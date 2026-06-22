渋谷スクランブルスクエアに「Hydro Flask LAB」が登場！ハイドロフラスクの人気コンテンツ「刻印サービス」や今季の新色ボトルが大集合。

アルコ株式会社※画像はイメージです

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、7月2日(木)～7月8日(水)の期間中、渋谷スクランブルスクエアにて期間限定のポップアップイベント「Hydro Flask LAB (ハイドロフラスク ラボ)」を開催いたします。

■「Hydro Flask LAB」

Hydro Flaskの多彩な魅力と世界観をギュッと詰め込んだポップアップストア「Hydro Flask LAB」が渋谷に登場いたします。豊富なカラーやサイズ展開の中から、毎日のパートナーとなるこだわりの1本との出会いをぜひお楽しみください。

※画像はイメージです

ご購入いただいた対象ボトルに、お好みの文字や記念となる日付をその場でレーザー刻印できるサービスをご用意いたします。毎日持ち歩きたくなる自分へのご褒美や、ご家族・ご友人への心のこもったギフトにもぴったりです。

※本イベントでの刻印サービスは、会場内で購入されたボトルのみを対象といたします(ボトルのお持ち込み不可)。

※一部、刻印サービス対象外商品がございます。

※ボトル1本につき1デザイン刻印いたします。

※刻印は英数字のみ対応可能です(8文字以内・記号不可)。また、公序良俗に反する内容はお断りする場合がございます。

※フォントや刻印位置は、指定のテンプレートよりお選びいただけます。完全オリジナルのデザインには対応しておりません。

※刻印後の商品につきまして、お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。内容をよくご確認の上、お申し込みください。

※機材の不具合や混雑状況などにより、予告なくサービスを中止・変更する場合がございます。

■夏ぴったりな新色や、見逃せない限定アイテムを多数展開

※刻印イメージ

200ml MICRO HYDRO

ちょっとした外出時の水分補給や、コーヒーなどを入れるサブボトルとして重宝するアイテム。手持ちの小さなバッグにも邪魔にならずに入るコンパクトさで、洋服や気分に合わせたワンポイントのファッションアイテムとしてお楽しみいただけます。

容量：200ml

価格：\3,520（税込）

商品ページはこちら(https://www.hydroflask.co.jp/shopbrand/200ml/)

HYDRATION 16oz WIDE MOUTH

【POPUPカラーラインナップ】（左から）White / Cloud Pink / Moon Shadow / Trillium / Popstar Pink / Mermaid Green / Capri Blue / Harbor Blue / Shale Gray / Black

ブランドを代表するベストセラーモデル。大きめの氷もすんなり入るワイドマウス仕様は、冷たいドリンク作りも使用後のお手入れもスムーズに行えます。持ち運びに最適な473ml容量で、オフィスでのデスクワークから仕事終わりのフィットネス、週末のアクティビティまで、日々のあらゆるシーンを快適にサポートします。

容量：16oz（473ml）

価格：\4,730（税込）

商品ページはこちら(https://www.hydroflask.co.jp/shopdetail/000000000007/16oz/page1/recommend/)

HYDRATION 32oz WIDE MOUTH

【POPUPカラーラインナップ】（左から）White / Trillium / Popstar Pink / Cloud Pink / Moon Shadow / Mermaid Green / Capri Blue / Harbor Blue / ShaleGray / Black

本格的な夏に向けて大活躍間違いなしの、大容量モデル。大きな氷もたっぷり入れられ、冷たいドリンクを長時間楽しめます。海やキャンプ、フェスなどの夏のアクティビティはもちろん、スポーツ時のしっかりとした水分補給にも最適な、暑い季節の頼もしい相棒です。

容量：32oz（946ml）

価格：\6,930（税込）

商品ページはこちら(https://www.hydroflask.co.jp/shopdetail/000000000009/32oz/page1/recommend/)

■POPUP詳細

会期：7月2日(木)～7月8日(水)

場所：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

渋谷スクランブルスクエア 2F ポップアップスペース Space2

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)



Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。

オフィシャルサイト :https://www.hydroflask.co.jp/index.html公式Instagram :https://www.instagram.com/hydroflask.jp/