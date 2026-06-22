多様な外国人材の受入を促進

京都府

■京都府と大阪出入国在留管理局では、外国人材の受入体制を更に強化するため、外国人と企業双方が個別に相談できる「外国人と企業のための相談会」を年4回に増やして開催します。（昨年度までは年1回開催）

■1回目の相談会を7月21日に開催します。

１ 日時

令和8年7月21日（火）13：30～16：30

（2回目以降の開催日時は別途お知らせします。）

２ 場所

京都テルサ東館3階 大会議室（京都市南区東九条下殿田町70）

３ 相談対応機関 ※オンライン相談も対応

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/1090_1_ad74bedf81c3659c1994e3dac168e55a.jpg?v=202606221052 ]

４ 参加方法（相談無料）

以下のフォームから事前予約（申込締切：令和8年7月17日（金）12時まで）

個人（外国人）向け：https://forms.office.com/r/MjwUYUVHqd

企業向け：https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=3451

対象：〇日本在住の外国人、日本人

〇外国人を雇用している、または外国人雇用に関心がある府内企業 など

５ 主催等

主催：京都府（京都企業人材確保センター）、大阪出入国在留管理局

参加：日本司法支援センター京都地方事務所 (法テラス京都)、外国人技能実習機構大阪事務所、日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター、（公財）国際人材協力機構大阪駐在事務所、京都労働局、京の留学生支援センター、京都行政監視行政相談センター