【キャンメイク】「クリーミータッチライナー」からラブリーな新色「17キャンディピンク」が登場！「カラフルネイルズ」からは夏祭りをイメージした新色が2026年6月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ

株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、とろける描き心地の1.5mm極細ジェルライナー「クリーミータッチライナー」新色1色と、ネイルカラー「カラフルネイルズ」新色3色・限定1色を2026年6月下旬より発売いたします。

- 商品概要：「キャンメイク クリーミータッチライナー」 新色1色 \715（税込）

キャンメイクを代表する大人気の1.5mm極細ジェルアイライナーから、甘かわいい目元に仕上がるラブリーなピンク「17キャンディピンク」が登場！

17 キャンディピンク

★新色の注目ポイント

17 キャンディピンク

新色17は、くすみを抑えたピンクで、「ピンクを楽しみたい！」という時にぴったりな、かわいさあふれるカラーです。ご好評いただいた限定のイチゴシリーズ「14 イチゴキューピッド」の姉妹色として登場！14よりベージュ感を抑えてピンクを強めた、青みよりのカラーに仕上げています。下まぶたの粘膜風ライナーや目尻のニュアンスライナー、ふたえの延長ラインにもおすすめ。自然になじむのにしっかり盛れる、頼もしいカラーです♪

※仕上がりイメージ

【商品特長】

■とにかくなめらかな、やわらかな芯

・肌あたりがやさしく、肌の上をすべるようにスルスルとラインが引ける

・まぶたへのひっかかりが少なく、目元にやさしいなめらかな使い心地

■1.5mmの極細芯

・芯がとても細いので、極細ラインもまつ毛の隙間埋めもラクラク描ける

・繰り出しタイプなので、いつでも芯の細さをキープ

繰り出しタイプの1.5mmの極細芯

■1度描きでくっきり濃厚発色！

・1度描きでしっかり発色するので、重ね描きが不要

・適度にツヤのある濃密カラーで、目元がぐっと際立つ

■皮脂に強く、涙・汗・水にも強いウォータープルーフ処方

・1度乾いて密着すれば、とにかく落ちにくい！

・こすれにも強く、描きたてのキレイな仕上がりを長時間キープ

■美容液成分（保湿）配合

・スクワラン、ホホバ種子油、マカデミア種子油、ヒアルロン酸Na

【カラー展開】 全11色／新発売 新色1色

＜既存色＞ 01 ディープブラック：目元をくっきり強調させる漆黒

＜既存色＞ 02 ミディアムブラウン：やさしく目元を引き立てるブラウン

＜既存色＞ 03 ダークブラウン：ふんわり目元を引き締めるこげ茶色

＜既存色＞ 04 ガーネットバーガンディ：上品で色っぽいバーガンディー

＜既存色＞ 06 フォギープラム：上品な色気が生まれるモーヴ

＜既存色＞ 07 アズキブラウン：こなれ感の出るボルドー系ブラウン

＜既存色＞ 09 ダージリンピンク：血色感を与えるテラコッタピンク

＜既存色＞ 11 クラウディーグレー：肌なじみの良いブラウンみのグレー

＜既存色＞ 15 カプチーノピンク：下まぶたにもなじむ、ミルキーなピンクブラウン

＜既存色＞ 16 プリティミルクティー：ほどよい血色感のミルクティー系粘膜ブラウン

★＜新色＞ 17 キャンディピンク：甘かわいい目元に仕上がるラブリーなピンク

＊ご注意

・使い初めは芯が出るまで、容器を10回程度回してください。

・大変やわらかい芯ですので、1mm程度繰り出してお使いください。

(容器が固く回りにくくなると、芯の終了のサインです。)

※参考 クリーミータッチライナーの使い始めと使い終わり

https://www.youtube.com/shorts/EFZysU-S-2w(https://www.youtube.com/shorts/EFZysU-S-2w)

- 商品概要：「キャンメイク カラフルネイルズ」 新色3色・限定1色 各\396（税込）

塗りやすさ・美しいツヤ・速乾性を兼ね備えたネイルカラーから、“夏祭り”をイメージした輝くラメカラー4色が登場！

夏祭りをイメージしたポップなラメカラー！夏のワクワク感と遊び心が添えられる、輝くラメがぎっしりのエモかわいい4色です。

ラメがギラギラに輝くので、浴衣で楽しむ夜の夏祭りはもちろん、海やプールなどまぶしい夏の太陽のもとでもバッチリ映えます！ペディキュアにもおすすめです♪

★新色・限定色の注目ポイント

＜新色＞ N127 りんご飴

＜新色＞ N128 ラムネソーダ

＜限定＞ N129 イチゴかき氷

＜新色＞ N130 わたあめポップ

N127 りんご飴N128 ラムネソーダN129 イチゴかき氷N130 わたあめポップ

【商品特長】

■ツヤ感にこだわった処方

・2度塗りでツヤツヤな仕上がり

・カラフルネイルズのネイルケアNNH(ネイルハードナー)、

NTC(トップコート)と一緒に使うと、キレイなカラーがより長持ち

■こだわりの塗りやすさ

・塗りやすさにこだわり、持ちやすい長さのキャップを採用

・液含みが良くコシのあるラウンドブラシが扇形に広がり、ムラなくキレイに塗れる

ラウンドブラシ

■セルフネイルにうれしい速乾タイプ

・すぐに乾くので気軽にネイルが楽しめる

【カラー展開】 新発売 全4色／新色3色・限定1色

★＜新色＞ N127 りんご飴：ピンクラメぎっしりのダークレッド

★＜新色＞ N128 ラムネソーダ：ブルーラメぎっしりのスカイブルー

★<限定> N129 イチゴかき氷：ブルー・グリーンラメがちらちら輝くピンク

★<新色> N130 わたあめポップ：ピンクラメぎっしりのホワイト

※既存色については、以下のページをご覧ください。

https://www.canmake.com/item/detail/colorful-nails/(https://www.canmake.com/item/detail/colorful-nails/)

- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」との想いから誕生したメイクブランドです。“かわいい！に出会える”をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求し、ニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切に、リーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。

公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)

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