札幌のヤブシタホールディングス「サステナグロースカンパニーアワード2026」M&A・事業承継賞を受賞

ヤブシタホールディングス株式会社

ヤブシタホールディングス株式会社(本社：北海道札幌市中央区、代表取締役社長：森 忠裕、グループ19社)は、株式会社船井総研ホールディングス(本社：東京都中央区、代表取締役社長 グループCEO：中谷貴之)が主催する『サステナグロースカンパニーアワード2026』（運営：船井総合研究所）において、「M&A・事業承継賞」を受賞いたしました。

『サステナグロースカンパニーアワード2026』では、選考対象約1万2,000社の中から45社がノミネートされ、最終審査に進んだ28社のファイナリストの中から、12社が受賞企業として決定しました。

当社が受賞した「M&A・事業承継賞」は、戦略的なM&Aや事業承継を通じて持続的な成長を実現し、今後の発展が期待される法人・団体に贈られる賞です。

同アワードの授賞式は、2026年8月20日(木)に執り行われる予定です。

『サステナグロースカンパニーアワード』特設ウェブサイト

https://sgca.funaisoken.co.jp/

非親族承継からV字回復、M&A・新会社設立・連邦経営による成長モデルが評価

本アワードは、持続的な成長を実現した上で、地域や業界を変え、社会や国により良い影響を与えられる存在を目指す企業を「サステナグロースカンパニー」と定義し、選定・表彰するものです。

ヤブシタグループは、空調・冷熱部材を中心としたモノづくりを基盤に、設計・製造・施工・メンテナンスまでを一貫して担う体制を築いてきました。近年は、医療機器、AI・ニッチDX、再生可能エネルギー、ロボット開発など、社会課題と成長市場が重なる領域へ事業を広げています。5社のM&Aと8社の新設を通じ、現在は19社(※2026年6月20日現在)をグループ化。2026年度は売上高114億円を目標としています。

審査員からは、業績が厳しい時期に親族ではない立場で事業を承継し、その後、本業の強化とM&Aによる多角化を進め、V字回復を実現した点が評価されました。また、設計や製造などの重要な機能をグループ内に取り込みながら、各社の自律性とグループ全体の連携を両立する「連邦経営」への移行も、受賞の決め手となりました。

ヤブシタグループの事業承継は、単なる企業規模の拡大ではありません。「本業の強化」「M&A」「PMI」「経営人材の育成」を一体で進める成長モデルです。

各社の自律性と個性を尊重しながら、グループ全体で連携し、地域に根ざした企業グループとして成長を続けてきたことが、今回の受賞につながりました。

非親族承継を、再生と成長の起点に

ヤブシタグループは1963年、函館市で機械器具商社として創業しました。

2008年、現代表の森忠裕が、創業家以外から代表取締役社長に就任。承継当時、ヤブシタは販売・商社機能を中心とした企業でした。森は、既存事業を守るだけの承継ではなく、次の時代に必要とされる会社へつくり変えることを決断しました。

空調・冷熱分野を起点に、設計、製造、施工、メンテナンスまでをグループ内で担える体制へ転換。

防雪フード、防音システム、架台、導風・排熱対策など、他社が手を出しにくい専門領域で独自の強みを築いてきました。現在は、空調・冷熱関連部材、電気設備工事、金属加工、建築設計、デザイン、再生可能エネルギー、防災・防衛、医療、AI・DXなど、機能の異なる19社が連携するグループへ成長しています。

「会社を増やす」のではなく、「グループの機能を増やす」

ヤブシタグループのM&Aは、単なる規模拡大を目的としたものではありません。目的は、各社が持つ技術や人材、顧客、地域で築いてきた信頼を尊重しながら、グループ全体として提供できる価値を増やすことです。

これまでに、電気工事や冷熱設備メンテナンス、製造、デザイン、模型製作などの企業がグループに参画しています。また、再生可能エネルギー、総合設計、空調設備工事、金属加工、特殊換気、防災・防衛、AI・DX、生成AI映像などの領域で、新会社を設立してきました。

M&A後は、参画企業を一律にヤブシタ色へ変えるのではなく、それぞれが持つ歴史や技術、文化、顧客との関係を尊重します。一方で、財務や採用、DX、営業支援、人材育成などはグループ全体で支えます。

「各社の強みを残しながら、個社だけでは持てない機能を共有する」

これが、ヤブシタグループのM&A・PMIの考え方です。

トップダウンから、連邦経営へ

ヤブシタグループは、親会社がすべてを指示する経営ではなく、機能の異なる専門会社が横でつながる「連邦経営」を進めています。

製造、設計、施工、保守、電気、デザイン、エネルギー、防災、医療、AI・DX。それぞれの会社が、自らの専門領域で強くなる。一方で、足りない機能はグループ全体で補い合う。この仕組みにより、個社では対応できない複雑な課題に対してもグループとして総合的な提案ができる体制をつくっています。

代表の森は、財務、投資、安全、社員の健康と命に関わることは、経営として徹底して管理します。

一方で、日々の事業運営や現場の意思決定は、各社の社長・責任者に委ねます。

「任せることで人を育て、責任を持たせることで経営者を増やす」

それが、ヤブシタグループが目指す組織づくりです。

人を育て、次の経営者をつくる

ヤブシタグループは、経営理念として「相手の立場で考え行動する」を掲げています。

経営方針は「社員が一番、お客様が二番」です。社員を単なる労働力として扱うのではなく、一人ひとりの強みを見つけ、役割を与え、挑戦の場をつくることを重視しています。

若手・中堅社員を対象とした「プロ人間塾」、新規事業創造を体験する「ものづくりプレゼン大会」、グループ内で仕事を越境体験できる社内副業アプリ「ヤブマッチ」、財務・AI・商流・空調技術などを学ぶ勉強会を通じて、社員が経営視点を身につける機会をつくっています。

教育の目的は、優秀な従業員を増やすことではありません。将来、会社を任せられる経営者、専門領域を背負う責任者、自ら考え行動できる人材を増やすことです。

ものづくりプレゼン大会の様子

空調・冷熱メーカーから、医療・介護・AI・ロボット領域へ

ヤブシタグループは、医療機器、リハビリテーション、スポーツ、フェムテック、美容など、ヘルスケア領域への事業展開を進めています。また、グループ内の製造、設計、AI、映像、DX機能を活用し、医療・介護・ロボット分野における新たな商品開発、人材育成、事業創造にも取り組んでいます。空調・冷熱、防音、製造、設備工事で培った技術を、人の健康、生活、安心を支える領域へ広げていきます。

ヤブシタグループは、北海道発のモノづくり企業グループとして、地域に根ざしながら、国内外の新たな市場へ挑戦してまいります。

ヤブシタホールディングス株式会社 代表取締役社長 森 忠裕コメント

このたび、「サステナグロースカンパニーアワード2026」において、「M&A・事業承継賞」を受賞できましたことを、大変光栄に思います。

ヤブシタグループは、空調・冷熱を起点としたモノづくり企業グループです。しかし、私たちが目指しているのは、単に会社の数や売上を増やすことではありません。各社が持つ歴史、技術、人材、地域で築いてきた信頼を尊重しながら、それぞれの強みを活かし、新しい価値を生み出せるグループをつくることです。

非親族承継から始まった挑戦は、M&A、新会社設立、人材育成を通じて、空調・冷熱だけではなく、エネルギー、防災、防衛、医療、介護、AI・DX、ロボットへと広がっています。

今回の受賞を励みに、北海道発のモノづくり企業グループとして、社員、お客様、地域社会、そして次世代にとって価値ある成長を実現してまいります。

メディアの皆様に取材・撮影いただけること

・ヤブシタホールディングス代表 森 忠裕への単独インタビュー

・「サステナグロースカンパニーアワード2026」受賞の背景

・非親族承継後のV字回復と事業構造改革

・5社のM&Aと8社の新設によるグループ成長戦略

・トップダウン型経営から連邦経営へ移行した組織づくり

・M&A後のPMIと、各社の強みを活かす経営手法について

・経営人材を社内から輩出する教育・任用の仕組みについて

・医療・介護・リハビリ分野への展開について

・AI、映像、DX、ロボットを活用した次世代のモノづくり

・防音、特殊換気、再生可能エネルギー、防災・防衛分野の成長戦略について

ヤブシタグループについて

創業60年を迎えたヤブシタは、空調・冷熱部材トップシェアを有し、太陽光架台や照明部材などの設計・製造・販売を行っています。20年以上にわたる設備工事業の経験と最新の設計・解析技術を駆使し、お客様の利益に貢献し続けています。

そんなヤブシタを中心に多角的に進化するグループ19社(※2026年5月20日時点)が連携し、安全性と技術革新を追求する企業として、最先端の技術を駆使した製品を提供。皆様の安全と健康を守ることを使命としています。

取材のお申し込み・本プレスリリースに関するお問い合わせ

広報担当：山田(080-1165-8563(#))