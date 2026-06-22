2026年6月25日(木)より、ラゾーナ川崎プラザにてレイングッズブランド「KiU」「Wpc.」のPOP-UP STORE開催！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役CEO:冨田 智夫)が展開するレイングッズブランド「KiU(キウ)」と傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、2026年6月25日(木)より、期間限定でラゾーナ川崎プラザにてレイン・UVグッズを集めたPOP-UP STOREを開催いたします。

Wpc.×KiU POP-UP STORE by COLLECTORS 概要

開催期間：2026年6月25日(木)～2026年7月20日(月)

開催店舗：〒212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１

ラゾーナ川崎プラザ2階 ＬＡＺＯＮＡ＋(ラゾーナプラス)内

URL：https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/lazona_plus/index.html

取扱ブランド：KiU / Wpc. / Wpc. IZA / Wpc. Classic

ラゾーナ川崎プラザ 「LAZONA＋」にて、バッグ・雑貨のセレクトショップ『COLLECTORS/コレクターズ』が運営するKiUとWpc.のPOP-UP STOREを出店。

COLLECTORS

トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えた、全国に系列店含め11店舗を展開するバッグや雑貨のセレクトショップ。バッグをメインに、財布や帽子、インナーウェア、ソックス、アクセサリーなど幅広いファッションアイテムを取り揃えています。

KiUエリアは、フェス経験から生まれたお手頃かつ機能的なレイングッズを多数展開。はっ水加工・防水生地を使っており普段使いだけでなく、アウトドアや野外イベントなど非日常なシチュエーションでもご使用いただける万能なラインナップをご用意しています。どんな天気でもその場を楽しめる、『充実した外遊び』をお届けします。

Wpc.エリアでは、"傘はファッションだ。"というブランドメッセージのもと、新作を含む雨傘・日傘・レインウェア・生活雑貨など、豊富なラインナップで展開。雨の日も晴れの日も心躍るアイテムをお届けします。

KiU商品紹介

FUJI ROCK FESTIVAL‘26 × KiU 2026 COLLECTION

昼間は色鮮やかな装飾とファッションで会場が彩られるフジロック。しかしひとたび雨が降ると、テントや無彩色のレインウェアに覆われ、会場から色が失われてしまう光景がありました。

「雨が降っても、色を失わない」

「雨が降ったからこそ、より鮮やかに映える景色をつくりたい」

その想いから、アウトドアアクティビティブランド『KiU』は暗く、彩りのない雨”を“喜びの雨”へと変えることを目指して誕生しました。

本コレクションは、自然との共生を掲げる FUJI ROCK FESTIVAL と、KiU の原点となる思想が重なり合い実現した、必然のコラボレーションです。

フジロックコラボURL： https://kiu-online.jp/pages/fujirockxkiu

■【FUJI ROCK FESTIVAL‘26 × KiU】フロントポケットミニショルダーバッグ

- (税込3,850円)

■【FUJI ROCK FESTIVAL‘26 × KiU】キウスタンダードレインポンチョ K571

- (税込9,350円)

手頃価格の日常特化型レインポンチョ『レインポンチョデイリー』

耐水圧10,000mmH2Oと日常使いでは十分な性能で、子供の送り迎えや家族でのおでかけ、ライトなアウトドアやイベントなど、広いシチュエーションで使用できます。

華やかなテキスタイルデザインの全8種で展開。

シチュエーションや天気に左右されない汎用性の高いレインポンチョです。

■レインポンチョ デイリー - (税込5,940円)

■キウ スタンダード レインポンチョ 2ND - (税込7,920円)

はっ水防水生地を使用したミニバッグコレクション

長く愛され続ける大定番『ウォータープルーフボディバッグ』や、コンパクトながら大容量の収納力を誇る『ポケッタフルミニバッグ』など、はっ水防水生地を使用したミニバッグを多数展開。

お出かけのお供に、コーデのアクセントに、おすすめです。

■ウォータープルーフボディバッグ - (税込2,970円)

■600D ポケッタフルミニバッグ - (税込3,300円)

■300D フロントポケットミニショルダーバッグ - (税込2,970円) 他 多数

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーとする、アウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴です。

『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを楽しさ溢れるアウトドアへと変化させます。

Wpc.商品紹介

シリーズ累計販売数約225万本※1突破『Wpc. IZA』

■LARGE&HOOK(税込4,730円）

■LIGHT＆SLIM(税込4,620円) 他

Wpc. IZAは、男性の日常に日傘を取り入れるスタイルを提案し続け、男性日傘文化のさらなる浸透を牽引しています。猛暑や強い日差しへの関心が高まるなか、日傘を身だしなみやファッションの一部として取り入れる男性も増加。

2026年コレクションでは、手元がカラビナ仕様の軽量で大判サイズの折りたたみ傘「LARGE&HOOK」を展開いたします。

※1 2026年1月末時点 シリーズ累計販売数

新雨傘ブランド『Wpc. classic』

■シェイプメモリーアンブレラ(税込4,400円)

■エアライト ラージフォールディングアンブレラ(税込3,960円) 他

”持つだけで、印象があがる。”というコンセプトのもと、傘を手にしたときの質感、閉じたときのたたずまい、さしたときのシルエットを大切にしながら、傘そのものの美しさを際立たせるプロダクト。

あらゆる場面で安心して使える、上質な一本をご提案します。

進化を続ける傘ブランド「Wpc.」

「Wpc.」(ダブリュピーシー)は『新たな可能性を生み出す』をスローガンに2004年に誕生した日本発の傘ブランド。様々な世代やジャンルの方に傘を持つことへの美意識を発信し続けます。そして雨の日も晴れの日も幸せを感じてもらえる製品をお届けします。

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長 ：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. classic / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

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