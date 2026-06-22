中高年世代の57.7％が「動悸・息切れ・胸の苦しさ」を経験検索経験者の73.2％が“情報に迷い・不安”を感じた実態が明らかに

ワイズ製薬株式会社

ワイズ製薬株式会社は、40代以上の男女1,104名を対象に「動悸・不安症状に関するアンケート調査」を実施しました。

その結果、全体の**57.7％**が「動悸・息切れ・胸の苦しさ」を感じた経験があると回答しました。

また、症状や対処法を調べたことがある人のうち、**50.0％**が「SNSや検索情報を見たことで不安が強まった経験がある」と回答。さらに、**73.2％**が「情報が正しいのか不安になった」「何を基準に行動すればよいか分からなかった」「情報が多すぎて何を信じればよいか分からなかった」「情報を見て、かえって迷ってしまった」のいずれかに該当することが分かりました。

動悸や息切れは、緊張、疲労、ストレス、加齢による体調変化、生活習慣の乱れなど、さまざまな要因で起こることがあります。一方で、症状の出方や頻度、併発する症状によっては、医療機関への相談が必要な場合もあります。

特に今回の調査では、動悸経験者の**54.3％**が「睡眠が浅い、夜中に目が覚める」と回答し、**19.3％**が「夜、布団に入って静かになった時」に症状を感じると回答しました。

夜に静かになると、日中は気にならなかった胸のドキドキを意識しやすくなることがあります。こうした“眠れないほど気になる動悸”に不安を感じながらも、検索情報だけでは判断しきれない人が少なくない実態が見えてきました。

こうした背景を受け、ワイズ製薬株式会社は、動悸や息切れに悩む人が、自身の状態を冷静に見つめ、必要に応じて専門家への相談やセルフケアにつなげられるよう、健康情報サイト**「動悸息切れナビ」**を公開しました。

「動悸息切れナビ」では、動悸・息切れの基礎知識、原因や関連する病気、セルフケア・対策、よくある質問、医師監修記事などを掲載しています。サイト内では「その『ドキッ』、放っておいて大丈夫？」という問いかけとともに、動悸・息切れに関する情報を整理して発信しています。

調査結果サマリー

中高年世代の動悸・息切れの不安に寄り添う健康情報サイト「動悸息切れナビ」を公開。受診の目安やセルフケアに関する情報をわかりやすく発信します。1. 中高年世代の57.7％が「動悸・息切れ・胸の苦しさ」を経験

40代以上の男女1,104名に「動悸・息切れ・胸の苦しさ」を感じる頻度を尋ねたところ、57.7％が何らかの形で症状を経験していると回答しました。

内訳は、

「強い緊張やストレスを感じた時だけ」が27.4％、

「月に数回程度」が11.0％、

「週に2～3回程度」が7.3％、

「季節の変わり目や天気が悪い時だけ」が6.9％、

「ほぼ毎日」が5.1％でした。

動悸や息切れは、一部の人だけの悩みではなく、中高年世代にとって身近な体調変化の一つであることがうかがえます。

40代以上男女1,104名への調査で、57.7％が「動悸・息切れ・胸の苦しさ」を経験。54.3％が「睡眠が浅い・夜中に目が覚める」と回答しました。2. 動悸経験者の54.3％が「睡眠が浅い、夜中に目が覚める」と回答

動悸経験者に生活習慣について尋ねたところ、54.3％が「睡眠が浅い、夜中に目が覚める」と回答しました。

また、症状を感じる場面として、19.3％が「夜、布団に入って静かになった時」と回答しています。

夜、布団に入って静かになると、日中は意識しづらかった胸のドキドキや息苦しさを感じやすくなることがあります。今回の調査からも、動悸は日中の活動時だけでなく、就寝前や夜間の不安として意識されている実態が見えてきました。

※本調査は、動悸と睡眠状態の因果関係を示すものではありません。

3. 検索しても安心できない。検索経験者の50.0％が「不安が強まった」と回答

動悸経験者のうち、症状や対処法を調べたことがある人は35.2％でした。

そのうち、50.0％が「SNSや検索情報を見たことで、不安が強まった経験がある」と回答しました。

さらに、症状について調べる中で感じたこととして、

「情報が正しいのか不安になった」が41.5％、

「何を基準に行動すればよいか分からなかった」が35.3％、

「情報が多すぎて何を信じればよいか分からなかった」が27.7％、

「情報を見て、かえって迷ってしまった」が27.2％となりました。

これらのいずれかに該当した人は73.2％にのぼり、動悸に悩む人の多くが、単に情報を探しているだけでなく、どう判断すればよいかに迷っていることが分かりました。

4. 約2人に1人がお守りとして持ち歩ける医薬品に関心

動悸経験者のうち35.2％が症状や対処法を検索。検索経験者の50.0％が「検索・SNSで不安が強まった」と回答し、73.2％が情報に迷い・不安を感じたことが分かりました。

動悸経験者に対し、効果は変わらず「無臭でサプリメントのようなお洒落なデザイン」の医薬品があれば、何かあったときのお守りとしてポーチに入れておきたいと思うか尋ねたところ、**48.8％**が「ぜひ入れたいと思う」「やや入れたいと思う」と回答しました。

また、現在または過去に動悸・気付けのための市販薬を持っていた人は**16.2％**でした。そのうち、外出先や人前で薬を飲む際に「隠れて飲んだ経験がある」または「人前では飲まない」と回答した人も一定数見られました。

動悸や息切れのケアにおいては、効能だけでなく、持ち歩きやすさ、取り出しやすさ、人前での使いやすさといった、日常生活に寄り添う設計も重要であることがうかがえます。

「動悸息切れナビ」について

「動悸息切れナビ」は、動悸や息切れに悩む人が、自身の状態を冷静に見つめ、必要に応じて医療機関への相談やセルフケアにつなげられることを目指した健康情報サイトです。

サイトでは、以下のような情報を掲載しています。

動悸・息切れとは？ 動悸・息切れの原因・病気 セルフケア・対策 よくある質問 医師監修記事 監修者一覧 編集ポリシー

動悸息切れナビでは、「ドキドキする」「脈が飛ぶ」「息が切れる」「危険度チェック」など、症状別に情報へアクセスできる導線も用意されています。

なぜ「動悸息切れナビ」を公開したのか

「動悸・息切れとは？」「原因・病気」「セルフケア・対策」「よくある質問」など、動悸や息切れに悩む方が必要な情報にたどり着きやすい構成にしています

動悸や息切れを感じたとき、多くの人はまず検索やSNSで情報を調べます。

しかし、検索結果には、重大な病気に関する情報から、個人の体験談、セルフケア情報、市販薬に関する情報まで、さまざまな内容が混在しています。

その結果、

「自分は病院に行くべきなのか」

「様子を見てもよいのか」

「生活習慣を見直せばよいのか」

「市販薬を使う選択肢はあるのか」

といった判断に迷う人が少なくありません。

動悸息切れナビは、こうした情報はあるのに判断できないという課題に対して、生活者が必要な情報にたどり着きやすくなることを目指しています。

ワイズ製薬 強心薬について

ワイズ製薬株式会社では、動悸・息切れ・気付けに効能を持つ第2類医薬品「ワイズ製薬 強心薬」も展開しています。

「ワイズ製薬 強心薬」は、有効成分センソを配合した第2類医薬品です。効能・効果は、動悸・息切れ・気付け。成人15歳以上は、1回1錠、1日1回、水またはぬるま湯でかまずに服用します。

商品ページでは、胸のドキドキ、息の上がりやすさ、眠りの浅さが気になる日々に向けた備えとして紹介されています。また、外出先や職場でも持ち運びやすいパウチ仕様で、日常生活の中で備えやすい設計です。

※5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

※本調査結果は、調査対象者の回答を集計したものであり、動悸・息切れの原因や疾患の有無を診断するものではありません。気になる症状がある場合や、症状が続く場合は、医師・薬剤師など専門家へご相談ください。

今後の展開

ワイズ製薬株式会社では、今後も「動悸息切れナビ」を通じて、中高年世代の動悸・息切れに関する正しい知識、受診の目安、セルフケアに関する情報を発信していきます。

また、今後は著名人や専門家を迎えた動画コンテンツも公開予定です。動悸や息切れに対する不安を一人で抱え込まず、自分の体と向き合うきっかけとなる情報提供を目指します。

調査概要

調査名：動悸・不安症状に関するアンケート

調査対象：40代以上の男女

有効回答数：1,104名

調査方法：インターネット調査

調査主体：ワイズ製薬株式会社

調査協力：株式会社オースタンス／趣味人倶楽部

調査期間：2026年1月30日～2026年2月3日

会社概要

会社名：ワイズ製薬株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区相生町6-113 オーク桜木町ビル10階

事業内容：医薬品・医薬部外品・健康関連商品の企画、販売

公式サイト：https://ysmd.jp/

動悸息切れナビ：https://www.doukinavi.jp/