多様な外国人材の受入を促進

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京都府

■京都府と大阪出入国在留管理局では、外国人材の受入体制を更に強化するため、外国人と企業双方が個別に相談できる「外国人と企業のための相談会」を年4回に増やして開催します。（昨年度までは年1回開催）


■1回目の相談会を7月21日に開催します。



１　日時　


　　令和8年7月21日（火）13：30～16：30　


　　（2回目以降の開催日時は別途お知らせします。）



２　場所　


　　京都テルサ東館3階　大会議室（京都市南区東九条下殿田町70）



３　相談対応機関　※オンライン相談も対応


[表: https://prtimes.jp/data/corp/5484/table/1090_1_ad74bedf81c3659c1994e3dac168e55a.jpg?v=202606221052 ]


４　参加方法（相談無料）


　　以下のフォームから事前予約（申込締切：令和8年7月17日（金）12時まで）


　　個人（外国人）向け：https://forms.office.com/r/MjwUYUVHqd


　　企業向け：https://webjobpark.kyoto.jp/event/detail/?id=3451　


　　対象：〇日本在住の外国人、日本人


　　　　　〇外国人を雇用している、または外国人雇用に関心がある府内企業　など



５　主催等


　主催：京都府（京都企業人材確保センター）、大阪出入国在留管理局


　　参加：日本司法支援センター京都地方事務所　(法テラス京都)、外国人技能実習機構大阪事務所、日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター、（公財）国際人材協力機構大阪駐在事務所、京都労働局、京の留学生支援センター、京都行政監視行政相談センター