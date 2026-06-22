オフィスビル広告GRAND、マーケティングWeek夏展に出展｜6/24-26東京ビッグサイト

GRAND株式会社

オフィスビル広告メディア『GRAND』を運営するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 坂上仁／三菱地所グループ）は本日、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される『マーケティングWeek（MaS-マズ-）夏展』（主催：RX Japan株式会社）に出展することを発表します。本展はマーケティング・広告・販促に関する9つの専門展で構成され、出展見込み約300社・来場見込み約20,000名（いずれも主催公表の見込み値）の規模で開催されます。当社は【出展専門展：広告メディア枠EXPO】にブースを構え、設置台数6,200台・設置ビル1,700棟という媒体規模と、どの企業層に届くかが事前に分かる「リーチの可視化」を、会場で直接ご体感いただけます。来場は無料（事前来場登録制）です。

■ 出展概要

■ GRANDブースのご案内

- 展示会名：マーケティングWeek（MaS-マズ-）夏展- 会期：2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト- 主催：RX Japan株式会社- 規模：出展見込み 約300社／来場見込み 約20,000名- 構成：マーケティング・広告・販促に関する9つの専門展（販促EXPO／SNS・インフルエンサー活用EXPO／営業支援EXPO／広告メディア枠EXPO／CX向上EXPO／デジタルマーケティング強化EXPO／マーケティング戦略立案EXPO／EC売上アップEXPO／ブランド戦略・PR EXPO）- GRAND出展先：【広告メディア枠 EXPO -夏-】- 小間番号：【小間番号：M6-17】- 来場登録：無料（事前来場登録制）

GRANDブースでは、オフィスビル広告という選択肢を、その場で確かめていただける体験をご用意する予定です。

■ 出展の背景

- 「リーチの可視化」のデモ：どの企業層に広告が届くかを、出稿前に把握いただける「リーチの可視化」の考え方をご紹介します。- 媒体資料（メディアシート）の配布：媒体規模・視聴者属性・広告効果指標をまとめた最新版をお渡しします。- 個別相談：自社の商材・課題に合わせたご活用イメージを、担当者がその場でご相談に応じます。

『GRAND』は、オフィスビルに設置されたサイネージに広告を配信する、ビジネスパーソン向けの広告メディアです。マーケティング・広告のご担当者が一堂に会する本展は、資料上の数字だけでは伝わりにくいオフィスビル広告という選択肢を、会場で直接ご確認いただける機会と位置づけています。当社は本展を、広告主・マーケティングご担当者の皆様と対面でお話しし、媒体への疑問やご要望を直接うかがう商談接点として出展します。

■ オフィスビル広告メディア『GRAND』について

『GRAND』は、オフィスビルに設置されたサイネージに広告を配信する、ビジネスパーソン向けの広告メディアです。視聴者の母集団は「GRAND視聴者」で、その99%がビジネスパーソン、6割以上が大企業・上場企業に所属しています。GRANDの価値は、基本「全台配信」によって幅広いビジネスパーソンに届けつつ、どの企業層へ届くかを出稿前に把握できる「リーチの可視化」にあります。

【媒体規模（媒体資料 2026年7-9月準拠）】

- 設置台数：6,200台- 設置ビル：1,700棟- リーチ可能テナント企業：2.8万社- 月間UU：310万人

【広告効果（proof）】

- 広告到達率：64.6%（JR交通広告チャンネル37.6%の約1.7倍／BLS実測）

※BLS＝ブランドリフト調査。GRANDでは全プランに無償付帯しています。広告到達率はBLS実測値であり、放映の到達を個別に保証するものではありません。

■ 来場予約・お問い合わせ

『マーケティングWeek夏展』へのご来場には、主催者による事前来場登録（無料）が必要です。会期中はGRANDブースにて、ご来場・個別相談を承ります。

■ 会社概要

- ▶ GRAND媒体資料（メディアシート）ダウンロード：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09- ▶ お問い合わせ／個別相談：https://tokyo-grand.jp/contact- 社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）- 所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階- 代表取締役社長：坂上仁- 事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営- URL：https://tokyo-grand.jp/