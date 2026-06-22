出前館、配達員への熱中症対策としてサントリー「ジハンピ」のドリンクチケット25,000本分を進呈

株式会社出前館

株式会社出前館は、本格的な夏季の到来を前に、屋外で業務を行う配達員のみなさまの熱中症対策および水分補給支援を目的として、サントリーの自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」を活用したドリンクチケット25,000本分を、2026年7月初旬より順次対象者に向けて進呈いたします。

近年、夏季の猛暑日の増加やWBGT（暑さ指数）の上昇に伴い、屋外業務における熱中症リスクは重大な社会的課題となっています。特に2026年の夏は、全国的にさらなる高温傾向が予測されており、屋外での業務に関して適切な安全確保が強く求められています。

出前館において、全国47都道府県で年間約6,000万件（2026年3月期）のオーダーを食卓へ届ける配達員のみなさまは、サービスの提供に欠かせない存在です。今回の施策は、配達員のみなさまへ日頃の配達への深い感謝を伝えると同時に、健康と安全を守るための施策として実施し、猛暑と予想される今年の夏でも、安心して健やかに配達できる環境をサポートいたします。

■ サントリー「ジハンピ」の活用で、全国どこでも「配送中のスマートな水分補給」が可能に

今回の施策では、サントリービバレッジソリューション株式会社が展開する「ジハンピ対応」自販機で利用できる「ジハンピチケット」を活用いたします。対象となる配達員のみなさまにジハンピチケットを進呈し、全国の「ジハンピ」対応自販機で飲料を引き換えられる仕組みを提供します。

【全国のジハンピ対応自販機が給水拠点に】

「ジハンピ」に対応した自動販売機は全国に設置されています。自身の配達ルート上にある身近な自販機で、いつでも「給水拠点」として利用でき、エリアを問わず手軽に冷たい飲料を受け取ることが可能です。

【配達の足を止めないタイパの高さ】

アプリの操作性もよく、自販機にスマートフォンをピッとタッチするだけですぐに飲料と引き換えられます。配達の隙間時間を活かした効率的な水分補給が可能となるため、業務効率（タイムパフォーマンス）を維持しながら夏場の安全な配達を支えます。

■ 持続可能なデリバリーサービスを目指して

出前館が目指す“デリバリーの日常化”は、現場を支える配達員のみなさまが安全かつ健康に活動できて初めて成り立つもので、屋外を移動する配達員のみなさまの体調管理は、私たちプラットフォーマーにとって最重要の課題で、本施策はサービスを利用されるユーザーのみなさまの“安心”にも繋がると考えております。酷暑の中でも、適切に水分補給を行い、万全の体調管理のもとで稼働する配達員のみなさまに料理をお届けいただくことで、デリバリーの注文体験そのものの品質と安心感を向上することができると考えております。

出前館は、今後も今回の熱中症対策をはじめとした環境改善や安全配慮への取り組みを強化するとともに、関わるすべての人に寄り添う“四方良し”の精神を大切にしながら、デリバリーの日常化を力強く推進し、地域の人々をつなぐライフインフラとして進化し続けます。

■ 本施策 実施概要

・進呈日：2026年7月初旬（対象者へメールにて順次送信予定）

・対象者：配達品質など、一定の基準を満たした出前館の配達員

・提供：サントリー「ジハンピ」ドリンクチケット（総計25,000本分）

【「ジハンピ」「ジハンピチケット」とは】

「ジハンピ」は、サントリービバレッジソリューション株式会社が展開し、アプリを起動して、ピッとタッチするだけで買える自販機キャッシュレスアプリです。「ピ」のロゴマークが付いている自販機でご利用いただけ、誰でも、簡単に、すぐ買えるシンプルな購買体験が実現されています。

https://www.suntory.co.jp/softdrink/jihanki/jihanpi/

「ジハンピチケット」は、全国の「ジハンピ対応」自販機を活用して、従業員へ飲料を配布することができる法人サービスで、ご利用目的に合わせてチケットのカスタマイズ（利用期間／曜日／時間、配布本数、１回当たりの引換上限金額））が可能です。

https://www.suntory.co.jp/softdrink/jihanki/jihanpi/ticket

株式会社出前館

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者： 代表取締役社長 矢野 哲

コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/

サービスサイト：https://demae-can.com/



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