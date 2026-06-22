夏でも安心して愛犬と旅へ。OMO by 星野リゾート × Furboが提案する「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」

Tomofun 株式会社

OMO7横浜の客室に設置されたFurboペットカメラと温湿度計のイメージ

世界中で200万人以上に愛用されるAI搭載ペットカメラ「Furbo（ファーボ）」を展開するTomofun株式会社と、テンションあがる「街ナカ」ホテルをコンセプトとするOMO by 星野リゾート（以下、OMO）の対象3施設「OMO5東京五反田」「OMO7横浜」「OMO7大阪」は、「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」を共同提案します。

近年の猛暑や熱帯夜の増加により、愛犬とのおでかけや旅行を楽しみたい一方で、暑さによる体調管理や慣れない環境でのストレスなど、夏特有の悩みを抱える愛犬家が増えています。

今回、Furboユーザー328名を対象に実施した調査では、夏に愛犬と宿泊を伴うおでかけの目的として「観光・レジャー（旅行）」が76.7％で最多となった一方、62.1％が「夏は他の季節と比べて外出や旅行の頻度が減る」と回答しました。愛犬との旅行ニーズはあるものの、暑さへの不安が行動の制約となっている実態が明らかになりました。

こうした背景を受け、OMOでは、Furboペットカメラと温湿度計の貸し出しをはじめとする、夏でも安心して愛犬と過ごせる宿泊体験を提供します。

飼い主の6割以上が、夏の暑さを理由に「愛犬との旅行を控える」と回答

近年は猛暑日や熱帯夜の増加により、愛犬との旅行や外出においても暑さへの配慮が欠かせなくなっています。今回の調査では、夏のお留守番時の不安として、「空調トラブルによる室温・湿度管理」が66.3％、「熱中症など急激な体調異変」が58.3％となりました。

夏の愛犬のお留守番に関する調査結果グラフ

また、旅行先や宿泊先など慣れない環境での不安点は、「吠えやストレス」が68.7％、「いたずらや事故」が36.4％となり、一時的に愛犬を客室に残して外出する場面に不安を感じる飼い主が多いことも分かりました。

こうした結果から、夏場の愛犬との宿泊体験においては、快適な室内環境だけでなく、外出中も愛犬の様子や客室環境を確認できる安心感が求められていることがうかがえます。

夏のホテルステイに求められる新しい安心

こうした背景から、これからの夏のペット旅には、単に愛犬と宿泊できるだけでなく、滞在中の安全をリアルタイムで確認できる「新しい安心」の仕組みが求められています。

今回の調査では、回答者の8割以上が「客室内の見守りカメラと環境（温度・湿度）の可視化」を支持。外出先からでも愛犬の様子と客室のコンディションを同時に把握できる環境が、これからの夏の宿泊先選びにおいて新たな基準になりつつあります。このニーズに応えるため、両社は強力なサポート体制を構築しました。

安心の滞在を叶える「“愛犬をひとりにしない”夏のホテルステイ」3つのポイント

OMO7横浜の客室でリラックスする愛犬を見守るFurboペットカメラ

OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪では、2026年7月1日～8月31日の間、愛犬とご宿泊いただくお客様を対象に、安心の滞在を叶える下記のサービスを提供します。

1. お留守番も安心、AI搭載「Furboペットカメラ」の貸し出し

宿泊中にFurboペットカメラを無料で貸し出します。一時的に客室を離れて館内施設や周辺観光へ出かける際も、ご自身のスマートフォンから愛犬の様子をリアルタイムに確認できます。おやつが飛び出す機能やAI見守り機能を活用し、離れていても愛犬に声をかけたり異変に気付けます。

＊Furboペットカメラの貸出数には限りがあります。（予約無し、先着順）

2. 【新登場】外出先からも室温がわかる「温湿度計」の貸し出し

今夏より新たに、客室内に設置できる温湿度計をFurboペットカメラと合わせて無料で貸し出します。Furboペットカメラの画面を通じて、外出先からスマートフォンのアプリでリアルタイムに客室の温度・湿度を確認できるようになります。これにより、エアコンの効き具合や愛犬の周辺環境を常に把握でき、熱中症のリスクから愛犬を守ります。

3. 各施設で広がる、愛犬向けの夏のおもてなし環境OMO5東京五反田 ドッグラウンジ滞在イメージOMO7大阪 夏のフォトスポット

愛犬と一緒に外気温を気にせず快適に過ごせる屋内ラウンジや、夏限定のフォトスポットの設置、肉球ケアクリームや虫よけミストの設置など、施設ごとの特徴を活かしたドッグフレンドリーな環境を用意しています。

※フォトスポットの設置は2026年7月1日～8月31日まで

【宿泊者の反響】客室を離れる際も、アプリで愛犬の様子が見えて安心

OMOとFurboによる今回の取り組みでは、実際に宿泊体験を行ったゲストからも、安心感や利便性に関する声が寄せられています。

愛犬との暮らしを発信するインフルエンサーも体験インフルエンサー「@chacha_marupoo」さん画像1インフルエンサー「@chacha_marupoo」さん画像2

OMO7横浜開業にあわせ、Instagramで愛犬との暮らしを発信するインフルエンサー「@chacha_marupoo」さんにも、本取り組みを体験いただきました。

chacha_marupoo さんは、ご自身のFurboペットカメラを持参し、宿泊中に活用した体験について次のようにコメントしています。

「楽しい愛犬との旅行、どうしてもお部屋に留守番させなきゃいけないちょっと不安な時に、Furboミニ360°ビューはとっても便利！慣れない場所でのお留守番や夜寝てる時など…いつでもFurboが見守ってくれて安心！」

OMO宿泊ゲストのお声

愛犬と宿泊したゲストからは、Furboペットカメラの貸し出し利用について、以下のような声が寄せられています。

「家族で出かけている間の様子を見てみたかったので便利でした。」

「夕食での外出中などに利用しました。使い心地もよく、利用できてよかったです。」

「普段から自宅でもFurboを使っています。また泊まりに来た際にも利用したいと思います。」

両社コメント

Furbo | ファーボ（Tomofun株式会社）

「夏は愛犬との旅行やおでかけを楽しみたい一方で、暑さや慣れない環境でのお留守番に不安を感じる方も少なくありません。今回、OMOさまと連携し、Furboペットカメラによる見守り体験を提供できることを大変嬉しく思います。宿泊先でも愛犬の様子や客室環境を確認できることで、より安心して滞在を楽しんでいただける体験づくりに貢献できればと考えています。」

OMO by 星野リゾート

「OMOはこれまで、街の魅力を発掘し地域と連携した旅を提案してきました。その知見を活かして、OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪の3施設で『愛犬都市旅宣言』を開始し、愛犬との都市での旅行が快適に楽しめる環境を整えてまいります。Furboさまと連携することで、お留守番の不安を解消し、より豊かで安心な都市観光のあり方を提案してまいります。」

夏の愛犬旅を応援する特別企画

本取り組みを記念し、OMOとFurboは、夏の愛犬旅行を後押しする特別企画を実施します。

Furbo「年に一度のBIG SALE記念企画」

Furboでは、2026年6月25日（木）から7月5日（日）までの期間、「年に一度のBIG SALE | 先行セール」を開催します。OMOでも貸し出しを行っている主力モデル「Furboミニ360°ビュー」もセール対象となっており、詳細はこちらからご確認いただけます。

・Furboミニ360°ビュー 商品ページ：https://furbo.com/jp/products/furbo-mini-360

また、期間中に初めてFurboペットカメラをご購入いただいた方を対象に、「Wチャンス抽選キャンペーン」を実施します。

Wチャンス抽選キャンペーン概要

期間中の新規ご購入者の中から抽選で、以下の賞品をプレゼントします。

・OMO by 星野リゾート ペア宿泊券（4名様）

※OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪のいずれかを選択可能

・「Furboシッター最新3.0モデル」1年分（10名様）

AIによる見守り通知や自動録画機能など、最新AI見守りサービスを1年間無料でご利用いただけます

キャンペーン期間：2026年6月25日（木）10:00 ～ 7月5日（日）24:00

お客様からのお問い合わせ先 ：https://furbo.com/jp/contact-us

受付時間：月～金 10：00～17：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

OMO by 星野リゾート「夏の特別プラン」

OMO5東京五反田・OMO7横浜・OMO7大阪では、2026年9月30日までの期間限定で、愛犬との宿泊をよりお得に楽しめる「夏の特別プラン」を販売します。

宿泊料金が10～30％OFF（施設・日程により異なる）となるほか、愛犬1頭分の宿泊料金が無料となります。

期間：9月30日（水）宿泊分まで

予約URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/sp/dog-stay/

＜Tomofun（トモフアン）について＞

Tomofunは、「世界中のペット愛好家に喜びとイノベーションを」というミッションのもと、2014年に創業されたペットテクノロジー企業です。専用アプリを通してペットの様子が見られる、世界初のおやつが飛び出すペットカメラ「Furboドッグカメラ」を2016年に発売。世界10か国以上でAmazonベストセラーを獲得し、全世界で200万人以上に愛用されています。AI見守り機能Furboシッター3.0を搭載し、犬・猫専用に設計されたスマートペットカメラは、家族を安心して見守りたいペット愛好家の暮らしを豊かにしています。

※「Furbo」「ファーボ」の各名称およびロゴはTomofun Co., Ltd.の登録商標です。