【異例の躍進】1年でセッション数20倍＆主要キーワード上位化で新規商談多数！SEO未経験の兼務担当がAIで専門記事を量産｜人事システム「通勤管理Arvo」のTACT SEO導入事例

株式会社ウィルゲート

近年、企業のバックオフィス業務におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）が推進される中、人事部門の業務効率化を支援するクラウドサービスの競争が激化しています。プロダクトを開発するIT企業にとって、マーケティング専任人材の不足は業界全体の深刻な課題であり、限られたリソースでいかに製品の認知度を向上させ、新規顧客を開拓するかが業界全体の共通テーマとなっています。

株式会社バイトルヒクマ（以下、バイトルヒクマ社）においても、マーケティング専任担当者が不在の中、自社開発製品の拡販に課題を抱えていました。同社は株式会社ウィルゲート（以下、ウィルゲート）の支援のもと、少人数かつ未経験の体制でありながらSEOの内製化を推進しました。結果として、わずか1年で月間セッション数を約20倍（約1,000セッションから約20,000セッションへ）に拡大させたほか、主要キーワードで上位表示を達成し、新規商談を多数獲得するなど、業界内でも特筆すべき成果を上げられています。

【事例記事はこちら】https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/baital-hikma/

■導入前の課題：専任担当者不在によるWebマーケティングの停滞

バイトルヒクマ社は、受託開発や業務支援システムの自社開発を手がけるIT企業です。同社が2021年7月にクラウド型のサービスとして製品化した「通勤管理Arvo」は、通勤経路の正確な判断や通勤手当の適正化に役立ち、人事担当者の業務効率化を支援するシステムです。

同社では、システムエンジニアが営業活動を兼務しており、人的リソースの制約からWeb経由での問い合わせを獲得するプル型の営業活動を推進する必要がありました。しかし、社内にWebマーケティングの知見がなく、外部委託によるランディングページ制作やリスティング広告を実施したものの、期待した流入や成果につながらず、施策が手詰まりの状態に陥っていました。

■実施した施策：サイト基盤の改善と「TACT SEO」を活用した専門記事の内製化

課題解決に向けて、バイトルヒクマ社は自社でドメイン統合の実績があったウィルゲートを選定し、「SEOコンサルティング」および「TACT SEO」を利用した内製化支援プランを導入しました。

まず、SEOコンサルティングを通じて独自ドメインで展開していたランディングページをコーポレートサイトと統合し、サイト全体の改善を実施したことで初期の流入数増加を達成しています。

さらに、検索流入の拡大を図るため、「TACT SEO」を活用したコラム記事（お役立ち情報(https://www.bai.co.jp/arvo/column/)）の作成を開始。税法や労働基準法が関係する専門的な内容については、人の目による確認を徹底して正確性を担保し、SEO初心者でも効率的かつ高精度に記事を量産できる体制を構築しました。

■導入成果：月間セッション数約20倍増と毎月の新規商談獲得

定量成果：1年間でオーガニックセッション数が約1,000件から約20,000件へ増加、毎月の安定した新規商談創出



施策開始時の2025年2月には約1,000件であった月間オーガニックセッション数が、1年後には約20,000件へと拡大し、流入数が約20倍に増加しました。また、必要なキーワードを押さえた記事を約40本公開したことで、通勤費に関連する主要な検索キーワードにおいて軒並み検索順位10位以内を獲得しています。

施策前はCV（コンバージョン）や新規商談が全く発生しない月もありましたが、記事の公開開始から4ヶ月目頃より問い合わせ件数が増加し、現在では毎月必ず新規商談を設定できるようになるなど、顕著な事業貢献につながっています。

定性成果：専任担当者不在・SEO知識0の状態から自走できる体制を構築

専任担当者不在の状態から、自社のみでキーワード選定から順位確認までを自走できる体制が整い、SEOのノウハウが社内に蓄積しました。担当者がWebマーケティングの検定（IMA検定）に合格するなど、個人のスキルアップにも貢献しています。

■バイトルヒクマ社 ご担当者様の声

「SEO対策の必要性を感じているけれど、全くできていない」「具体的に何にどう手をつけていいかわからない」という企業の方におすすめしたいです。我々の経験として、ナレッジゼロの企業や担当者でもここまで成果を出せたよ、ということはお伝えできますし、費用対効果の高いツールだと感じています。

■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見をもとに開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ10,000社のSEO対策に取り組む企業にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しいただけます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

＜TACT SEO成功事例＞

※以下はTACT SEO全体の導入事例です。

・【事例1】検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内達成｜株式会社内田洋行ITソリューションズ様

食品・建設業界を中心に広くITソリューションを提供する同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入。

＜成果＞

・検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内

・オーガニック流入が大幅増加

・自走できるデジタルマーケティングチームの確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/uchida-it/

・【事例2】問い合わせが10倍以上に―イベント機材レンタル事業者の躍進｜有限会社グローバルステージ様

イベント機材のレンタル事業を手がける同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入し、スピーディーに成果を創出。

＜成果＞

・軒並み検索トップを獲得

・問い合わせ数が10倍以上に増加

・短期間での成果創出を実現

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/global-stage/

・【事例3】成約件数とリードの質が大幅アップ｜株式会社イー・コミュニケーションズ様

教育・検定試験事業を手がける同社は、「TACT SEO」のAI機能を駆使して内製化を推進。

＜成果＞

・成約件数が大幅にアップ

・リードの質が向上

・SEOの内製化体制を確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/e-communications/

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )