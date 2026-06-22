ユニオンテック、オフィス移転・全面改装に代わる第三の選択肢「OFFICE VALUE UP」を提供開始

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介）は、2026年6月より、オフィス移転や全面改装に代わる第三の選択肢として、新サービス「OFFICE VALUE UP（オフィスバリューアップ）」の提供を開始しました。

本サービスでは、エントランスや会議室、応接室など企業の“顔”となる空間を中心に、短納期かつ投資負担を抑えながら、オフィス価値の向上を実現します。

公式サイト：https://office.vu.union-tec.jp/

サービス開始の背景

近年、働き方や企業ブランディングへの意識の高まりを背景に、オフィス空間に求められる役割は大きく変化しています。一方で、オフィス移転や全面改装には多くのコストと時間を要するため、「オフィスの印象を変えたいが、移転するほどではない」「企業らしさを表現したいが、大規模な改装は難しい」といった課題を抱える企業も少なくありません。

また、居抜きオフィスへの入居においても、前テナントの内装が残ることで、自社のブランドやカルチャーを十分に表現できないケースが見受けられます。

「移転するほどではない。でも、このままでもない。」という課題

当社は、多様な企業のオフィスデザイン・施工を手がける中で、こうした課題やニーズに数多く向き合ってきました。その一方で、企業価値の向上という目的に対し、移転や全面改装だけが最適解ではないケースも多く見受けられました。

そこで当社は、「移転でもない、現状維持でもない第三の選択肢」として、企業の“顔”となる空間に着目した新サービス「OFFICE VALUE UP」を開始しました。

なお、本サービスは、ユニオンテックが推進する中期成長戦略「UT101」のもとで生まれた新たな取り組みの一つです。

「オフィスバリューアップ」サービス概要

OFFICE VALUE UPは、企業の"顔"となるパブリックスペースを対象としたオフィス改修サービスです。

エントランス、会議室、応接室などを対象に、既存のレイアウトを活かしながら、サイン計画、壁面デザイン、床仕上げ、意匠照明、アート、グラフィックなどの要素を活用し、空間の印象を刷新します。これにより、移転や全面改装に比べて投資負担と工期を抑えながら、企業ブランドやカルチャーが伝わる空間づくりを支援します。また、既存オフィスの部分改装だけでなく、居抜きオフィスへの入居時にも活用できます。

オフィスの印象や個性をアップデートしたい企業に向けた、移転でも現状維持でもない、新たなオフィス改善の選択肢として提供します。

主な対象企業

サイトで詳細を見る :https://office.vu.union-tec.jp/

OFFICE VALUE UPは、以下のような企業を主な対象としています。

・居抜きオフィスへ入居し、自社らしい空間へアップデートしたい企業

・移転を行わずにオフィスの価値向上を図りたい企業

・企業ブランドやカルチャーを空間に反映したい企業

・来訪者への印象向上や採用力強化を目的とする企業

・事業成長に合わせてオフィス環境を見直したい企業

サービスの特長

事業責任者 副島 嗣正 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31121/table/146_1_1d74607159a13f833dc880b89c2a9452.jpg?v=202606221052 ]

オフィスを変えたいと考えたとき、多くの企業は「移転する」か「現状維持する」かの二択になりがちです。一方で私たちは、多くのオフィスづくりに携わる中で、「移転するほどではないが、企業として次のステージへ進むためにオフィスをアップデートしたい」という声を数多くいただいてきました。OFFICE VALUE UPは、そのような企業に向けた新たな選択肢です。



エントランスや会議室など、企業の“顔”となる空間に着目し、限られた投資の中でも企業価値を高められるサービスとして立ち上げました。私たちは、単に空間をきれいにすることを目的としていません。企業のブランドやカルチャー、そこで働く人の誇りや愛着が伝わる空間づくりを通じて、企業の成長を支援したいと考えています。



「移転するほどではない。でも、このままでもない。」



そのような企業の課題に寄り添いながら、より多くの企業が自分たちらしいオフィスを実現できる社会を目指してまいります。

今後の展望

本事業を通じて、ユニオンテックグループ全体で顧客に対する支援領域を広げてまいります。

OFFICE VALUE UPは、企業の成長や組織の変化に応じて、企業ブランドの向上、従業員エンゲージメントの向上、採用力強化など、企業価値向上につながるオフィス環境のアップデートを支援します。こうした取り組みを通じて、部分改装にとどまらず、その先の拡張や移転を含む継続的な支援へとつなげ、長期的な関係構築を進めてまいります。

また、OFFICE VALUE UPは、「3ヵ年で1,000の顔をつくる。」を事業ビジョンとして掲げ、1,000社それぞれの個性やカルチャーが表現された空間づくりを通じて、企業の成長に寄り添ってまいります。

ユニオンテック株式会社について

サイトで詳細を見る :https://office.vu.union-tec.jp/

2000年6月にクロス・床等内装仕上げ工事業として設立。オフィスやショップを中心にブランディング・設計デザイン・施工をトータルでプロデュースする空間創造事業を展開し、10,000件以上の施工実績を持つ。2016年に建設業界のプラットフォーム事業を立ち上げ、2021年4月に事業部門を分社化。内装事業に特化し、デジタル知見も活用して「ワークスペースプロデュース事業」「Beauty&Medical Clinic 事業」「Luxury residence 事業」「スペースコンストラクション事業」「ビルバリューアップ事業」「施工BPO事業」「PersGPT（パースGPT）」を展開。

会社名：ユニオンテック株式会社

設立：2000年6月

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 4階

資本金：1億円

事業内容：オフィス・クリニック・商空間・レジデンスの企画・設計・施工、CGパース・CG制作、オフィス家具メーカーの施工・BPO

代表取締役：大川祐介

ミッション：Build a new standard.

事業内容：

コーポレートサイト：https://www.union-tec.jp/

オフィスサービスサイト：https://service.union-tec.jp/

Beauty&Medical Clinic サービスサイト：https://clinic.union-tec.jp/

BPO事業：https://www.bpo.union-tec.jp/

PersGPT（パースGPT）：https://www.cg.union-tec.jp/