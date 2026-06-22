アールイー、板橋区ほかと廃食用油の回収・リサイクルに関する協定を締結

アールイー株式会社

食とサプライチェーンの課題に、現場視点とデータで挑むアールイー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：今井直樹、以下「アールイー」）は、板橋区（区長：坂本 健）、全国油脂事業協同組合連合会（会長：中川太、以下「全油連」）及び株式会社エコクリエイティブ（代表取締役：堀敦博）と、「廃食用油の回収及びリサイクルに関する事業連携協定」（以下「本協定」）を2026年6月19日付で締結いたしましたので、お知らせいたします。

本協定は、板橋区内の家庭等から排出される廃食用油の回収を促進し、適切なリサイクルを推進することで、ごみの減量と資源化を実現するとともに、回収量等の可視化による普及啓発を通じて、区民の皆様が資源の循環利用を日常生活で実感できるまちづくりの実現を目指すものです。板橋区は本協定において、環境への取り組みを一人ひとりが自分の暮らしに引き寄せて捉える“みんなごと”を合言葉に掲げており、4者はこの考え方のもと連携してまいります。

協定締結の様子 （左から：エコクリエイティブ代表 堀氏、板橋区 資源環境部長 雨谷氏 、全油連代表 中川氏、アールイー 代表 今井）

協定の概要

本協定では、家庭等から排出される廃食用油の回収拠点整備から収集・運搬、中間処理、再資源化までを4者で連携して推進します。

各者の役割と取り組み内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127615/table/20_1_5d630469ddb022feea492aed05a4f4ba.jpg?v=202606221052 ]

本協定では、4者がそれぞれの専門性を活かし、以下の役割を担います。

具体的な取組として、以下の事業を推進してまいります。なお、各事業の実施にあたっては、廃棄物処理法等の関連法令および板橋区のルールを遵守し、回収から再資源化までのトレーサビリティの確保を徹底します。

今後の展開

- 家庭系廃食用油の回収拠点整備アールイーが板橋区内における新規回収拠点の開拓・整備を行い、板橋区が設置した既存拠点と合わせて回収ネットワークを拡充します。全油連が加盟団体を通じて収集・運搬を担います。- 家庭系廃食用油のリサイクル推進エコクリエイティブが中間処理事業者を指定し、回収した廃食用油をBDF等へリサイクルします。リサイクル用途は板橋区と協議のうえ、区民が資源循環を実感できる形で決定します。- 回収データの可視化・共有回収拠点ごとのデータをアールイーが集約・提供し、板橋区が区ホームページ等を通じて区民へ情報発信します。- 普及啓発・イベント活動４者が協力し、廃食用油の利活用に関する区民向けイベントやワークショップを実施し、資源循環への理解と参加を促します。

本協定に基づき、公共および民間施設として廃食用油回収拠点の開拓を進めてまいります。家庭から排出される廃食用油のリサイクルが一般化されていない昨今において、普及啓発を促進し、都内において板橋区が先進的な廃食用油回収地域となることを目指します。また、当社が推進する他自治体との資源循環事業で得た知見の横断的活用を通じて、都市型資源循環の広域モデル構築を目指してまいります。

板橋区 資源環境部長 雨谷 周治氏 コメント

板橋区では従来より、ごみの減量と資源循環の推進に向けて家庭から出る廃食用油の拠点回収に取り組んでまいりました。今回、専門的な知見を持つ3社と事業連携協定を締結することで、より効率的で現場の負担が少ない回収体制を整備するとともに、区のイベント等を通じた啓発活動を広げ、区民の皆様に資源循環の大切さを身近に感じていただける機会を増やしてまいります。

資源の循環利用を"みんなごと"として、一人ひとりの区民の皆様に実感していただけるまちづくりを、連携する事業者の皆様とともに進めてまいります。

アールイー 代表取締役 今井直樹 コメント

このたび、板橋区をはじめとする各者の皆さまと、廃食用油の回収及びリサイクルに関する事業連携協定を締結できたことを大変嬉しく思います。

当社はこれまでも、複数の自治体と連携し、都市部における廃棄物性油脂資源の回収・再資源化に取り組んでまいりました。家庭から排出される廃食用油を、地域の実情に合わせて無理なく回収し、資源として循環させていくためには、生活者・自治体・事業者が参加しやすい仕組みづくりが重要です。これまで各地で培ってきた知見を板橋区での取り組みに活かしながら、回収拠点の整備やデータ活用、普及啓発を通じて、都市型の資源循環インフラの社会実装を進めてまいります。

- 全国油脂事業協同組合連合会について全国油脂事業協同組合連合会（全油連）は、全国の廃食用油（使用済み油）の回収・リサイクル事業者で構成される国内唯一の業界団体であり、農林水産大臣認可団体です。国内における廃棄物油脂の適正処理と資源化を推進し、循環型社会の構築と地球環境の保全に貢献しています。団体名：全国油脂事業協同組合連合会（全油連）代表者：会長 中川 太所在地：東京都文京区湯島3-6-1全国家電会館3F設立：2000年6月URL：https://zenyuren.or.jp/- 株式会社エコクリエイティブについて株式会社エコクリエイティブは、持続可能な社会の実現に向け、廃棄物油脂をはじめとする資源の回収・リサイクルルートの構築や、中間処理・再資源化に関する管理調整・コンサルティングを行う企業です。社名：株式会社エコクリエイティブ代表者：代表取締役 堀 敦博所在地：東京都文京区湯島3-6-1全国家電会館3F設立：2009年4月URL：https://ecocreative.co.jp/- 会社概要会社名： アールイー株式会社代表者：代表取締役 今井 直樹 ／ 代表取締役 大慈弥 晶土設立年月：2016年4月本社 ： 東京都豊島区巣鴨1-9-1 グランド東邦ビル事業内容：コンサルティング事業／プロデュース事業／マッチング事業／ビッグデータ利活用事業／生成AI事業／中小企業支援事業／クリエイティブ事業URL ： https://re-jpn.net/