【地域貢献活動】本社移転後初のCSR活動 “千代田区一斉清掃の日”に有志の従業員が参加 ～地域への感謝を込めて区内を清掃～

ケンコーマヨネーズ株式会社

ケンコーマヨネーズ株式会社（東京本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島本 国一、以下「当社」）は、6月9日（火）に千代田区が推進する「千代田区一斉清掃の日」に参加し、従業員有志18名が地域清掃活動を行いました。

「千代田区一斉清掃の日」とは、千代田区の生活環境条例に基づき、毎年6月と11月の年2回、企業・町会・学校などの団体が一体となって清掃活動や環境美化に関する啓発活動を行う取組みのことです。当社は2月に本社を千代田区に移転し、地域との連携を深めるCSR活動の第一歩として、今回初めてこの清掃活動に参加をしました。

参加者は、社内で公募したボランティア。「本社移転をしたばかりで周辺のことをまだよく知らなかったため、地域を知るきっかけになればと思い参加を決めた」 、「働いている地域に貢献したい思いがあった」、「社内交流の一環として応募した」など様々な動機で参加していました。

当日は当社東京本社のある麹町弘済ビルディング1Fに集合し、そこからグループに分かれて麹町駅周辺でタバコの吸い殻をはじめとする路上ゴミの収集作業、道路に張り付いたガムのはがし作業などを、トングやへらなどを用いて約1時間実施しました。

参加した従業員からは、「綺麗なオフィス街ではあるがよく見るとゴミが落ちていて日々の清掃の大切さを実感した」、「思っていたよりゴミが落ちていて驚いた」、「本社周辺の街並みや行事などを知るいい機会になった」などの声もあり、有意義な時間を過ごすことができました。

当社では、これまでも子ども食堂への商品寄付や地域イベントへの出展など地域貢献活動に積極的に取り組んできました。11月に予定される第2回“千代田区一斉清掃の日”の活動をはじめ、今後も地域社会へ貢献してまいります。

ケンコーマヨネーズ株式会社

社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 島本 国一

所在地 ：東京都東京都千代田区麴町五丁目1番地

麹町弘済ビルディング 11階・12階（東京本社）

創立年月 ：1958年3月

資本金 ：54億2,403万円（2025年3月末時点）

主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売

URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/