと粉末 完熟トマトパスタの素

内容量：120g（約8人前）

価格：［税込価格］\1,480～

販売場所：だし料理専門店 だし割烹香煙 楽天市場店

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/oga16c/h00138801/

だし料理専門店 だし割烹香煙

だし専門店が贈る、無添加の旨味



鹿児島発の無添加食品専門店舗です。

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毎日の食卓を豊かに。

香煙が大切にしているのは、 特別な日のごちそうではなく、

いつものごはんがふっと整う瞬間です。

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家族の「今日もおいしいね」が増えるように。

香煙は、毎日の台所に寄り添う味づくりを続けていきます。

会社概要

株式会社オーガランド

代表取締役社長：初瀬 智絵美

本社所在地：〒899-4341 鹿児島県霧島市国分野口東1294番1

HP：https://ogaland.co.jp/

設立年：2005年1月

従業員数：194名（2026年4月現在）