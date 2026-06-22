【2026年新作】七五三男の子着物レンタルに新作8商品が登場｜5歳・6歳向けコレクションを公開

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、2026年七五三シーズンに向けて、5歳・6歳男の子向け七五三着物レンタルの新作8商品を公開いたしました。

近年は七五三においても写真撮影や家族コーディネートを重視する傾向が高まっており、従来の黒や紺を中心とした伝統的な着物に加え、淡色やニュアンスカラーを取り入れた商品への関心も高まっています。

今回の新作では、格式を大切にしながらも現代の家族写真に馴染むデザインを取り揃えました。

■2026年新作ラインナップ

5歳男の子

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ベージュ×ブラウンのナチュラルカラー。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb5_0320.html

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ブルーグレーが印象的な爽やかな一着。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb5_0322.html

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アイボリーを基調とした上品なデザイン。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb5_0324.html

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ピンクベージュを取り入れた柔らかな雰囲気。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb5_0325.html

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ブラック×グレーの王道モノトーン。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb5_0326.html

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ホワイト×グレーの淡色系スタイル。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb5_0327.html

6歳男の子

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赤・黒・グレーを組み合わせた個性的なデザイン。

伝統柄を現代的に再構成した存在感のある一着。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb6_0119.html

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オレンジとネイビーを組み合わせた華やかなデザイン。

写真映えを重視するご家庭にもおすすめ。

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/msb6_0120.html

■七五三男の子着物のトレンドにも変化

近年は、

・家族写真重視

・スタジオ撮影重視

・SNS共有

などの影響から、

男の子着物にもデザイン性を求める傾向が高まっています。

従来の黒や紺だけではなく、

淡色系

ニュアンスカラー

モダンデザイン

などを選ぶご家庭も増えています。

■専門店コメント

レンタル衣裳マイセレクトでは、実際のお客様から寄せられるご要望や撮影トレンドを参考に商品選定を行っています。

今回の新作では、

伝統的な格式を残しながらも、

現代の家族写真に映える色使いやデザインを意識しました。

お子さまらしさと特別感を両立できる商品ラインナップとなっています。

■関連ページ

5歳男の子七五三レンタル

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/236916/236986/list.html

6歳男の子七五三レンタル

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/236916/250828/list.html

七五三レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/236916/list.html

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

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代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日