【6/3新発売】″だし専門店″が作る無添加の粉末パスタソース。1人前未満から作れる「ささっと粉末 完熟トマトパスタの素」
ささっと粉末 完熟トマトパスタの素（https://item.rakuten.co.jp/oga16c/h00138801/）
開発背景
忙しい日のお昼ごはんや、お弁当づくりの一品として人気のパスタ。
一方で、市販のパスタソースは1人前単位の商品が多く、「少しだけ作りたい」「お弁当用に少量だけ使いたい」というシーンでは使い切りにくい場合もあります。
そこで、必要な分だけ使えて、手軽に味付けができる粉末タイプのパスタの素を開発しました。
詳細を見る :
https://item.rakuten.co.jp/oga16c/h00138801/
商品の特長1. 茹でたパスタに混ぜるだけの簡単調理
茹でたパスタに本品とゆで汁を混ぜるだけで、完熟トマトの旨みを感じるトマトパスタが完成します。
忙しい日のランチや、お弁当のおかずにも手軽に使えます。
2. 粉末タイプだから、少量調理や味の調整がしやすい
1人前未満の少量でも作りやすく、使う量を調整することで味の濃さをお好みに合わせられます。
お弁当用のミニパスタや、あと一品ほしい時にも便利です。
3. 6種類の厳選素材を使用したシンプルな味わい
原材料はシンプルに、6種類の厳選した素材を使用。
トマトの美味しさをしっかり楽しめる味わいにこだわりました。
パスタ以外にも広がる、さまざまなアレンジ
本商品はパスタだけでなく、さまざまな料理へのアレンジも楽しめます。
- チキンライスの味付け
- ハンバーグのソース作り
- 鶏肉や野菜炒めの味付け
- スープやリゾットのベース
粉末タイプなので、料理に合わせて量を調整しやすく、日々の献立づくりにも活躍します。
こんなシーンにおすすめ- 忙しい日のランチ
- お弁当用のミニパスタ
- 子どもの少量ごはん
- ひとり分だけ作りたい時
- パスタソースを使い切れず余らせてしまう方
- 常温でストックできる調味料を探している方
商品概要
商品名：ささっと粉末 完熟トマトパスタの素
内容量：120g（約8人前）
価格：［税込価格］\1,480～
販売場所：だし料理専門店 だし割烹香煙 楽天市場店
商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/oga16c/h00138801/
だし料理専門店 だし割烹香煙
だし専門店が贈る、無添加の旨味
鹿児島発の無添加食品専門店舗です。
添加物不使用のお出汁・ふりかけ・調味料で
毎日の食卓を豊かに。
香煙が大切にしているのは、 特別な日のごちそうではなく、
いつものごはんがふっと整う瞬間です。
─────── 香り、旨味、コク。 ───────
素材が持つ力を活かして、 忙しい日でも無理なく 「ちゃんとおいしい」に近づける。
家族の「今日もおいしいね」が増えるように。
香煙は、毎日の台所に寄り添う味づくりを続けていきます。
会社概要
株式会社オーガランド
代表取締役社長：初瀬 智絵美
本社所在地：〒899-4341 鹿児島県霧島市国分野口東1294番1
HP：https://ogaland.co.jp/
設立年：2005年1月
従業員数：194名（2026年4月現在）